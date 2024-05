Diversos municípios do Sul vão ter que repensar a sua própria existência, diz leitor

Tragédia no Sul

"Enchentes forçam reconstrução de cidades gaúchas em outros lugares" (Cotidiano, 9/5). Diversos municípios do Sul vão ter que repensar a sua própria existência. A questão não é saber "se" novos eventos do tipo vão acontecer novamente. A questão é "quando" isso vai acontecer. Pode ser daqui a 80 anos, mas pode ser no ano que vem.

Paulo Sakanaka (Paulínea, SP)

A construção de canais de drenagem da lagoa dos Patos seria uma grande melhora no escoamento, além de facilitar a navegação.

Ernesto Pichler (São Paulo, SP)

"Infográfico mostra o que funcionou e o que falhou no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre" (Cotidiano, 9/5). Aqui no RS tem estrutura de engenharia e geologia para fazer um estudo e reclassificação o sistema de contenção a cheias em todo o estado. O problema é as pessoas saírem de onde moravam. Na maioria das vezes é a conquista de uma vida de trabalho árduo.

Carlos Telles (Porto Alegre, RS)

Racismo na escola

"Expulsão é o começo da reeducação contra racismo, diz advogada de Samara Felippo" (Cotidiano, 10/5). Há que se ensinar que há consequências educando. A impunidade é o maior problema aqui e faz parecer que tudo está à venda.

Licia Aihara (São Paulo, SP)

Concordo com a mãe das alunas. Mas isso não deve ser feito apenas em colégios particulares e de elite.

Dora de Oliveira e Silva (Brasília, DF)

Efeito Madonna

"Por que tanta pornografia?" (Mariliz Pereira Jorge, 10/5). Ótimo texto, Mariliz! Assisti ao show e achei espetacular. Quem viu pornografia onde se apresentou sensualidade e alegria é ruim da cabeça e doente do pé.

Jaqueline Mendes de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Para mim, bem como para boa parte do mundo, a Madonna sempre foi e continuará sendo a maior diva de todos os tempos. Quanto ao show, aliás, um espetáculo, foi maravilhoso, perfeito!

Geísa Chagas (Fortaleza, CE)

Banco Central

"Racha no Copom expõe risco à autonomia do BC, dizem ex-diretores" (Mercado, 9/5). Risco à autonomia do BC já existe desde que colocaram o representante do sindicato dos banqueiros lá na presidência do banco. O banco hoje é independente (da sociedade) e quase completamente dependente, ou submisso, aos interesses de bancos e fundos.

Eder Marchi (Mongaguá, SP)