Imagino a solidão da ministra Cármen Lucia, diz assinante sobre posse de Dino no STF

Dino no STF

"Flávio Dino toma posse como ministro do STF ao lado de Lula" (Política, 22/2). O país perdeu um grande político, um sábio da arte de executar a boa política. Se bem que ganhou um excelente ministro no STF.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)



Imagino a solidão da ministra Cármen Lucia.

Max Morel (São Paulo, SP)



Lula deu um golpe de mestre, ele indicou Flávio Dino porque ele seria um grande candidato em 2026. Estava indo muito bem nas pesquisas no cenário espontâneo nas classes C/D, aquelas que votam no Lula.

Maria Jose dos Santos (São João de Meriti, RJ)

Cerimônia de posse do ministro Flávio Dino no STF, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Política industrial

"Nova Indústria Brasil é passaporte para o futuro" (Opinião, 21/2). Como brasileira, desejo sucesso ao programa Nova Indústria Brasil. O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli disse que indústria é desenvolvimento, emprego e prosperidade. Eu acrescentaria: e traz autonomia.

Priscila de Azevedo Noronha (São Paulo, SP)

À deriva

O artigo de Beto Simonetti ("A OAB é da advocacia e da democracia", Opinião, 22/2) é uma resposta velada ao muito apropriado artigo ("A ‘oab’ tem de voltar a ser a OAB", Opinião, 21/2) da lavra do colega José Luis Oliveira Lima. Bem escreve "advocacia" com "a" minúsculo, pois é a profissão menor e sem brilho que se tornou após se transmudar em uma entidade voltada apenas para seus apaniguados e bajulando os poderosos do país. A "oab", hoje, é uma vergonha para nós, advogados, abandonados pelo órgão de classe e obrigados a ele pertencer para podermos trabalhar.

José Cretella Neto (São Paulo, SP)

Medo constante

"Que m* é ser mulher" (Joanna Moura, 21/2). Pior que ser mulher é ter filha mulher. Ter que avisar para disfarçar a beleza e juventude em certos lugares, cobrir as pernas, usar cabelo preso, moletom largo para disfarçar as curvas. Mulheres jovens, muitas vezes, se sentem como gnus numa savana, à mercê de predadores.

Virgínia Oliveira (Sorocaba, SP)



Soco no estômago. Tipo de assédio difícil de combater, esse aí.

Lucas Parente (Mundo Novo, BA)



Diante de tanta violência, já não sabemos o que é paquera, se é que ainda existe o termo e sua função, ou assédio.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Folha, 103

A Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) parabeniza a Folha pelo editorial sobre o imperativo da energia limpa. O texto, que dá início à campanha do jornal se comprometendo com uma cobertura intensiva, é um marco para a comunicação. De fato, o planeta precisa de mudanças urgentes e todos os sinais apontam para uma era de transição —energética, econômica, cultural e social. O jornalismo, assim como a comunicação empresarial, possui um papel primordial para estabelecer pontes que apoiem essa transição.

Paulo Nassar e Hamilton dos Santos, diretor-presidente da Aberje e diretor-executivo da Aberje (São Paulo, SP)



A Fundação Padre Anchieta, através do presidente do conselho curador e do presidente-executivo, vem parabenizar a iniciativa da Folha por investir de maneira intensa em assunto tão caro à sobrevivência das espécies no planeta. O Brasil, que acolhe a maior biodiversidade do mundo, tem uma grande responsabilidade na preservação ambiental e na utilização responsável de seus recursos naturais. A defesa do meio ambiente e o incentivo às pesquisas científicas para o desenvolvimento sustentável vêm ao encontro dos princípios que norteiam a programação da TV Cultura.

Fabio Magalhães e José Roberto Maluf, presidente do conselho curador e diretor presidente executivo da Fundação Padre Anchieta (São Paulo, SP)