'Pena que segue candidato', diz leitora sobre condenação de Trump

Trump condenado

Pena que segue candidato, o que é um pesar ("Trump se torna 1ºex-presidente condenado em ação criminal na história dos EUA", Mundo, 31/5).

Luciani Aubin Kehl (Porto Alegre, RS)

O que mais me causa admiração nessa história é a seriedade e imparcialidade dos jurados. Certamente entre eles há eleitores do Trump. Exemplo para pseudojuízes.

Enir Antonio Carradore (Criciúma, SC)

O ex-presidente dos EUA Donald Trump durante seu julgamento no Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York - Steven Hirsch/AFP

Marcha para Jesus e política

A extrema direita se apropriou das religiões neopetencostais, e as usa para manobrar o povo a lutar por causas que prejudicam o próprio povo. Essas "religiões" são alimentadas pela miséria que semeiam.("Fiéis lotam região central de SP e apóstolo pede oração para Ricardo Nunes em Marcha para Jesus", Cotidiano, 30/5)

Dionisio de Barros (São Paulo, SP)

Leonel Brizola alertou sobre o risco da associação entre a política e a religião ("Líder da Marcha para Jesus diz que recepção a Lula poderia ser hostil e aponta desgaste de Bolsonaro", Cotidiano, 30/5).

Beatriz Alves dos Santos Silva (Foz do Iguaçu, PR)

Zelenski e diplomacia brasileira

O Zelenski deveria aprender um dito popular brasileiro: "Esqueceu-se de combinar com os russos" ("Não entendo por que Brasil está do lado do agressor, diz Zelenski", Mundo, 31/5). A posição do Brasil é clara: não há negociação de paz sem os russos. O que Zelenski propõe nessa conferencia na Suíça, país tradicionalmente estruturado na lavagem de dinheiro sujo, é apoio, e não paz.

Ricardo Vieiralves (Rio de Janeiro, RJ)

Tenha paciência, Zelenski! Só mais dois anos e meio e você poderá ter o governante brasileiro dos seus sonhos, e os brasileiros também, a vida caminha em ciclos maus e bons.

Giselda Araujo (Brasília, DF)

Crime com brigadeiro

É uma história sombria, a maldade misturada com a ideia absurda de impunidade ("Mulher suspeita de matar namorado com brigadeirão misturado a morfina é procurada no RJ", Cotidiano, 31/5).

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Censura em Israel

Isso é gravíssimo, o governo censurar jornal por criticar detenções ilegais de palestinos ("Jornal israelense Haaretz é censurado pelo governo e publica texto com tarjas", Mundo, 31/5)! O Haaretz é um dos maiores jornais do país. Aonde chegamos!

Eliaquim Almeida (Rio de Janeiro, RJ)

Deputados e as fake news

A extrema direita faz barba e cabelo ("Mais de 90 deputados mudam voto sobre fake news: em 2021 eram pró-criminalização, agora são contra", Painel, 31/5). Mesmo não ganhando o Executivo federal está na maioria dos Executivos estaduais, municipais e em todos os níveis do Legislativo. É o que basta para tornar o país mais atrasado. Para a elite e a classe média não muda nada, têm dinheiro. Quanto ao pobre só resta crer na teologia da prosperidade.

João Melo (São Paulo, SP)

O recado do Congresso é: monta sempre e tire todas as vantagens.

Valdicilia C. Tozzi de Lucena (São Paulo, SP)

IDH do Brasil

De novo ("Brasil tem menor IDH entre os 30 países com maior carga tributária", Mercado, 31/5)! O país precisa urgente melhorar a qualidade de suas politicas publicas.

Lucia de Fátima de Queiroz (Brasília, DF)

Por que será que de todos os países listados o Brasil é o único que não taxa lucros e dividendos? Conheço partidos e políticos que aceitam taxar anteontem, como também conheço partidos e político(a)s camisas amarelas que não aceitam taxar!

José Antônio (Niterói, RJ)

Reajuste para servidores

Enquanto isso a educação é deixada de lado ("Plenário do Senado aprova projeto que reajusta salários de parte dos servidores públicos", Mercado, 30/5). A área mais importante para o crescimento do país é tratada com descaso. Nós, professores das instituições federais, merecemos mais respeito. O que recebemos? 0% de atenção. Que descaso.

André Perticarrari (Santos, SP)

Potássio amazônico

Só não entendi uma coisa: como vai ser vantajoso para o Brasil se ele vai continuar comprando o minério de uma companhia estrangeira ("Potássio na amazônia gera 5 vezes mais rejeitos que Brumadinho e pilhas da altura de prédio de 8 andares", Ambiente, 31/5)?

Rodrigo de Sousa (Rio de Janeiro, RJ)

Colunista

"O que você compraria se o mundo estivesse acabando?" (Joanna Moura, Folha Corrida, 31/5). Eu compraria muitas garrafas de Dom Perignon, algumas garrafas de vinho tinto Petrus e todos os pratos possíveis de frutos do mar. Adeus mundo.

Maria Antonia di Felippo (São Caetano do Sul, SP)

Vacina

Não é o Brasil que está na contramão do mundo, é a deputada e parte significativa do Congresso que estão na contramão da ciência ("Projeto que desobriga crianças a tomarem vacina contra Covid ganha sobrevida na Câmara", Painel, 31/5).

Estela Najberg (Goiânia, GO)