Leitores comentam chapa entre Boulos e Marta: 'Pode ser até o fator decisivo'

Contrariado

"Marta diz a Lula topar vice de Boulos, vai conversar com Nunes hoje e será demitida" (Política, 9/1). Tipo de acomodação que tem tudo para dar errado. Dois bicudos não se beijam.

Joaquim Rosa (São José dos Campos, SP)



Aos que criticam a Marta Suplicy, nem o PT fez força, contra o impedimento da ex-presidente Dilma, fato! Hipocrisia à parte, ela é, sim, um ativo precioso à campanha do Boulos e vai agregar muito! Pode ser até o fator decisivo! Além do desgaste do atual prefeito, com a perseguição da extrema direita ao padre Júlio e a arquidiocese de São Paulo!

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)

O presidente Lula reuniu-se com a ex-senadora Marta Suplicy no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 8; Marta é cotada para vice de Boulos - Ricardo Stuckert/PR

Ataque à democracia

"Invasão dos três Poderes em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe?" (Joel Pinheiro da Fonseca, 8/1). Foi fruto de uma baixaria incrível. De uma gente inconformada pela derrota patente. Produto e subproduto de uma lavagem cerebral impressionante.

Eduardo Elói (São Paulo, SP)



O fato de alguns aloprados acharem que uma invasão de prédios públicos vazios (era domingo) poderia causar uma intervenção militar não transforma invasão e vandalismo em tentativa de golpe. Golpe tem que ter organização e envolve muito mais coisas que a tomada de sedes de Poderes. O cerne de qualquer tentativa de golpe é a neutralização do incumbente, e nada foi tentado contra Lula.

Paulo César de Oliveira (Franca, SP)



Não há dúvidas de que o golpe era a opção certa caso perdesse nas urnas. Esse cenário foi construído durante os quatro anos e executado no dia oito de janeiro.

Geronimo Aparecido Dalperio (Santo Expedito, SP)

Desarmonia

"Evento do 8 de janeiro mostra Lula e STF com discursos alinhados, mas Congresso dividido" (Política, 8/1). Esse é o retrato do Brasil de 2023, cada vez mais dividido, atrasado, provinciano, burro e autoritário. Pobre país que tem essa "elite" política.

Jose Antônio Mechaileh (Campinas, SP)

Sistema eleitoral

"Mudança no voto do BBB traz uma lição" (Ronaldo Lemos, 7/1). Achei bem interessante! Porém, com a maioria dos políticos que temos hoje, basicamente interessados em garantir o seu lugar ali "para sempre!", não é possível sonhar com eles se sujeitando a analisar um sistema de votação que poderia ser mais "representativo da vontade do povo".

Joel Fernando Antunes de Siqueira (São Paulo, SP)

Cidade entregue

"Casal é assaltado e agredido em praia do Rio e diz que polícia ironizou situação" (Cotidiano, 9/1). Sinceramente, nem sei como ainda tem turista que vai ao Rio. Infelizmente só haverá mudança quando o turismo minguar e aqueles que "lucram" com a desgraça do povo perderem seus dividendos.

Roseli Ramos Gasparelo (São Paulo, SP)



Marielle Franco

"Caso Marielle terá resposta final ainda no primeiro trimestre, diz diretor da Polícia Federal" (Cotidiano, 9/1). O Brasil precisa disso, respostas ao ataque covarde, planejado por interesses que serão desvendados. Não é possível um país como o Brasil, sétima economia do mundo, ter uma parlamentar assassinada em plena via pública sem que se dê resposta à sociedade acerca dos mandantes. Quem mandou matar Marielle? Queremos resposta!

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

Jornada de trabalho delimitada

"O fracasso das pessoas de sucesso" (Michael França, 8/1). Interessantíssimo esse texto, mas surpreende essa homenagem à letra flagrantemente mentirosa de "Um novo tempo". É mesmo? De quem quiser? Quem vier? No país mais desigual do mundo? Essa festa não é minha nem nossa. Me dá ânsia de vômito.

Maria Clara Araújo de Almeida (Rio das Ostras, RJ)



Essa coisa de "sucesso" com uma visão individual e individualista já deu. O que é o trivial? Trocar a fralda do filho, arrumar o próprio armário? Fico com o trivial. Terceirizamos tudo e hoje não sabemos mais nem o que é bom comer para minha saúde e para o planeta. E isso para mim é fracasso.

Maria Helena Chagas (Belo Horizonte, MG)

Calor sem fim

"2023, ano mais quente da história, teve média 1,48°C acima dos níveis pré-industriais" (Ambiente, 9/1). Mais árvores, menos eucalipto.

Moisés Mariano (Três Lagoas, MS)



Tem um exemplo que vi muito tempo atrás no que é o atual ensino médio, é sempre atual, o caso do sapo que morre numa panela que inicialmente está com água fria e a temperatura vai aumentando gradativamente, o animal morre cozido no final. Em comparação ao sapo que é jogado na panela com água fervente, ele pula no ato para se salvar. O ser humano está no primeiro caso, o que resta saber se temos o cérebro de um anfíbio.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

Poluentes

"Viciada em combustíveis fósseis, humanidade se acomoda a recordes de temperatura" (Ambiente, 9/1). Em 1970, lembro de especialistas dizendo que precisávamos de encontrar substituto para o petróleo, pois as reservas só dariam para mais 50 anos: erraram feio e as grandes potências quebram a dentadura, mas não largam esse fóssil que tende a extinguir o planeta Terra.

Antonio Ferreira (Belo Horizonte, MG)