Passei mal durante o Enem e a Fuvest, me senti inferiorizada e 'burra' durante os estudos, diz leitora

Em comemoração ao Dia Nacional do Vestibulando, na última sexta-feira (24), a Folha perguntou aos leitores a opinião deles sobre a eficácia do vestibular como método de ingresso na faculdade. Confira algumas respostas a seguir.

Você acha que o vestibular é a melhor forma de ingresso nas universidades?

Não acho a partir do momento em que estudantes da rede privada realizam a mesma prova que eu, do ensino público, um ensino defasado e que pouco se importa com nosso estado, nosso estudo.

João Vitor Alves da Silva, 17 (Mauá, SP)

Não. Acho que esse método é uma forma de pressão que acaba deixando os vestibulandos nervosos e acaba validando outras pessoas que se preparam, muitas vezes, em cursos particulares.

Elisama Kédyma Carreiro, 21 (Serra, ES)

Além de ser uma forma de avaliação que serve apenas para um tipo de inteligência e negligencia todos os outros, ela faz mal à saúde mental. Eu passei mal durante o Enem e a Fuvest, me senti inferiorizada e "burra" durante os estudos.

Laysla Rodrigues, 18 (Mauá, SP)

Estudantes começam a chegar após abertura dos portões para prova do Enem, em 2023 - Zanone Fraissat/Folhapress

Provas são um péssimo método de avaliação, pois são questões de matérias decoradas e não conhecimentos importantes para o cotidiano.

Ana Lys Malerba Redigolo, 18 (Catanduva, SP)

Não, ainda mais para instituições públicas. Todos que desejassem cursar um ensino superior deveriam ter livre acesso.

Augusto Dorval Lopes, 26 (Belo Horizonte, MG)

Não acredito que seja a melhor forma de ingresso nas universidades, uma vez que existem outros fatores que poderiam ser levados em consideração no momento de garantir uma vaga no ensino superior, como o desempenho acadêmico.

Giovani Penido Coutinho, 19 (Bariri, SP)

Não, pois essa comparação só beneficia quem tem facilidade de absorver conteúdos específicos.

Oséias da Silva Assunção, 19 (Caxias do Sul, RS)

Como naturalmente precisa ter alguma forma de ingresso, o vestibular me parece mais justa, afinal, o corretor não vê a sua cara. Se o acesso é desigual, a culpa não é do vestibular, e sim da desigualdade social e da má qualidade do ensino básico público —estes sim devem ser corrigidos.

Angra Anderaos, 25 (São Paulo, SP)

Acredito o vestibular é uma forma legítima de ingressar nas faculdades, justamente pelo embasamento teórico carregado, e diversas habilidades para resolver problemas desenvolvidos durante a preparação.

Caio Leonardo Munhoz, 19 (Belém, PA)

Sim. Sistemas de acesso livre, que exigem apenas a conclusão do ensino médio, enfrentam a jubilação maciça do alunado ao final do segundo ano de faculdade, conforme ocorre em alguns países. Sistemas de avaliação contínua ao longo do ensino pressupõe uma excelente estrutura educacional.

Rubens Monteiro de Souza, 66 (Rio de Janeiro, RJ)

Sim. As provas buscas exercitar o conhecimento dos estudantes, diante de conteúdos elaborados para abordar os estudos. Nesse sentido, acredito que os vestibulares são a forma mais justa de identificar aqueles que buscam conhecimento para aplicar nas provas e ingressar nas universidades.

Jeferson Antonovicz, 29 (Porto Alegre, RS)

Eu acredito que o vestibular é uma tentativa válida de tentar garantir um acesso justo por uma prova que englobe pessoas de diferentes realidades. Mas me questiono se a maneira como constroem a prova é justa. Ou o quanto a forma de correção da redação, às vezes, limita a compreensão de mundo do candidato em prol das inúmeras regras que precisam ser seguidas.

Nalanda Coelho Galvão, 19 (Santarém, PA)