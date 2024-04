Leitores comentam direitos trabalhistas e regulação de aplicativos

Direitos trabalhistas

"Impasse em regulação de aplicativos vem de um mundo jurássico" (Bruno Boghossian, 4/4). Acho que a questão deve ser resolvida nos moldes em que as questões trabalhistas o eram na época em que o Lula era sindicalista, ou seja, a decisão deve ser dos trabalhadores. Se eles não querem essa regulamentação e preferem o estado atual de coisas, o problema e a decisão são deles, como era nas assembleias de trabalhadores de antigamente.

Jose Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Jurássica é a escravidão dos motoristas. Uber e iFood têm plenas condições de pagar salário mínimo, hora extra, férias, 13º salário e FGTS, como fazem milhares de empresários bem mais pobres no Brasil.

Matheus Battistoni (Campinas, SP)

Entregadores por aplicativo circulam pela avenida Paulista - Danilo Verpa/Folhapress

Discurso cíclico

"Lula repete ‘Deus’ ou ‘milagre’ 27 vezes, uma a cada minuto, em discurso; veja vídeo" (Política, 5/4). Incompetentes usam a religião para desvio de foco.

Paolo Valerio Caporuscio (São Paulo, SP)

Ganhar o coração e mentes dos evangélicos virou obsessão.

Paulo Cury (Rio de Janeiro, RJ)

E qual a relevância de se contar as vezes que algumas palavras são ditas? Não pode? Creio que, para qualquer pessoa que tenha fé ou religião, citar as palavras faz parte de seu vocabulário e de sua crença. Ou queriam que ele xingasse em público como fazia o seu horroroso antecessor?

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Muitas religiões acreditam em Deus, Folha: evangélicos, católicos (a religião de Lula), espíritas, muçulmanos, judeus etc. Não dê a entender que só evangélico acredita em Deus e que, por Lula ser católico, ele não pode falar em Deus. Ele só não mistura com o governo, como Bolsonaro fazia.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)

Falas desconexas

"Campos Neto defende antecipar início da transição na presidência do Banco Central" (Mercado, 3/4). É preciso algum grau de autonomia, mas não absoluta. Quem precisa decidir se corre algum risco, congela a economia em uma paz de cemitério ou se cresce é o eleitor. Onde entra o eleitor nessa história de um sujeito com mandato sentado na Selic?

Décio Ceballos (São José dos Campos, SP)

Despedida

"Narrador Milton Leite sairá da Globo após Jogos de Paris" (Mônica Bergamo, 4/4). O melhor de todos desta geração dos anos 1980 em diante. Narração acompanhada de um humor inteligente e com conhecimento político e histórico acerca dos eventos e locais onde acontece a atividade. Na torcida para que pegue uma jornada menor em algum programa alternativo, pois Milton Leite é uma raridade neste meio.

Luís Cardoso (João Pessoa, PB)

Vai fazer muita falta. O melhor narrador esportivo da Globo e do esporte brasileiro disparado em atuação. Tem desenvoltura, é extremamente espontâneo, de humor único nas transmissões. "Que beleza, que fase" são bordões característicos de um narrador de primeira linha que prende o telespectador mesmo quando os protagonistas esportivos não conseguem ter um show à altura de sua narração.

Bruno Miguel Avelar (Cabedelo, PB)

Conduta no trânsito

"Condutor do Porsche aparentava ‘embriaguez e tinha voz pastosa’, diz testemunha" (Cotidiano, 3/4). E eu, quando vou dirigir, não bebo um gole sequer de cerveja porque sei que, se me pegarem, ainda que só tenha tomado meio copo de cerveja, não terão dó nem piedade. Multa máxima e tudo o que puderem me tirar o couro sei que farão...

Samuel Fagundes (São Paulo, SP)

Discriminação

"Globo é condenada a pagar R$ 50 mil a Veruska Donato por imposição de padrões estéticos" (F5, 3/4). Etarismo é o retrato de uma sociedade que não respeita o natural, a própria existência. Os mais velhos deveriam ser valorizados pelo seu conhecimento e experiência.

Leonard Nun (Nova Lima, MG)

Operadoras

"Planos de saúde ameaçam cancelar contratos de pacientes em tratamento" (Saúde, 4/4). Esse país é um lixo. Os planos de saúde nos veem como lucro. Quando damos prejuízo, somos descartados. Que lei é essa que deixa que cancelem seu plano mesmo pagando?

Douglas Garcia (São Caetano do Sul, SP)