Leitor elogia série de reportagens sobre crise migratória em Darién

Darién

"Brasil é porta de entrada de asiáticos, africanos e caribenhos rumo aos EUA" (Mundo, 4/3). Parabéns à Folha, que revela no formato de reportagem "ao vivo", com seus repórteres argonautas, as façanhas das entradas e saídas para os EUA dos imigrantes e refugiados em trânsito pelo nosso país. Talvez seja o maior deslocamento migratório depois dos trânsitos escravagistas dos séculos 17 e 19, sendo que agora é uma mão de obra à procura de trabalhos e salários.

Pedro Portugal (Belo Horizonte, MG)

Migrantes atravessam o rio Tuqueza para chegar a área de embarque das canoas na comunidade indígena de Bajo Chiquito - Lalo de Almeida/Folhapress

Investimento

"Tarcísio propõe pagar mais para PM do que para professores nas escolas cívico-militares" (Cotidiano, 7/3). Parece que estamos seguindo o alerta de Darcy Ribeiro, que afirmou que, se os governantes não construíssem escolas, não teríamos dinheiro sequer para construir presídios. Nem escolas nem presídios: São Paulo quer aquartelar os seus alunos.

Valter Vicente Sales Filho (São Paulo, SP)

Competência administrativa

É bem desconfortável a sensação de ausência de políticos condizentes para os mais altos cargos no Brasil e no mundo. A eleição de Lula foi caracterizada pela falta de alternativa de melhor grau. Nos Estados Unidos ("Trump ataca imigrantes e diz que vai vencer eleição ‘porque não há escolha’", Mundo, 6/3), o relato parece igualmente trágico para a próxima eleição. Isso para não falar dos casos de outros países igualmente mal servidos de competência humana, administrativa e democrática.

Ademir Valezi (São Paulo, SP)

Retorno

Eba! Fernandinha Torres está de volta... Pinceladas de inteligência, perspicácia e charme a mais nas páginas desta Folha ("Casca", Fernanda Torres, 7/3). É deleite puro para nós, leitores. Já estava mais do que na hora o seu retorno...

Adamilton Andreucci (Mogi das Cruzes, SP)



Que delícia acordar e ler um texto de uma pessoa admirável no que faz falando de arte. Simples, natural, com referências conhecidas, analisadas do ponto de vista de uma atriz.

Cristina Lima (Santos, SP)

Lilia Schwarcz na ABL

Parabéns à brilhante antropóloga e historiadora ("Lilia Schwarcz é eleita para a ABL e se torna 11ª mulher a ganhar título de imortal", Ilustrada, 7/3) por sua eleição como nova imortal e à ABL por ter em seu quadro, uma das mais notáveis intelectuais da nação, que, ao longo dos anos, vem ensinando história aos brasileiros nas universidades, em palestras e na televisão.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Lilia Schwarcz durante mesa na Feira do Livro - Ronny Santos/Folhapress

Vantagens do presencial

"Homeschooling: o que significa ‘ser tão ou mais eficiente que a escola’?" (Opinião, 3/3). Como uma estudante de ensino médio e que já participou do método de ensino a distância durante a pandemia, posso dizer que o homeschooling traz mais malefícios do que benefícios, não só no aprendizado do aluno, mas nas interações sociais. Após a pandemia, tive mais dificuldades ao me socializar com colegas, e acredito que quem cresce com esse método de ensino pode ser prejudicado na vida adulta.

Teresa Cristine Ribeiro Xavier (Cabo Frio, RJ)

Editorial

"Cotas sociais, não raciais" (Editorial, 6/3). A injustiça contra negros é histórica. A dívida é histórica. Enquanto não tivermos nas faculdades um percentual de negros e pardos equivalentes ao presente na população do referido estado, as cotas devem continuar. A sociedade precisa ter referências de negros e pardos em cargos como médicos, professores, juízes, advogados.

Angelica Francesca Maris (Florianópolis, SC)



Sou branca, frequentei o curso de história da USP em 2000 e podia contar nos dedos as pessoas negras na sula. Hoje entrevisto estagiários e tenho a alegria de ver quantos jovens negros saem das universidades públicas. Nem todos cotistas, mas favorecidos pela permanência de tantos outros negros no ambiente universitário. Vergonhosa essa posição, mas importante escancarar o ponto de vista elitista.

Camila Amaral Tavares (Piracicaba, SP)



Não tenho dúvidas que o critério de renda, além de mais justo socialmente, é menos confuso e mais realista. Creio que há informações estatísticas suficientes correlacionando renda positivamente com aspectos raciais.

Vander Gontijo (Brasília, DF)

Privilégios

"Dia da mulher ter um dia de homem" (Flávia Boggio, 8/3). Faltou dizer que poderemos deixar os cabelos brancos e as rugas à vontade e assim seremos consideradas muito charmosas e desejadas.

Daniela Franco (São Paulo, SP)