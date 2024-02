Teatro para fingir que algo está sendo feito pela segurança pública, diz leitor sobre ação da PM

Atuação restrita

"Polícia Militar faz megaoperação em favelas do Rio e encontra barreiras" (Cotidiano, 27/2). Mais um teatro para agradar os reacionários, fazendo-os acreditar que algo está sendo feito pela segurança pública, quando estão só "secando gelo". Claro, tudo com muito sangue dos moradores das favelas. Quando teremos operações iguais lá no Vivendas da Barra, local onde já foi feita a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro?

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)

Barreiras e veículos incendiados instalados por criminosos foram removidos dos acessos ao Complexo do Alemão - @pmerj no X

Base do governo

"Governo ameaça tirar cargo e verba de deputados que assinaram impeachment de Lula" (Política, 27/2). O fato é que o país está sendo saqueado pelo Congresso. Infelizmente, o país vive um rebaixamento cognitivo. Lamento muito ter que contribuir com o meu dinheiro, através de impostos, para sustentar abutres.

Sandra Lara (São Paulo, SP)

Tem que deixar em cargos no governo quem defende a democracia. O governo Lula está reorganizando o país e precisa de políticos que possam ajudá-lo a colocar o país nos trilhos depois do desgoverno de Bolsonaro. Com o Bolsonaro, que fez maldades com a população, que não tem espaço aqui para enumerá-los, nenhum pedido teve andamento. O mundo democrático defende o Lula, o resto é conversa de malfeitores.

Marcos Medeiros (São Paulo, SP)



Não sou petista e não voto Lula, ponto. Nesse ponto o PT está correto: como pode ser base do governo se é contra esse governo? O Lula tem que largar mão de falar besteira, pensar antes de abrir a bocarra.

Milton Nauata (Campinas, SP)

Temor em contrariar

"Lula 3 repete erros nas relações com as Forças Armadas" (Opinião, 25/2). A anistia promovida em 1979, sem a devida apuração da responsabilidade dos militares, deu no que deu, ou seja, em novas tentativas de golpe. Caso o Congresso abrace essa ideia estapafúrdia de anistia para os participantes da tentativa de golpe em 8/1, teremos novas investidas autoritárias, patrocinadas e/ou apoiadas pelos militares.

Estela Najberg (Goiânia, GO)

Estado laico

"PEC que amplia isenção para igrejas avança na Câmara com apoio da base de Lula" (Política, 27/2). Mesmo que seja um imposto simbólico, todos deveriam pagar.

Giovane F. Carvalho (Jataí, GO)



Um tapa na cara de quem paga impostos. O Brasil não é um Estado laico?

Maurilio Fernandes Figueiredo (Florianópolis, SC)

Religiosidade

"Fala de Michelle em ato de Bolsonaro é questionada por apontar supremacia cristã" (Política, 27/2). A Michelle apela para um Deus que está na mente dela, é o desespero batendo na porta. Se ela não tem conhecimento político e científico, é mais fácil fazer um discurso religioso raso, mesmo porque nem conhecimento teológico ela tem.

Ednilson Alves Deo (Santo André, SP)



Manifestação

"Kassio Nunes Marques é um folião aplicado" (Elio Gaspari, 24/2). Cabe-me informar, em referência a comentários do senhor Elio Gaspari, que não me dedico à criação de girafas… E também informar que padre José Eduardo, para todos os efeitos, não está sob a minha jurisdição canônica. Finalmente, causa espanto que um jornalista conceituado como sempre o tive, baseie suas considerações sobre "eleição papal" em meras fofocas sem nenhum fundamento. Lamentável para o seu nível jornalístico!

Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo (São Paulo, SP)

Consumo local

"Donos de cafés e padarias divergem sobre oferecer wi-fi aos clientes" (Mpme, 26/2). Interessante. Cada empreendedor tem que saber o perfil da sua clientela e tentar oferecer o serviço sem que haja prejuízos. Nem todos os clientes, infelizmente, têm o bom senso em utilizar a rede wi-fi do estabelecimento e consumir o suficiente para manter o negócio aberto.

Marcelo Barbosa (Campo Grande, MS)



Lanchonetes e padarias são locais para compras de alimentos e o serviço de lanches ou refeições. Não apropriados, por questões de higiene, a ter clientes que fiquem perambulando no ambiente e atrapalhando o atendimento. Se querem centros de convivência procurem botecos de gente desocupada.

Ana Maria Silva (Olinda, PE)

Decoração escolar

"Menina faz aniversário de 6 anos e escolhe a própria escola como tema da festa" (Folhinha, 26/2). Parabéns, Alice! Adorei o tema de comemoração do seu aniversário! Que você seja muito feliz em todos os anos da escola. Aprender é muito legal mesmo!

Heidi C. M. F. de Oliveira (São Paulo, SP)



Parabéns, Alice! Ter a escola como amiga, que nos brindará com novos amigos, alguns que nos acompanharão por toda a vida. A escola vai te ajudar a descobrir coisas novas e interessantes.

Vito Algirdas Sukys (Santo André, SP)

Frutas no Vale do São Francisco

"Fruticultura do sertão nordestino bate recordes e expande mercados" (Mercado, 26/2). É bom esse cenário de crescimento e exportação, porém é triste essa alta concentração de renda, um grave entrave ao nosso desenvolvimento. Ademais, as frutas que produzimos não chega a nossa mesa. Assim é o café, a laranja e por aí vai. É preciso criar meios de renda justa para todos, única forma da roda girar.

Severo Pacelli (Uberlândia, MG)

Vias respiratórias

"Rinite: os remédios que realmente funcionam para controlar a inflamação no nariz" (Equilíbrio, 22/2). Não há remédios para esta porcaria. Vacina? Injetar água no braço. Remédios? Atenuam algumas horas. Você perde o paladar e olfato como na Covid. Não sei o que é viver com nariz descongestionado.

Sergio Siqueira (Divinópolis, MG)