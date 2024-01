Como é a sua relação com o álcool? Deixe seu relato para a Folha

São Paulo

Em países europeus e nos Estados Unidos, o primeiro mês do ano é marcado pela campanha "Dry January" (janeiro seco, em inglês), iniciativa contra o abuso de álcool. A ação incentiva à população a se abster do consumo de bebidas alcoólicas durante o período.

Janeiro está prestes a acabar, mas o debate continua em diferentes esferas. Na Folha, a coluna de Ronaldo Lemos repercutiu entre leitores sobre uma possível mudança cultural no ato de beber, por exemplo, em ambientes sociais.

Drinques servidos pelo bar Cápsula na Feira Futuro Mercado, cuja quarta edição acontece na SP Haus, no Jardim Europa - Divulgação

A nova tendência seria de pessoas que bebem cada vez menos ou não consomem nenhum tipo de bebida alcoólica em bares e restaurantes. Mas, principalmente, que não precisam mais se justificar sobre sua escolha ou hábito para terceiros.

Entre os comentários no site do jornal e nas redes sociais da Folha, os leitores apontam como motivos principais para abandonar as bebidas o preço dos drinques e a busca por hábitos mais saudáveis. Há, também, os que não abrem mão, por gostar do sabor, e outros que veem como um incentivo para encarar situações que consideram complexas.

Por isso, a Folha quer saber, leitor: Como é a sua relação com o álcool? Qual o impacto das bebidas alcoólicas na sua vida? Já estabeleceu metas no sentido de reduzir o consumo de álcool? Seu consumo aumentou ou diminuiu nos últimos anos? Para você, qual é o motivo para esta mudança? Conte neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor de domingo (28) e nas redes sociais do jornal.