Leitores defendem qual filme indicado ao Oscar deve levar estatuetas

A 96ª edição do Oscar ocorre neste domingo (10) e, com a proximidade, a especulação sobre os possíveis vencedores aumenta. Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores quais eram seus títulos favoritos da safra deste ano. Confira as respostas a seguir.

"Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese. Penso que o peso narrativo da história garantem a ele a estatueta. Um filme de quase 3h30 não é simples, seja pela qualidade da escrita, seja pela própria direção e montagem. E, do ponto de vista histórico, é uma excelente percepção sobre o mito de fundação dos Estados Unidos.

Alan Alves Pereira (Uberlândia, MG)



"Vidas Passadas", de Celine Song, pelo tratamento poético do cotidiano. Apesar do enredo simples, a forma como nos é contada a história de amor dos protagonistas —através dos hiatos nas imagens, do cinza das cidades, dos silêncios reveladores— permite que o espectador sinta-se tocado pelas dores ou dissabores de suas próprias vivências de amores não correspondidos.

Juliana Goldfarb de Oliveira (Cajazeiras, Paraíba)



"Anatomia de Uma Queda", de Justine Triet. Traz a questão das versões sobre a realidade, a dificuldade em se expressar na língua que te julga, perspectivas e incompreensões. Muito sensível.

Adriana Monti (San José, EUA)

Sandra Hüller e Swann Arlaud em cena do filme "Anatomia de Uma Queda", de Justine Triet - Les Films Pelléas/Les Films de Pierre/Divulgação

"Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos. O filme é repleto de aspectos brilhantes: a direção; o roteiro hilário, repleto de piadas e críticas sociais muito bem colocadas na narrativa; os figurinos que acompanham e evoluem juntamente com a personalidade da protagonista; a direção de arte que cria uma nova, e muito bela, versão do mundo do passado, mas o destaque maior do filme é a atuação de Emma Stone, até aqui, a melhor de sua carreira.

Edy Willian Gonçalves Silva (Rolândia, PR)



"Zona de Interesse". Um filme que compõe, com maestria, as atrocidades do Holocausto e uma família tradicional, uma dicotomia exasperante.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Sandra Huller em cena do filme 'Zona de Interesse', de Jonathan Glazer - Divulgação

"Ficção Americana", de Cord Jefferson, é o meu preferido. É inteligente, engraçado, bonito e provocativo. A crítica que o filme apresenta deve ser aplicada para toda a mídia e outros países. É um grande filme.

Alan Alexandrino de Sousa (São Paulo, SP)



"Os Rejeitados", de Alexander Payne. O filme é sublime em explorar, em um roteiro convencional, as entrelinhas da atuação e mesmo o mais profundo de personagens que se revelam ao longo da trama sem a necessidade de arrojos artificiais de cenografia e montagem.

Maurício Milanez Eleutério (São Paulo, SP)



"Anatomia de Uma Queda". Porque o filme trata da questão da verdade nas relações amorosas. Não é possível confiar no julgamento "humano" da realidade, não existe objetividade possível nesse âmbito.

Patrícia Cabianca Gazire (São Paulo, SP)



"Pobres Criaturas". É o filme mais disruptivo e revolucionário de 2023. Abala os conceitos morais em uma época tão reacionária. Necessário.

Eduardo José Ribeiro de Souza (Garanhuns, PE)



"Dias Perfeitos". Porque me senti tranquila ao me dar conta de que a essência da vida está ali (trabalho, alimentação, cuidados pessoais e arte). E merece reconhecimento por chamar a atenção para esse aspecto que parece esquecido atualmente: o que é realmente necessário para viver? Por que nos perdemos no excesso de distrações, no consumo desenfreado? E, especialmente, com relação ao trabalho dele, embora invisível à maioria das pessoas e carregado de preconceitos sobre o valor de quem o realiza, ele o faz à perfeição, a nos mostrar que não importa nossa posição, mas sim o modo como colaboramos com a comunidade.

Rosangela Pimentel (São Paulo, SP)