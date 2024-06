Leitor diz que não é surpresa as chuvas atingirem mais pobres no Sul

Chuvas no Sul

"Enchentes do RS atingiram proporção maior de pobres, negros e menos escolarizados" (Cotidiano, 29/6). Nunca vi nada diferente disto em catástrofe alguma. A corrente sempre arrebenta do lado mais fraco.

Benedito Claudio Pacifico (Duque de Caxias, RJ)

Não, não é surpresa. Mas é bom que se divulgue para que as pessoas entendam que racismo não é mimimi, que cuidar do meio ambiente também é cuidar dos mais vulneráveis e que investir em educação pode refletir até em uma tragédia como essa.

João Carlos Oliveira Marques (Rondon do Pará, PA)

Roupas secam em varal de casa atingida por enchente em Porto Alegre, onde lixo e entulho ainda estão nas ruas - Carlos Macedo - 28.jun.2024/Folhapress

Mercado Imobiliário

"RS tem que ser tratado como o Brasil foi na pandemia, diz CEO de construtora gaúcha" (Mercado, 28/6). Querem o Estado máximo agora, mas defendem o Estado mínimo e apoiam políticos como Bolsonaro.

Joselma Ramos Mouta (Brasília, DF)

América Latina

"Evo Morales crê ser dono da política; para nós, ela é do povo, diz Luis Arce à Folha" (Mundo, 28/6). Um indígena no poder incomoda muita gente.

Leonardo Trindade (São Paulo, SP)

Esse doutor Arce está desinformado. Os ricos donos do mundo é que são os donos tanto da política quanto dos políticos, do povo e tudo mais que existe.

José Mário ferraz (Vitória da Conquista, BA)

"General golpista da Bolívia é indiciado por terrorismo e levante contra o Estado" (Mundo, 28/6). Será que essa tentativa de golpe não passou de uma farsa, uma armação, para salvar a popularidade de Arce?

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

A Bolívia deu um bom exemplo ao mostrar o general golpista algemado e custodiado por policiais, como qualquer criminoso preso em flagrante. No Brasil, um general só poderia receber ordem de prisão de oficial que tivesse pelo menos a mesma patente.

Paulo Roberto Dufrayer de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Debate de gênero

"O futuro nas mãos dos homens" (Mariliz Pereira Jorge, 28/6). Fraco, Mariliz. Tem a Kamala lá. Se ela não tem carisma, a culpa não é do eleitor. E você se incomodar com o fato de os pleiteantes serem héteros, francamente. Como se homossexualismo fosse predominante.

Paula Faria (Palmas, TO)

A Mariliz vai mudar de opinião quando por aqui se confrontarem, por exemplo, Carla Zambeli e Bia Kicis. E pode piorar se a apóstola Michelle entrar na disputa. Me mudo para a Ucrânia!

Lucio Flavio Pereira (São Paulo, SP)

Porque das poucas mulheres com poder, muitas são machistas.

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)

Operação Churrascada

"Desembargador de SP negociou venda de sentença em missa de 7º dia, diz PF" (Cotidiano, 28/6). O juiz corrupto foi descoberto em rachadinhas de R$ 640 mil entre 2016 e 2022 e a PGR se opôs à sua prisão preventiva? E agora foi flagrado em vendas de sentenças e foi só afastado? Mas que Judiciário o brasileiro.

Jenny Gonzales (São Paulo, SP)

Não sei, mas essa história está cheirando mal. Impunidade, corporativismo, tudo junto e misturado.

Lucio Moreira (Natal, RN)

Luto no futebol

"Morre Dudu, ídolo histórico do Palmeiras, aos 84 anos" (Esporte, 28/6). A maior dupla que o Palmeiras já teve: Dudu e Ademir da Guia. Tive a sorte de vê-los jogar várias vezes. Descanse em paz.

Guilherme Zambrana Toledo (São Bernardo do Campo, SP)

Fórum de Lisboa

"Fachin cobra compostura no Judiciário em meio a caixa-preta e conflitos no ‘Gilmarpalooza’" (Política, 28/6). Até tu, Dino? Que decepção! Que decepção...

Debie dos Santos Bastos (São Paulo, SP)

Parabéns, ministro Edson Fachin, alertando os seus pares que participam do "Gilmarpaloosa", pela compostura e compromissos éticos.

SileneMaria de Sousa (Goiânia, GO)

Internet

"Redes sociais distorcem instintos morais humanos e geram fadiga de empatia, diz estudo" (Reinaldo José Lopes, 29/6). A única saída que eu encontrei para mim mesma foi excluir todas elas. Passo alguns apuros por isso, mas me sinto bem melhor.

Mariele Parteli Florencio (São Paulo, SP)

As redes sociais viraram um mundo de faz de conta, onde o pior aflora. Culpam-se os algoritmos, mas o problema são as pessoas. Ninguém é obrigado a aceitar as indicações dos algoritmos.

Marcos Correia (Recife, PE)

Sem extremismo

"Le Pen rompe o ‘cordão sanitário’" (Demétrio Magnoli, 28/6). É o dinheiro. Como disse Michael Hudson, o neoliberalismo não se sustenta mais, o poder precisa do fascismo para se sustentar.

Gilberto Rosa (Rio de Janeiro, RJ)

Coleta seletiva

"Preguiça, desconhecimento e falta de tempo: por que brasileiros não separam resíduos em casa" (Ambiente, 22/6). Não se trata de preguiça, desconhecimento ou falta de tempo. É falta de interesse mesmo. Aqui em Curitiba fazemos isso há 40 anos. É cultural.

Dea maria Kowalski (Curitiba, PR)