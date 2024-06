Leitores comentam projeto que previa multa para doações de comida

Doações de marmitas

"Projeto de lei de SP que prevê multa para doações de comida é suspenso" (Cotidiano, 28/6). Vejo muitas pessoas estarrecidas com o projeto, mas isso é o que o povo escolheu como representante. Espero que sirva de lição — o que eu duvido.

Edailson M. Rodrigues (Blumenau, SC)

Espero que os eleitores do vereador não esqueçam a atrocidade proposta. Ele só vai tirar o projeto pela proximidade da eleição. Parlamentares se incomodam de pessoas necessitadas receberem comida. O que têm na cabeça?

Pedro Teixeira (São Paulo, SP)

Investigado

"Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas, é preso em Madri" (Mercado, 28/6). Ora, ora, correndo atrás

de lambaris, enquanto os tubarões seguem livres e soltos por aqui.

Ivo M. Ferreira (São Paulo, SP)



Está aí o risco do Brasil construído pelas elites. Quantos casos deste tipo temos? As quantidades nos

pacotes diminuem, mas os preços seguem aumentando.

Flávio Fernandes Marinho (Curitiba, PR)

Isso é boi de piranha. E os acionistas majoritários, os três sócios?

Maria F. Luporini (Campinas, SP)

Peso e carreira

"Emagrecer ou fazer um mestrado? Eis a questão" (Joanna Moura, 27/6). São custos altos, já que o tempo é precioso. Irrecuperável, para outras leituras de mundo.

Beatriz Tubino Cerveira (Aracaju, SE)



Pesquisas mostram que homens altos têm salários maiores que os baixos. Corpo esguio nas mulheres é tão valorizado quanto a altura nos homens. Seria mais justo se apenas a competência fosse valorizada. Mas os vieses existem.

Virgínia Oliveira (Sorocaba, SP)



Limites orçamentários

"Projeto de Tarcísio que flexibiliza orçamento da educação avança na Assembleia" (Painel, 24/6). A Alesp

acaba de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, mantendo a ameaça de corte de 30% dos

recursos constitucionalmente devidos à Fapesp. O governo afirma que não pretende cortar tais recursos. Por que, então, insistir em manter uma ameaça que não pretende cumprir, desafiando entendimento contrário do STF, em caso anterior no Rio de Janeiro? Esperemos que o bom senso possa ser retomado na LOA e que sejam erradicadas, de uma vez por todas, as periódicas tentativas de retirar recursos da ciência, tecnologia e inovação.

Paulo A. Nussenzveig, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação da USP (São Paulo, SP)



Eleições nos EUA

"Trump encurrala Biden em debate tenso na Geórgia" (Mundo, 27/6). Tudo está como o diabo gosta: os

republicanos mentem e os democratas faltam com a verdade. A mentira americana vencerá e teremos mais um louco que pode acabar com o mundo.

Elthon Borges Saraiva (Manaus, AM)



Há poucas mulheres comentando sobre o tema. Isso é estranho. Nós só estamos nesse inferno de Dante porque milenarmente as mulheres foram retiradas do sistema. E até hoje. Até o século passado elas

não podiam votar, trabalhar, estudar, não tinham direito a herança e nem podiam ter propriedades.

Sem o elemento feminino no sistema, a força e a coragem dos homens virou covardia e crueldade,

além de guerras e violência. Estamos em maus lençóis.

Hugo Penteado (São Paulo, SP)



Biden foi vacilante e teve uma performance ruim? Sim. Inventou dados e histórias? Não. Trump teve

boa performance midiática, mas não apresentou um programa coerente e contou mentiras. Se ele ganhar, a democracia estará em risco no ocidente.

Antonio João (Brasília, DF)



Criticam Biden sobre a forma com que se expressou. Mas entre alguém que se articula bem, mas só mente, não é melhor alguém que diz verdades sem tanto esforço? O problema é que Trump é golpista

e não pode ser levado a sério; Biden é honesto, trabalhador e lidera seu país.

Leonilda Pereira Simões (São Paulo, SP)



EUA e a América Latina

"Governo Lula já calcula impacto de vitória de Trump para o Brasil" (Mônica Bergamo, 28/6). Aproveitem os quatro anos de relativa paz que temos. A previsão é de tempestade à frente. E das bravas.

Gabriel Souza (São Paulo, SP)



Acho que o maior pavor de Lula é Milei sair vitorioso de sua gestão como presidente da Argentina, colocando o país nos trilhos, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos.

Ricardo A. Schmitman (São Paulo, SP)



A ignorância tomou conta do mundo. Hipócritas, mentirosos e ditadores estão cada vez mais ouriçados. Mas há resistência. Nosso presidente é peça fundamental nesse tabuleiro, com sua firmeza de caráter e facilidade em se comunicar será um farol a guiar as nações da América. Há esperança, sim. Não é possível que os americanos caiam nas artimanhas do senhor Trump...

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)