Leitores comentam fala de ministro de Energia sobre exploração de petróleo

Fonte energética

"Brasil vai explorar petróleo até ter nível de país desenvolvido, diz ministro de Energia" (Mercado, 3/4). Já ando decepcionada com o Lula há algum tempo. Essa é a gota d’água. Nossa Amazônia deve ser preservada.

Maria Jose dos Santos (São João de Meriti, RJ)

Então vai explorar petróleo até a última gota. Com o Estado que temos, instrumento das elites econômicas, jamais atingiremos o IDH de um país desenvolvido. Essas elites se alimentam da pobreza, o que não é nenhuma novidade.

Alípio Dias dos Santos Correia (Vitória da Conquista, BA)

O processo de industrialização dos países ricos iniciou-se nos séculos 18 e 19. Aqui, a partir de 1930. Não tem como termos as mesmas cobranças para todos os países. O ministro tem toda razão ao defender o uso das explorações de nossas riquezas para desenvolver o Brasil e tirar o povo da pobreza. Claro que isso deve ser feito com o máximo possível de defesa do meio ambiente.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante entrevista à Folha em seu gabinete - Pedro Ladeira/Folhapress

Negociação

"Prates pede conversa definitiva com Lula sobre permanência na Petrobras" (Mônica Bergamo, 4/4). A Petrobras sempre teve maior visibilidade e poder do que o MME, isso provavelmente incomoda o ministro Silveira, que não é do ramo. O senhor Prates conhece a empresa, o mercado de energia e está fazendo bom trabalho profissional. Será um erro substituí-lo.

Alfredo Blanco (Rio de Janeiro, RJ)

Todo apoio a Prates, que vem fazendo um ótimo trabalho, gerando lucros para a estatal não penalizando o povo brasileiro com combustíveis em valores longe do absurdo que foi no último governo.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)

Regime político

"Apesar dos defeitos, democracia é o regime que garante crescimento" (Martin Wolf, 2/4). Democracia é o regime que garante crescimento quando o povo é organizado para ir às ruas quando os políticos abusam do poder econômico. Essa falsa democracia brasileira levou o país e o povo trabalhador ao empobrecimento extremo. Há mais de 30 anos o país não investe nada em projetos de desenvolvimento econômico para gerar riquezas e empregos.

João Leite (Osasco, SP)

Conflitos

"Maduro promulga lei que ‘cria’ estado de Essequibo na Venezuela" (Mundo, 4/4). Levará a guerra ao sofrido povo venezuelano.

Cesar Olivier Dalston (Brasília, DF)

Demagogia despudorada para conquistar uns votinhos na eleição que se aproxima. Maduro, como tantos outros ditadores, instiga paranoia xenofóbica para manter o seu regime falido. O "inimigo externo" é sempre o bode expiatório perfeito.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Impunidade

"Motorista de Porsche recuperou habilitação 12 dias antes de acidente" (Cotidiano, 3/4). Não vai acontecer nada, tudo facilitado pelo dinheiro que compra até bom comportamento. Triste demais este país, com esse Judiciário, que só exacerba os conflitos sociais e o abismo entre ricos e pobres.

Carlos Rogerio Camargo (Florianópolis, SC)

Um carro para uso de uma pessoa assim é um perigo! Se a lei fechar os olhos, será conivente.

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Como sempre, no terceiro mundo chamado Brasil, a impunidade segue em aberto no paraíso dos mais ricos.

Flavia Mota (São Paulo, SP)

Vivemos um inferno acústico e com perigo de atropelamento todos os fins de semana com moleques apostando corrida no Itaim e outros bairros nobres em suas Porsches e motos de escapamento furados. Mas ninguém toma nenhuma providência para acabar com essas competições idiotas em plena zona urbana.

Júlika Carolin Wirth Zarb (São Paulo, SP)

Força da linguagem

"A arte de brincar com as palavras" (Mirian Goldenberg, 3/4). Exercito-me com a escrita e, muitas vezes, me surpreendo com palavras simples, mas poucas vezes usadas, e com a força que elas têm para descrever, caracterizar e informar com clareza. Uma palavra mal usada pode levar a mil interpretações e quase todas erradas.

Sergio Albuquerque (Rio de Janeiro, RJ)

Manoel de Barros, meu padrinho poético, o que me batizou poeta.

Cida Sepulveda (São Paulo, SP)

Mal sabem que por trás de qualquer brincadeira de criança existe aprendizado. Quando a criança brinca, de fato ela está aprendendo. Quem brinca em idade avançada não é infantil, é na verdade quem nunca quis parar de aprender.

Michele D’Ambrosio (São Paulo, SP)

Editorial

"O batalhão de Derrite" (Editoriais, 3/4). Só o fato de escolher e manter no cargo o capitão reservista Derrite na Secretaria de Segurança confirma e não afasta o radicalismo e intolerância do governador Tarcísio, como faz crer o editorial.

Ana Cláudia Galvão (São João del Rei, MG)