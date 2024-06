Moraes não pode prender suspeito por ameaça, diz leitor

Justiça se faz assim?

Não é correta a ameaça. Mas não dá para o ameaçado decretar a prisão do suspeito ("PF prende dois suspeitos de ameaçar família de Moraes", Política, 1º/6). Aliás, a instância não é a adequada. Agora, se dá para ser assim, seria legal reproduzir a prisão a homens que ameaçam suas ex-companheiras. Essas, sim, são vulneráveis e justificariam tal medida.

Luciano Silva (São Vicente, SP)

Ansiedade precoce

Como professora, percebo essa realidade no cotidiano ("Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela 1ª vez", Cotidiano, 1º/6) . Em geral, as crianças estão com dificuldade de concentração, baixa tolerância a frustração, impulsividade e agressividade. A escola pode e deve ajudar. Mas, sozinha, ela não vai mudar esse quadro. Saúde mental deveria ser política pública séria no Brasil.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Eleições na África do Sul

"Com mais de 90% dos votos apurados, partido de Nelson Mandela amarga 1º revés em 30 anos" (Mundo, 1º/6). Se é uma democracia, as mudanças sempre são saudáveis.

Luiz Carlos D. Oliveira (Campo Grande, MS)

Trump condenado

Bilionário que pede contribuições para sua campanha mentirosa é um acinte ao bom senso ("Se fazem isso comigo, podem fazer com todo mundo, diz Trump após condenação", Mundo, 1º/6). Mente descaradamente e vai despejando acusações a todo mundo, querendo se fazer de vítima. Ridículo é pouco para tanta violência contra negros, imigrantes, pobres. Figura insuportável, como Putin, Netanyahu e assemelhados.

Leonilda Pereira Simões (Sapiranga, RS)

Benefício sob revisão

Não é justo que o idoso pobre que não contribuiu receba a mesma quantia do idoso igualmente pobre que contribuiu com muito sacrifício durante uma vida inteira ("BPC salta e deve passar por atualização cadastral e revisão dos benefícios", Mercado, 1º/6). É um claro desestímulo aos trabalhadores de baixa renda que pagam suas contribuições como autônomo. Acredito que cada vez menos gente pague, já que não vai fazer diferença no final. E a previdência vai sentir, com certeza.

Heloisa Gomes (Rio de Janeiro, RJ)

O secretário de Monitoramento e Avaliação de Politicas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sérgio Firpo - Gabriela Biló - 29.fev.24/Folhapress

Descaso com educação infantil

Muitos estados poderiam voltar à condição de território federal ("Doze governos estaduais ignoram educação infantil em orçamentos", Cotidiano, 1º/6). Seus políticos só servem para torrar o dinheiro em ações desnecessárias ao interesse público.

Eduardo Elói (São Paulo, SP)

Chico Buarque

Lembro que Chico Buarque compôs um dos hinos de combate à ditadura ("Amor e ódio em Chico Buarque", Alvaro Costa e Silva, Opinião, 1º/6) . O primeiro foi o de Vandré, "Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores", o segundo do Chico, "Apesar de Você", e o terceiro de Aldir Blanc e João Bosco, "O Bêbado e a Equilibrista". Com igual força e menos recepção é "Pesadelo", de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós.

Paulo Silveira (São Paulo, SP)

Aquarela do Brasil

"Comunidade LGBTQIA+ tira verde e amarelo do armário depois de governo Bolsonaro" (Ilustrada, 1º/6). A bandeira brasileira não foi sequestrada, ela só foi tirada do limbo em que estava. Agora estão querendo exaltá-la de novo. Povo hipócrita.

Marcos L. Carvalhães (Sertãozinho, SP)