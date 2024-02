Como é a sua relação com a cafeína? Conte para a Folha

São Paulo

O café é parte fundamental da rotina de muitos brasileiros. Presente já no nome da primeira refeição do dia, ele é também complemento do almoço, permite a pausa no trabalho ou acompanha o lanche da tarde.

Mas a dose diária de cafeína de algumas pessoas também pode estar presente em chás ou energéticos, por exemplo.

Consumir as diferentes bebidas, quentes ou geladas, pode estar associado a um hobby, necessidade de se manter acordado ou apenas um pretexto para socializar e espairecer.

Em janeiro, o blog Café na Prensa falou sobre como a cafeína, por ser considerada uma droga psicoativa, estimula o sistema nervoso, mas se consumida em excesso pode trazer malefícios, como afetar o sono ou mesmo criar dependência.

O blog também mostrou como o consumo passa por uma onda de gourmetização que não é bem aceita por todos -- muitos preferem a simplicidade no sabor do grão ou uma técnica mais acessível.

