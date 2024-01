Ação da PF não precisa estar associada à política, diz leitora

Farinha do mesmo saco

"Mãe do ‘toc, toc, toc’, Joice diz que governo Lula age como Bolsonaro ao usar meme" (Painel, 29/1). Está errado. Jamais a esquerda pode se assemelhar à extrema direita. A ação da PF não precisa estar associada à política.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)

Por que esse ministro irresponsável e incompetente da Secom ainda não foi demitido? Lamentável. Não tem como passar pano para essa atitude vergonhosa! Não se pode misturar o público com o privado! A PF é um órgão de Estado!

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)

Veículos dirigem-se para a sede da Polícia Federal após busca na casa do vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel/AFP

‘Não tem peixe’

"‘Querem me esculachar, mas estão pescando peixe em piscina’, diz Bolsonaro" (Mônica Bergamo, 29/1). Prega a liberdade, mas espiona e monitora seus desafetos como na ditadura.

Renato Francisco da Rocha (Braganey, PR)

Oposição ferrenha

"Câmara volta do recesso com ameaça de travar agenda do governo Lula" (Política, 28/1). Legislar em causa própria não é democracia. O fisiologismo cínico e a cara de pau caracterizam essa gente. Seguem fielmente o mantra: "o povo que se exploda". O país sob um neofeudalismo fisiológico.

Airton Marangon (São Paulo, SP)



Que vergonha nacional esse centrão. É a banda podre da política. Chantagistas. Não voto em nenhum candidato desse centrão mafioso.

Maria José dos Santos (São João de Meriti, RJ)

Representatividade política

Dora Kramer ("Amargo regresso", 29/1) aborda um assunto de essencial relevância há tempos: a disfuncionalidade do Congresso em nossa representatividade. Embora sejamos convocados à obrigatoriedade do voto, supostamente elegendo nossos representantes, a maioria dos ditos eleitos estão preocupados somente com o interesse próprio, criando embates com os outros Poderes que nada têm a ver com as necessidades estruturais do Brasil. O mais grave é que tal comportamento liquida a renovação representativa.

Honyldo Roberto Pereira Pinto (Ribeirão Preto, SP)

Corrupção

"Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção, diz estudo" (Mundo, 30/1). Um povo corrupto procurando políticos honestos. Vamos encontrar nunca.

Geraldo Carvalhares (Ipatinga, MG)



Eu não entendo o porquê de muitas pessoas criticarem tanto o Moro, só neste país acontece um absurdo desses. Se ele errou na forma como conduziu o processo, eu fico com a máxima que diz que os fins justificam os meios.

Elizeu Lima da Costa (Juiz de Fora, MG)



Como desconstruir as estratégias de corrupção com um Congresso formado por extremistas, ávidos por emendas parlamentares e muitos enfrentando processos judiciais por corrupção? O governo Lula está tirando leite de pedra, verdade seja dita.

Klever Melo (Aracaju, SE)



Heresia

"Legalizar o uso da Cannabis é uma pauta de Jesus?" (Juliano Spyer, 29/1). No Gênesis 1:29 está escrito que Deus criou todas as plantas que nascem na terra. Quem nega isso está negando a Bíblia. Quem defende a proibição de uma planta não comete apenas uma irresponsabilidade, comete também heresia. Se seu padre ou pastor faz isso, procure outro mais capacitado.

Maria Angela Pecego Caetano (Rio de Janeiro, RJ)

Tendências e riscos

"A importância da análise de dados na saúde" (Marcia Castro, 28/1). Parabéns pelo texto que chama atenção para algo fundamental: a informação como quesito básico para o planejamento eficiente de políticas públicas na área da saúde.

Ana Luisa de Carvalho (Porto Alegre, RS)



É necessária uma consideração muito cuidadosa acerca da segurança de dados, e uma implementação excepcionalmente robusta dessa base unificada. Com a quantidade de picaretagem que há nesse mundão de Zeus e o valor contemporâneo das informações pessoais, há que se fazer um trabalho bem-feitinho.

Marcos Benassi (Valinhos, SP)

Loja revirada

"Usuários da cracolândia saqueiam loja e causam prejuízo de R$ 300 mil a comerciante" (Cotidiano, 28/1). Sob Nunes e Tarcísio, SP se tornou ainda mais perigosa. Quem estiver pensando em vir morar ou trabalhar repense. Eu mesmo estou indo embora para outra cidade, mas voltarei em outubro para votar contra eles.

Rafael Silva (São Paulo, SP)



É só anoitecer e a polícia vai dormir. Some todo mundo. Cidade abandonada!

Ademir Sampaio de Campos (São Paulo, SP)

Sem agrotóxicos

"Arroz orgânico do MST tem produção quase irrisória, mas virou marca simbólica" (Política, 30/1). Eu comprei o arroz do MST, realmente é de excelente qualidade. Eu fui um crítico ferrenho do MST, pois eu replicava o que a mídia falava. Depois que eu renunciei ao preconceito, parei de ser um robozinho dos meios de comunicação, eu fui visitar uma feira do MST e pude ver de perto o que eles fazem. Eu comprei o arroz do MST, realmente é de excelente qualidade, precisa ganhar escala. Hoje eu passei a ser um defensor desse movimento que é tratado como criminoso.

Marcelo Malva (Santana de Parnaíba, SP)



Fosse feita a reforma agrária, a produção seria mais relevante.

Chiara Gonçalves (São João da Boa Vista, SP)



Pode ser pequena, mas é a maior do mundo e deve servir de exemplo de como a humanidade deveria plantar e comer para garantir a própria sobrevivência neste planeta. Eu compro toda a semana na feira e, em comparação com o arroz integral envenenado do mercado, nem é tão caro.

Annalice Del Vecchio (Curitiba, PR)