Leitores lamentam morte de Beckenbauer: 'Um dos símbolos do seu tempo'

Luto no futebol

"Morre Beckenbauer, um dos maiores nomes da história do futebol" (Esporte, 8/1). Aos poucos vai se formando uma seleção lá no além.

Térsio Gorrasi (São Paulo, SP)



Perda significativa do ponto de vista da sabedoria do futebol e para a Alemanha. É um dos símbolos do seu tempo.

Jayme Terra (Porto Velho, RO)



Franz Beckenbauer esse, sim, como diz a gíria do futebol, "jogava de terno". Muita classe e muito futebol.

José Ribamar Pinheiro Filho (Brasília, DF)

Franz Beckenbauer em exposição em 2006 - John Macdougall/AFP

Um ano do 8/1

"Zema destoa de governadores da oposição e confirma ida a ato do 8/1" (Cotidiano, 8/1). Não importam as intenções. Objetivamente, sua presença é a presença do estado de MG. E isso basta para reforçar a democracia. Sua decisão une mais que divide.

Pedro Albuquerque Neto (Fortaleza, CE)



Parabéns, governador! O Estado Democrático (e) de Direito agradece. Obrigado!

Gildázio Garcia (Ipatinga, MG)

Solenidade sem Lira

"Lira cancela presença em solenidade de aniversário do 8 de Janeiro" (Painel, 8/1). Não vai comparecer porque seria difícil fazer um discurso sem melindrar os parlamentares. Seria se equilibrar com as palavras para tentar falar sobre barbárie, democracia, arruaça, destruição, três Poderes, presidência. Ao final e ao cabo, não sei se conseguiria fazer esse equilíbrio, então preferiu "meter atestado", no popular.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)



Como um camaleão, as cores mudam de acordo com a situação, mostrando que, em nosso país, o interesse pessoal está acima do coletivo.

Paulo Silva Barbosa (São Paulo, SP)

Ataque à democracia

"Militares das Forças Armadas seguem livres de responsabilização um ano após 8/1" (Política, 7/1). Não foram punidos por 1964, se assanharam e tentaram novamente o golpe. Sem punição, vão tentar novamente. É urgente a punição dos que tramaram, insinuaram e divulgaram as ideias golpistas.

Terezinha Rachid da Fonseca (Bom Jardim de Minas, MG)

Acidente

"Acidente com micro-ônibus de turismo e caminhão deixa 25 mortos na Bahia" (Cotidiano, 8/1). Provavelmente não foi uma simples falha humana, mas diversos outros fatores também, como estrada com pavimento deteriorado, mal sinalizada e veículos sem manutenção adequada! Sentimentos aos familiares.

Ronaldo Pereira (São Paulo, SP)



O nível dos motoristas "profissionais" é horrível. Infelizmente dá em tragédias desse tipo.

Pedro Luis Rodrigues (São Paulo, SP)



Vencedora

"Parabéns às drogas" (Lygia Maria, 7/1). É bom ler um texto que assume que fomos derrotados nessa questão!

Alex Sgobin (Campinas, SP)



A guerra não só das drogas, mas também a da violência, que muitas vezes é em razão das drogas, já está perdida há muito realmente. Não entendo como o mercado da droga sofre pseudos ou verdadeiras grandes perdas e não quebra.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)



Realmente, não há como vencer as drogas com repressão. Isso é histórico. Melhor liberar e confiar que as limitações sociais possam dar certo controle aos excessos e danos, como já acontece com o álcool.

Mario Garcia (Florianópolis, SC)

Barbárie

"Mata, mas não estupra!" (Becky S. Korich, 8/1). Sábias palavras no artigo de Becky Korich. Infelizmente refletem totalmente o que se tem visto nos últimos três meses. Forte e demasiadamente tristes as imagens que ela descreve em seu artigo.

Selma Feldman Singal (São Paulo, SP)



Não sei como podem negar os estupros coletivos, prática de guerra desde o início dos tempos. Tais declarações não deveriam ter crédito, muito menos, render artigos e discussões. O que me incomoda profundamente é ater-se à nacionalidade das mulheres, ou mesmo das vítimas. Por acaso a violência é de um só lado? Não há vítimas em ambos? Ou alguém honestamente acredita que a crueldade é exclusividade só de um grupo?!

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)



Uma coluna sem viés ideológico, simplesmente traduzindo os fatos e "desnudando" os falsos moralistas. Parabéns pela coragem.

Solly Picciotto (São Paulo, SP)

Mundo cão

"A ciência evoluiu a humanidade, mas você se reconhece nessa crença?" (Luiz Felipe Pondé, 7/1). A humanidade não evoluiu e continua egoísta, predadora, gananciosa, escravagista e tirana. Não aprenderam nada com os erros passados, basta ver o que acontece na atualidade.

Paolo Valerio Caporuscio (São Paulo, SP)

Poluição sonora

"Guarujá vai apreender caixas de som ligadas nas praias" (Cotidiano, 8/1). Parabéns à Prefeitura do Guarujá pela iniciativa. Será um grande alívio para a maioria que busca a praia para relaxar, ouvir unicamente o som do mar, as gargalhadas das crianças brincando, os sons das aves. Tenho a impressão de quem opta por som alto, em especial na praia, foge do diálogo e da quietude curativa.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)