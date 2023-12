Leitora diz STF não precisa de aprovação da sociedade para atuar

Aprovação do STF

A interpretação e aplicação de leis não deve depender de aprovação popular ("Reprovação do STF cresce e atinge 38%; aprovação recua para 27%", Política, 10/12). Quem faz as leis (Congresso) é quem deve espelhar a direção que a sociedade deseja caminhar. O Judiciário interpreta o que está escrito e aplica a lei. Achou ruim: mude as leis. O Judiciário não está aí para ser popular. Faça enquete num presídio para ver se os juízes são populares.

Mônica C. L. Barros (Varginha, MG)

Última sessão presidida pela ministra Rosa Weber, que se aposentou, no plenário do Supremo - Pedro Ladeira - 27.set.2023/Folhapress



Não creio que o STF ainda tenha esse nível de aprovação. Manter presos políticos sem direito à defesa, soltar traficantes e corruptos, tentar ficar acima da Constituição e cancelar processos, descondenando quem já fora condenado por juízes e instâncias, não pode ter aval de quem conhece direitos.

Evando de Abreu (Rio de Janeiro, RJ)

Pró ou contra o ambiente

Isso é final de ano. O governo tem que decidir e ter consenso ("Precisamos tirar o pé do acelerador das energias fósseis, diz Marina Silva na COP28", Ambiente, 10/12). Vai investir em energia verde e renovável ou entrará para a Opep+? São dois discursos e ações contraditórias. Falar é fácil. Difícil é colocar em prática o discurso. Cadê os números de um ano de governo para a preservação ambiental: queda no desmatamento, reflorestamento, preservação dos rios? A AGU autorizou extração de petróleo na amazônia.

Claudia Rodrigues (Curitiba, PR)

A ministra Marina Silvia, durante entrevista na COP28, em Dubai - Amr Alfiky - 10.dez.2023/Reuters

Políticas e ideologias

Peronismo, lulopetismo, bolsonarismo e bolivarianismo são alguns dos "ismos" responsáveis pela secular pobreza dos países latino-americanos ("Alberto Fernández deixa Argentina com churrasco 10 vezes mais caro", Mercado, 9/12). Esses "ismos" têm muito em comum: populismo, assistencialismo, patrimonialismo, uso dos mais pobres como massa de manobra, aversão a reformas e modernização do Estado, obtusas teses de gestão da economia, estatismo e práticas ilícitas.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Crise em Maceió pune animais

A Braskem deve ser responsabilizada pelos animais abandonados ("Desastre ambiental em Maceió deixa dezenas de gatos abandonados em bairro fantasma", Cotidiano, 10/12).

Maria Luiza Menten (São Carlos, SP)

Um dos gatos em buraco de muro de casa em Maceió - Itawi Albuquerque/Folhapress



Outro dano colateral provocado pela sanha destrutiva da Braskem. Essa responsabilidade é também deles.

Paula Brügger (Florianópolis, SC)

Camuflagem bolsonarista

Sério que a Folha busca coerência dessa gente ("Bolsonarismo se contradiz ao usar direitos humanos para se contrapor ao STF", Política, 10/12)? Para atender a objetivos de poder e dinheiro, eles mudam de discurso várias vezes ao longo de um dia. Curioso citarem Ministério da Verdade. Qual linha ideológica incentivou censura de livros e quem incentivou alunos a filmarem professores, usou a Abin contra políticos e jornalistas opositores e pegou revisionismo histórico para dizer que a ditadura foi revolução?

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Protesto na avenida Paulista contra a morte de Cleriston Pereira, 46, preso pelos atos do 8 de janeiro - Jardiel Carvalho - 26.nov.23/Folhapress

Tentativa de assalto a deputada

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) em vídeo após tentativa de assalto na capital paulista neste sábado (9). Foto: Reprodução/tabataamaralsp no X - Reprodução/tabataamaralsp no X



A pandemia da violência avança sobre tudo e todos ("Deputada Tabata Amaral sai ferida de tentativa de assalto em São Paulo", Cotidiano, 10/12). Bilhões para políticos corruptos e incompetentes, salário mínimo de miséria, saúde virada em doença, educação que não ensina, e querem segurança? Fatos são fatos.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)



Enquanto Tarcísio enche o peito de Bolsonaro com várias medalhas, transforma o Palácio dos Bandeirantes em pousada, nossa cidade vive como os moradores de Gotham City à espera de Batman e Robin.

Antônio Sanches (Barueri, SP)

Posse de Milei

A Folha excluiu o vice do cálculo ("Lula quebra tradição de 40 anos ao enviar chanceler para posse de Milei na Argentina", Mundo, 10/12). E quem quebrou a tradição foi Bolsonaro, ao faltar à posse de Fernández.

Renato Polli (Florianópolis, SC)

Revelação ou modismo?

Coitado do filho que, ao rever o vídeo anos depois, verá que não era do gênero desejado pelos pais ("Chá revelação se consolida no Brasil com azul e rosa guiando torcida por sexo", Equilíbrio, 10/12). Todos os pais nutrem preferência, na gravidez, pelo gênero do filho que vai nascer. Com vídeos de chá revelação, a preferência é gravada para a posteridade: a alegria ou a decepção dos pais com o gênero da criança. Desnecessário.

Virgínia Oliveira (Sorocaba, SP)



10 milhões passando fome, e os mais favorecidos gastando com festa sem sentido. Para quem ama, qual a diferença gestar menino ou menina?

Ellen Guilhen (Maringá, PR)

Trump lidera pesquisas

Americano é bicho briguento. Adoram não fazer nada e culpar o governo, seja qual for, se tiverem que pegar a bola no pátio do vizinho. Ganhe quem ganhar eles serão os insatisfeitos de sempre ("Trump aparece à frente de Biden pela 1ª vez em pesquisa nacional", Mundo, 9/12).

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)

Museu do Computador

"Museu do Computador completa 25 anos com perda de 95% do acervo" (Tec, 10/12). É assim com quase qualquer área do conhecimento no Brasil. Tudo se perde ou é furtado.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)

Benefício direcionado

Sempre o empresário mamando na teta pública ("Estados abrem mão de R$ 1 a cada R$ 5 de ICMS por causa de benefícios fiscais", Mercado, 9/12)!

Aderval Rossetto (Catanduva, SP)

Santos rebaixado

Sinto muito pelo sr., seu Pepe. Não merecia ver isso ("Santos segue grande, mas parou no tempo, diz Pepe, ídolo do clube", Esporte, 9/12). Você é o ser humano que mais jogou bola no Santos, pois Pelé era de outro planeta —Pepe diz isso.

Vinicius Chaves (São Paulo, SP)

Pepe, ex-atacante do Santos, em sua casa em Socorro, no interior de São Paulo - Leonardo Benassatto - 30.dez.2022/Reuters

Mortes em Angra dos Reis

A tragédia se repete, anos depois ("Chuvas deixam dois mortos e mais de 300 desabrigados em Angra dos Reis (RJ)", Cotidiano, 9/12).

Licia Aihara (São Paulo, SP)