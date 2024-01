As Forças Armadas são necessárias, diz leitor sobre investimento militar em 2023

Padrão de gastos

"Lula mantém no primeiro ano investimento militar de Bolsonaro" (27/1). Que horrível um país ter que ficar satisfazendo seus militares para poder continuar livre.

Angélica Francesca Maris (Florianópolis, SC)



As Forças Armadas são necessárias. Se não fossem as Forças Armadas, o Sul do país não existiria e o Paraguai tinha levado um pedaço. Pernambuco se meteu a besta em 1817 e São Paulo em 1932.

Rauland Borba Batista (Vitória de Santo Antão, PE)



Muitos confundem investimento com aumento de salário e regalias. Não são a mesma coisa. As Forças Armadas precisam ser colocadas no lugar em que a Constituição definiu, ou seja, a defesa nacional.

Gabriel Arantes (Anápolis, GO)

Suprema Corte da Venezuela

"EUA ameaçam retomar sanções contra Maduro após novo avanço contra eleições livres" (Mundo, 27/1). Sonho dos extremistas, sejam de direita ou de esquerda!

Araguaci Faustino da Silva (Goiânia, GO)



Estamos assistindo essa novela aqui e ela é muito ruim. STF e TSE políticos, troca-troca entre Executivo e Judiciário, decisões monocráticas favoráveis ao governo de plantão, adversários políticos inabilitados. Venezuela, somos você amanhã.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

Mudança no clima

"Chuvas causaram a morte de mais de 4.000 pessoas no Brasil em 32 anos" (Cotidiano, 27/1). As empresas de energia e água têm grande parcela de culpa nas ocupações irregulares porque fazem a instalação em locais precários. Mas a maior responsável são as prefeituras em permitir a ocupação de lugares insalubres para a população, resultando em tragédia anunciada.

Claudia Pinto (Sorocaba, SP)

Planeta em transe

"Acima dos 70 e sem medo da prisão: os aposentados que lutam contra mudanças climáticas" (Ambiente, 27/1). Louvável atitude desses idosos que têm consciência ambiental, lutando por um mundo melhor para seus filhos netos.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)



Antes tarde do que nunca. São de uma geração de consciência crítica, não são alienados. Tem

senso crítico.

Jose Alberto da Silva (São Bernardo do Campo, SP)

Casamento ou festa

"Maquiadores não podem cobrar mais caro de noivas se oferecerem o mesmo serviço" (Equilíbrio, 26/1). Se o serviço prestado foi o desejado pela contratada, de que raios a maquiadora está reclamando?

Claudia Virginia F. Breuel (São Paulo, SP)



A maquiadora não tem do que reclamar. A cliente optou pela maquiagem social e não tem nenhuma obrigação de revelar que iria casar-se nesse dia.

Paulo Oliveira (Franca, SP)



40 anos do MST

"Ato do MST com ministros de Lula tem desagravo a Genoino e palestinos" (Política, 27/1). Nem todo judeu é de direita. Fazer oposição a ideias erradas do senhor Benjamin não torna ninguém antissemita. Denunciar e lutar contra as barbaridades do capital contra os mais pobres e vulneráveis sempre faremos. Sabemos que há meia dúzia ganhando muito com essas guerras localizadas.

José Davi (Castanhal, PA)

MST realiza na ENFF (Escola Nacional Florestan Fernandes), em Guararema (SP), um ato em comemoração aos 40 anos do movimento - Zanone Fraissat - 27.jan.24/Folhapress

Ex-ministro

"Lula sabe o que eu penso e eu sei o que ele pensa, diz Dirceu em ato do MST" (Política, 27/1). Não sei se é inocente ou culpado dos processos contra ele. A Justiça vai determinar. Mas, politicamente falando, Dirceu é uma grande cabeça pensante.

Talvanio José de Oliveira (Varginha, MG)

Violência no litoral

"Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Bertioga têm recorde de furtos em 2023" (Cotidiano, 27/1). Somando o número de presos com o recorde de furtos, ficamos estarrecidos. A política de segurança pública de São Paulo obviamente é muito ruim e fracassada.

Ricardo Andrade (Brasília, DF)

Fazenda no Maranhão

"Garçom do TST descobre durante palestra que foi escravizado por 14 anos" (Mercado, 27/1). Ele trabalha no TST. Espero que o TST tome alguma atitude perante esse relato.

Dinea Paradella Valverde (Juiz de Fora, MG)



Esse caso merecia uma ação contra os donos dessas propriedades, mesmo os atuais, que devem ter herdado o resultado desses abusos. Seus bens não seriam os mesmos se não tivessem explorado seres humanos por várias décadas. Não importa se a vítima não quer denunciar, esse crime extrapola a decisão pessoal.

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

Maurício de Jesus Luz foi escravizado durante a infância e a adolescência em fazendas no Maranhão; hoje, trabalha como garçom no TST - Pedro Ladeira - 24.jan.23/Folhapress

70 anos da Osesp

A gestão Gilberto Kassab não atuou como descreve a reportagem "Um abismo entre a excelência e a miséria no coração da cidade" (Ilustríssima, 27/1). A gestão buscou acolher e tratar a população em situação de vulnerabilidade e dependência química. Para isso promoveu a Ação Integrada Centro Legal, de Saúde e Assistência Social. O trabalho ininterrupto era realizado por 200 agentes em 24 Equipes Especiais de Saúde, com 11 UBSs de retaguarda. Ação prioritária que cadastrou 5.000 indivíduos. Foram 265 mil abordagens, 13.720 encaminhamentos para tratamento médico e 4.893 internações.

Alexandre Gajardoni (São Paulo, SP)