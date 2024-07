Qual é o seu CD favorito, leitor?

Nesta segunda-feira (1º) o discman completa 40 anos. Em 1984, a Sony coloca no mercado o primeiro leitor de CDs portátil, o D-50, uma inovação para substituir o walkman na hora de ouvir suas músicas preferidas para onde fosse. Mas agora, ao invés da fita cassete, era a vez dele: o CD. Uma mídia física, mais compacta, mas que viu sua obsolescência chegar em meados dos anos 2010 com as músicas digitais e as plataformas como Apple Music, YouTube, Spotify, Deezer ou Amazon Music.

O discman Sony MPD-A20U

Mesmo assim, o item faz parte das memórias de gerações, ainda preenche estantes dos saudosistas e se tornou item colecionável. A gente quer saber: qual era o seu CD preferido? Você ainda tem CDs? Se sim, quais? Você ainda os escuta? Você teve um discman? Conte para a Folha neste formulário.



