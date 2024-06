Ajudar o próximo se tornou um crime?, diz leitora sobre projeto que multa doação de alimento

Desempenho monetário

"Dólar dispara e fecha em R$ 5,59 com ruídos na política fiscal e disputa no mercado" (Mercado, 28/6). Partindo do princípio de que o Banco Central é uma instituição autônoma, das duas uma: ou o valor do dólar não assusta e é interessante para a economia e as exportações ou o Campos Neto age de forma político-partidária.

Fernando Palhares (Belo Horizonte, MG)

Lula não mudou o discurso que o elegeu. O mercado está bancando um ataque especulativo em tempos em que a economia americana é que dita os rumos. Isso acontece de tempos em tempos.

Luiz Marcelo Zerbini Pereira (Catalão, GO)

Eleições nos EUA

"Trump encurrala Biden em debate tenso na Geórgia" (Mundo, 27/6). São 330 milhões de habitantes e, entre eles, a maior democracia do mundo só consegue essas duas opções para representá-los.

Omar Assaf (São Paulo, SP)

Presidente vizinho

"Milei rejeita pedido de desculpas a Lula e diz que petista tem ego inflado de esquerdinha" (Mundo, 28/6). Milei não falou nenhuma mentira, e tampouco Lula pediu desculpas aos israelenses pelas barbaridades que disse.

Adriana Ramalho Flores (Campinas, SP)

Embora o comércio seja importante para ambos, o lado precário é o argentino. Lula deve dar uma gelada e deixar o falastrão aprender o que é diplomacia.

Olavo Antonio (São Paulo, SP)

População de rua

"Projeto de lei de SP que prevê multa para doações de comida é suspenso" (Cotidiano, 28/6). O bom é que esse tipo de personagem nem disfarça a natureza abjeta de suas intenções. Felizmente os eleitores são soberanos. Vamos esperar.

Dirce Maria de Jesus Barbosa (São Paulo, SP)

Aonde chegamos? Agora, ajudar o próximo se tornou um crime? Fica proibido estender a mão aos que passam fome!

Luciana Saddi Mennucci (São Paulo, SP)

Padre Julio Lancellotti distribui pães a moradores de rua no Centro Comunitário Santa Dulce dos Pobres, em São Paulo - Eduardo Knapp - 11.jan.24/Folhapress/Folhapress

Orgulho LGBTQIA+

"Casamentos homoafetivos e retificações de nome e gênero disparam no Brasil" (Cotidiano, 28/6). Quem é bem resolvido consigo mesmo não se incomoda com a felicidade alheia.

Felipe Carvalho de Oliveira (Niterói, RJ)

Debate polêmico

"Comissão da PEC das Drogas terá maioria de centro-direita, e revanche ao STF deve ser aprovada" (Cotidiano, 28/6). Os congressistas fingiram que não entenderam a contradição que o STF apontou: a Constituição proíbe que uma pessoa seja punida por algo que faça a si mesma. É cláusula pétrea.

Maria Angela Pecego Caetano (Rio de Janeiro, RJ)