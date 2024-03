Leitoras comemoram a inclusão do direito ao aborto na Constituição francesa

Direito reprodutivo

"França se torna primeiro país do mundo a proteger aborto na Constituição" (Mundo, 4/3). País sempre à frente na cultura e nos seus direitos! Parabéns aos franceses que sabem dos seus direitos e respeitam os direitos do próximo como agora o direito da mulher!

Sandra Regina Vidal (Goiânia, GO)



Uma decisão que deveria ser seguida por qualquer país que se diz defensor dos direitos a livre escolha do cidadão.

Elthon Borges Saraiva (Manaus, AM)



Parabéns aos franceses. Nada como viver numa sociedade esclarecida, em que os costumes religiosos tendem a ficar restritos à esfera pessoal e íntima de cada cidadão. Quem é contra que não faça!

Eliane Morosini (São Paulo, SP)

Pessoas assistem à decisão pela inclusão do direito ao aborto na Constituição, em telão na praça Trocadero, em Paris - Gonzalo Fuentes/Reuters

Nova aliança

"Sem alarde Boulos sela apoio de senador com histórico polêmico que se aliou a Bolsonaro" (Política, 5/3). Esse tal de Giordano é aquele clássico politico fisiológico que tanto lutamos para eliminar, mas que sempre reaparece: nega todos os malfeitos, negocia facilidades em troca de apoio, trabalha para defender seus próprios interesses e se alinha com seus pares no mesmo nível moral e ético. Nenhuma surpresa ao aparecer sorridente ao lado do Boulos.

Daniel Marques (Curitiba, PR)



Acredito que o Boulos é o melhor expoente da esquerda brasileira. Sua postura demonstra seu nível deontológico.

Rafael Adolfo Percovich Cisneros (São Paulo, SP)

‘Um papelão’

"Militares foram jogados na política por má liderança e fizeram papelão no TSE, diz Barroso" (Política, 4/3). Há coisas que eu posso falar, mas um juiz não pode, sob pena de configurar parcialidade e prejulgamento. Infelizmente, o estrelismo de certos magistrados só reforça os adversários da Justiça. Barroso, aliás, pelo visto já esqueceu que sua desastrada decisão de convidar os militares a fiscalizar as eleições só fortaleceu o golpismo.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)



Induzidos? Manipulados? Arremessados? Essa declaração de Barroso torna os militares vítimas do ex-presidente. Eles não são vítimas de nada, sabiam muito bem onde estavam se metendo. São tão culpados pelo que aconteceu ao país quanto Bolsonaro. Todos com gana autoritária, corporativista e destrutiva.

Jane Silva (Crato, CE)

Qualidade de vida

"Índices de educação, saúde e economia avançam em 1º ano de Lula 3; contas públicas pioram" (Política, 3/3). Prefiro contas públicas piores (desde que sob certo controle, o que acho que está), mas estes índices de qualidade de vida melhorando.

Frederico Goulart (São Paulo, SP)



É assim mesmo, normalmente o que é bom para o povão, é ruim para o "mercado".

José A. dos Santos (Belo Horizonte, MG)



Grupo religioso

"É possível olhar para evangélicos sem filtros ou preconceitos?" (Juliano Spyer, 4/3). Tem nada de errado na rotina dos evangélicos, estão aí há muito tempo. Só não acho certo a omissão diante das pressões de um grupo ruidoso. Uma hora dessas as vozes sensatas terão que colocar fim nesse mau uso político.

Hercilio Silva (Brasília, DF)



Eu olho com certa desconfiança, já que, tendo uma bancada estabelecida no Congresso, faz com que a grande maioria destas "igrejas neopentecostais" sejam mais seitas com cunho político do que religião.

Marisa Oliveira (Curitiba, PR)

Efeito desmobilizador

"Ser pardo é ser suficientemente negro para discriminação, mas não para políticas públicas, diz especialista" (Educação, 4/3). Esse texto relata muito do que sinto na pele quanto ao tema! Obrigado por descrever o que muitos sentem e às vezes não conseguem achar palavras para expressar.

Ygor Heleno (São José dos Salgados, MG)



É inadmissível que a USP esteja usando a negativa de enquadramento para prejudicar jovens evidentemente pretos/pardos, buscando dar feições de legalidade a sua resistência enquanto faz minar o processo de cotas e de inclusão. A universidade se abre ao sistema de cotas, mas segue não admitindo cotistas.

Paulino Fernandez (São Paulo, SP)

Tratamento

"O que esperar de um tratamento para Alzheimer" (Suzana Herculano-Houzel, 4/3). Texto duro, de clareza necessária. Seria ótimo ler um semelhante sobre Parkinson. A angústia entre medicamentos e esperanças é a mesma.

Alcielle dos Santos (Santos, SP)



Parabéns à autora, pela explicação tão realista da doença, eliminando promessas vãs de cura!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Viés de confirmação

"A quem convém tanto ódio nas redes?" (Vera Iaconelli, 4/3). As redes antissociais mostram o quanto as pessoas estão prontas para serem manipuladas pelas suas visões e opiniões extremas. Parece que, ao navegar na web, às vezes cruzamos o "Cabo da Tormentas", outras vezes atravessamos o "Cabo da Calmaria" e, na maior parte das vezes, em mares desconhecidos.

José Eduardo Marinho Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Propício para bibliófilos

"Conheça o sebo mais antigo de São Paulo" (Andanças na Metrópole, 5/3). Visitar o centro de SP com o meu pai no final de semana sempre tinha paradas nos sebos, andando a pé e pegando metrô. Que saudades desses passeios e de um centro de SP mais seguro e acolhedor aos visitantes.

Jeanne D’arc de Faria (São Paulo, SP)



Que maravilha existir uma livraria tão preciosa. Espero que sempre tenham ótimas vendas. Um paraíso em meio a tanta barbárie.

Maria Antonia Di Felippo (São Caetano do Sul, SP)