'Lucro não pode se sobrepor a nenhuma vida', diz leitor sobre preocupação com crise do clima

Inabitável

"Tragédias anunciadas. Até quando?" (Marcia Castro, 19/5). Pra que serve o PIB em um planeta inabitável para os seres humanos? É evidente que temos de mudar de paradigma. Para que serve o crescimento econômico se não há distribuição de renda e melhora na qualidade de vida de toda a população? Melhor não crescer. Melhor parar de crescer e distribuir o que já temos. Crescer é poluir mais, desmatar mais, minerar mais. O lucro não pode se sobrepor a nenhuma vida.

Pipo Falda (Belo Horizonte, MG)

Desde o início da tragédia que assolou o RS, só vimos desencontros vindos de todos aqueles que deveriam, numa emergência, cuidar da população devastada. Prefeitos, governador, presidente da República e seus penduricalhos. A catástrofe deixou nua a administração pública que assola o país em todos os níveis. Basta ver a primeira atitude do ministro Paulo Pimenta nomeado por Lula para fazer frente a catástrofe: "Não sei por onde começar". Ai do povo do RS se não fosse ajuda do seu próprio povo.

Beatriz Campos (São Paulo, SP)

Imagem dos estragos causados pelas chuvas em Lageado, no Rio Grande do Sul, no entorno do rio Taquari - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Negacionismo

"Bolsonaro negaria enchentes no Rio Grande do Sul" (Celso Rocha de Barros, 18/5). Perfeita a crônica de Celso Rocha de Barros! A tragédia do Rio Grande do Sul seria infinitamente maior se o inominável fosse o presidente. Que os brasileiros reflitam sobre isso na próxima eleição.

Dina Elisabete Uliana (São Paulo, SP)

Numa tragédia assim, um presidente da República, pode fazer muita coisa. Ele pode mobilizar recursos federais, destinando verbas emergenciais para a região afetada, auxiliando na recuperação de infraestrutura, moradias e serviços essenciais. Ele deve trabalhar em conjunto com o governo estadual e as prefeituras para garantir uma resposta eficiente e coordenada. O presidente é essencial no fornecimento de apoio logístico, enviando tropas das Forças Armadas, Defesa Civil e outros órgãos federais.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Magistral a resposta que Celso Rocha Barros dá a Eduardo Bolsonaro em sua coluna deste domingo! De lavar a alma! O que esse homem está fazendo, disseminando mentiras e ódio é revoltante! É uma vergonha, realmente, que esse homem ainda tenha um mandato, e por São Paulo.

Thereza Lima e Oliveira (São José dos Campos, SP)

Prioridades

"Especialistas dizem que canal não é prioridade contra enchentes no RS e apontam riscos socioambientais" (Cotidiano, 19/5). Realmente, aumentar o ralo sem consertar o telhado não resolve, a casa continuará inundada. Consertar o telhado exige uma mudança de mentalidade com relação ao meio ambiente. O povo gaúcho, principalmente os mais pobres, estão pagando um preço alto.

Luiz Antônio (Florianópolis, SC)

Série B

"Perdemos três importantes membros do jornalismo esportivo brasileiro" (Tostão, 18/5). Adorava o Tostão com jogador, assim como admiro-o como cronista. Porém, não posso aceitar essa frase: "Hoje, domingo, não será dia de futebol no Brasil, mas veremos a decisão do campeonato inglês". Será que ele se esqueceu do campeonato da série B? Que tem excelentes times? Tostão, hoje haverá sim futebol no Brasil, e poderei ver meu glorioso Santos jogar.

Cláudio Fernando Pizzi (Santos, SP)

Livros

"Projeto para preço de livros não é tunga, como diz Gaspari" (Thiago Brito, 19/5). O fato é que o preço do livro físico é inacessível. Amazon e seus ebooks tem dado a oportunidade de muitos conseguirem adquirir livros o que seria impossível se existissem somente livrarias físicas com seus livro impressos.

Maria Luiza Portugal Gonçalves (Ribeirão Preto, SP)

A Amazon trouxe diversas facilidades. Mas é preciso cuidado contra o autoengano que essas facilitações promovem. A experiência da livraria física, a descoberta e a troca que ocorrem nesses ambientes, é sobretudo importante, é onde a leitura começa, onde a cultura se expande.

Cristiano Luzes (São Paulo, SP)

Adaptação

"Lula, Dilma e Mangabeira abortaram adaptação à mudança climática" (Marcelo Leite, 18/5). Mais uma vez o lúcido colunista denuncia as articulações que atiram o Brasil cada vez mais profundamente na crise climática mundial. Texto corajoso, claro e brilhante, alerta para os conluios de políticos, à esquerda e à direita, que acabam por privilegiar sempre o capital, em detrimento da vida no planeta. Obrigada pela clareza, Marcelo.

Léia Cardenuto (São Paulo, SP)

Animais desabrigados

"Detentos de Cascavel (PR) produzem 600 casinhas para cães desabrigados do Sul" (Cotidiano, 18/5). Vamos ajudar, sem animais, o mundo seria muito triste!

Aparecida Alves (São Bernardo do Campo, SP)

Valorizar o leitorado

"Nova ombudsman defende valorizar contribuição do leitor" (Política, 18/5). Parabéns, ótima escolha, teremos uma ombudsman muito dedicada e talentosa.

Silvio Cioffi (São Paulo, SP)

Sei que a troca faz parte da estrutura da ouvidoria, mas vou sentir falta dos textos enxutos, precisos e não raras vezes irônicos do Mariante. Mas seja bem-vinda a renovação.

Marco Antonio Zanfra (Florianópolis, SC)

Precisávamos disso! Validar o leitor. Respeitar o assinante. Estar receptiva às observações e comentários! Isso é de fato necessário!

Lizeth Mira (Salvador, BA)

Acompanhei todos os ombudsman da Folha. Não teria muita dificuldade para enumerar e nomear os piores. Já entre os melhores o páreo é duro, mas José Henrique Mariante, na minha insignificante opinião, teria lugar assegurado num virtual pódio. O que só aumenta a responsabilidade da sucessora. Obrigado, Mariante, boa sorte, Alexandra.

Celso Balloti (São Paulo, SP)