"Significa estar em uma luta diária", diz leitora sobre Dia da Mulher

São Paulo

O Dia Internacional da Mulher, comemorado todo 8 de março, é um momento de celebração. Data reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1977, o dia nasce, antes de tudo, como uma forma de homenagem às mulheres e suas conquistas. A sua origem, no século 20, remete à busca por melhores condições de trabalho. Isso continua até hoje.

Manifestantes fazendo passeata segurando cartazes no Dia Internacional da Mulher, em Amstedã, na Holanda, em 8 março de 2023 - Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Se por um lado as propagandas se utilizam da data para vender uma imagem bonita do que é ser mulher, de outro escancara problemas de muitos anos. As mulheres são maioria no Brasil, mas ainda são minoria na política, em espaços de liderança e entre os maiores salários. São também as mais afetadas por assédios, pela insegurança e pela violência.

A celebração do papel da mulher na sociedade é importante para lembrar as conquistas, como o poder de voto, e reivindicar melhores condições de vida e maior igualdade. Pensando nisso, a Folha perguntou para suas leitoras o que esse dia significa para elas.

A paulista Patrícia Gonçalves, 52, admite que o dia é um "conflito de sentimentos". "Merecemos muito ser homenageadas a cada dia do ano. Por outro lado, escancara as nossas desigualdades numa sociedade patriarcal onde a mulher tem salários menores, sofre violências diversas, não é dona do próprio corpo. Temos muito a evoluir a esse respeito e creio que levará muito tempo ainda ", diz a psicóloga.

Da mesma forma, a empreendedora Maria Lima Toivanen, 50, evidencia essas diferenças. Para ela, o dia não significa nada em termos de igualdade de direitos no trabalho e no reconhecimento da contribuição feminina em todas as atividades produtivas, remuneradas ou não. "As mulheres só terão acesso à igualdade quando os homens, especialmente brancos e heteronormativos, aceitarem e apoiarem os direitos das mulheres", diz a belo-horizontina.

Entre as respostas, destacou-se a importância da data para o reconhecimento das lutas femininas, individuais e coletivas. "O dia das mulheres significa para mim um momento para reconhecermos todas as lutas individuais delas", escreve Camila Yumi Endo, estudante de 20 anos, que mora em Maringá (PR).

"É reconhecer toda a sua história de vida, do momento que começou a sua luta até os dias atuais. Não é um dia apenas para darmos rosas para elas, muito pelo contrário, é um dia para pararmos e reconhecermos toda a sua trajetória, não precisa ser apenas apenas a da carreira, mas também aquela que ela enfrentou todos os dias. Nesse dia, leitores, parem e ouçam as histórias incríveis dessas mulheres ao seu redor, ouça a história da sua mãe, da sua avó, de suas professoras, de todas."

"Significa estar em uma luta diária!", concorda a pós-doutoranda Paula Gabriela Lhama, 37, de São Paulo. A estagiária Beatriz dos Santos Bento, 25, de São João de Meriti (RJ) vai por esse mesmo caminho, e destaca que o dia significa empoderamento, luta e conquista: "Um marco de lembrança do que já alcançamos e força para persistir no que ainda há para ser atingir."

A luta diária enfrentada pelas mulheres toma forma com a médica Diva Rodrigues Vaz, de 75 anos e residente em Porto Velho (RO). "Acho importante [a data] pois coloca em evidência a luta diária que as mulheres enfrentam com a dupla jornada de trabalho, a desvalorização do seu trabalho em comparação aos homens exercendo a mesma função, responsabilidade na educação dos filhos e principalmente as mães solo, sem ajuda do parceiro! Mas a luta continua! Afinal somos a maioria da população! Viva as Mulheres!"

Dados compilados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta (8) indicam que as mulheres são a minoria em cargos de gerência no Brasil, e que recebem menos quando ocupam essa posição. Em 2022, elas representavam 39,3%, ante 60,7% dos homens em cargos de gerência. Para elas, o salário é 21,2% inferior ao dos homens.

Mesmo assim, como diz a paulistana e engenheira Carla Vargas Ferracini, 37, é "um dia para refletir sobre meu privilégio de poder trabalhar, ter minha independência financeira e de ter escolhas sobre minha vida, graças ao caminho que foi pavimentado por tantas que vieram antes de mim. Dia de agradecer a essas mulheres e de pensar como posso continuar pavimentando esse caminho àquelas que ainda sofrem com abusos, violências e desigualdade."

A professora Elisama Cândido, 39, que mora em Barueri (SP), compartilha do mesmo sentimento que Carla. "Esse dia representa a força da mulher na busca por seus direitos, e a independência de sua liberdade por suas escolhas".

Heloisa Schneider, 65, de Florianópolis (SC), não acha que o Dia das Mulheres deveria ser um dia especial, mas ainda concorda que o dia tem um peso importante para a discussão de problemas enfrentados pelas mulheres. "Ainda achando que não deveria ser necessário um dia especial, permite evidenciar a situação, os retrocessos e avanços da situação de ser mulher num mundo feito por e para os homens... Reflexão...", diz a engenheira agrônoma.

A reflexão pode levar ao aprendizado, e é isso que acontece com Angela Ciraudo Nicolau Cunha Melo, 73, moradora da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ela lembra de seu papel como mulher neste dia. "Aprendo mais um pouco sobre a minha importância na vida das mulheres com quem convivo", diz.