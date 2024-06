'Não se abaixam juros com canetadas monocráticas', escreve leitor

Banco Central

"Lula diz que Campos Neto trabalha contra o país e Tarcísio influencia BC" (Mercado, 18/6). Como o óbvio às vezes precisa ser dito, Campos Neto trabalha contra o país, a favor de reacionários e faz do BC plataforma política para as candidaturas de extrema direita.

Nilson Gabriel (São Paulo, SP)

Tudo de péssimo que acontece no Brasil é sempre culpa dos outros. Os ministros em setores que desconhecem nunca são causadores do mal que assola o país.

Victor Saeta de Aguiar (São Paulo, SP)

Campos Neto fez uma aposta arriscada e vai prejudicar o país.

Wellington Silva de Miranda (Maceió, AL)

Temos vários lados nesta história. Os lulistas cegos, que não sabem admitir postura crítica diante da falta de habilidade estratégica do presidente —que, diga-se, nos salvou do fascismo. O presidente do Banco Central, que assume uma posição neoliberal, aumentando a concentração de renda e o abismo entre as classes econômicas.

Isabella Andrade Guimarães (Salvador, BA)

A decisão sobre a taxa de juros passa por análise técnica de um colegiado, onde já estão integrantes escolhidos por Lula. Os motivos para essa taxa são amplamente divulgados. Não se abaixam juros com canetadas monocráticas, mas o presidente, como sempre, joga a culpa nos outros.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Presidente Lula participa de cerimônia de sanção de projetos de lei relacionados à saúde, educação e justiça, no palácio do Planalto. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress) - Pedro Ladeira/Folhapress

Sobrevivência da democracia

"Golpe de Bolsonaro nunca foi ameaça real, dizem autores de livro" (Política, 17/6). Quem disser que o 8/1 foi tentativa de golpe tem que explicar em que universo seria possível derrubar um governo e criar outro mediante a ocupação de prédios vazios num domingo. E o motivo pelo qual não houve esforço para neutralizar o incumbente —a providência mais básica em qualquer tentativa de golpe.

Paulo César de Oliveira (Franca, SP)

Não foi "ameaça real" só porque não deu certo, mas poderia ter dado. Passar pano dizendo que não foi tão grave assim só serve para aliviar a situação de Bolsonaro e dos golpistas.

Ney Fernando (Curitiba, PR)

Não foi ameaça real porque os democratas acordaram a tempo!

Elisabeth Beraldo Faria (Mogi das Cruzes, SP)

O golpe fracassou, o que por si só demonstra que foi uma ameaça real. Bolsonaro atacou a democracia durante sua vida política, era óbvio que tentaria um golpe, urdido durante todo o seu governo. Os fatos indicam que por muito pouco não houve golpe. As instituições funcionaram e a sociedade barrou. Se houvesse golpe, não iriam longe, é fato. Ele nunca aceitou o resultado das eleições, certamente sabe que as urnas estão corretas, mas jamais dirá.

Cristina Murta (Brumadinho, MG)



54,5% dos casos

"Maioria dos processos de SP contra mulheres que abortam vem de denúncias de profissionais da saúde"(Saúde, 18/6). Eu vou concordar com esse moralismo no dia em que eu vir um médico denunciando o colega que mantém clínica de aborto em consultório particular. Aí eu vou deixar de achar que é pura hipocrisia e preconceito.

Tuiuan Almeida Veloso (São João del Rei, MG)

Não concordo em obrigar uma mulher a conceber o fruto de uma violência sexual. Mas num país em que basta a mulher dizer que foi violentada, sem nenhuma prova colhida pelos órgãos de segurança, o certo é ter mais rigor; 22 semanas são mais de 5 meses, tempo suficiente para tomar providências.

Antonio Luiz Silva de Mello (São Luís, MA)

Existem casos diferenciados. Essa questão de aborto não deve ser tratada por ideologias, mas como saúde pública, proteção às meninas vulneráveis e judicialização de crimes comprovados. Infeliz abordagem da reportagem.

Valdomiro dos Santos (Mogi das Cruzes, SP)

Limites

"Projeto Antiaborto por Estupro divide direita, e ala vê ‘tiro no pé’" (Política, 18/6). Defender pautas com base em dogmas religiosos e ignorar os reais problemas e demandas da sociedade sem respeitar os objetivos programáticos de uma Carta Magna cidadã é realmente inútil. O pior é tirar proveito da ignorância de parte da população.

Ozenildo Costa (Recife, PE)

Não são conservadores, mas reacionários. Enquanto distraem o povo com pautas anacrônicas, passam a boiada para enriquecimento de setores específicos, por meio de uma mal amarrada guerra cultural. Agora descobriram que, mesmo para a insanidade e a gula, há limites.

Wilson Luiz Antonio (São José do Rio Preto, SP)

No momento, vão passando a boiada do fim da delação premiada, a fim de beneficiar a eles mesmos. A sociedade precisa se mobilizar contra esse abuso também.

Helena Hawad (Rio de Janeiro, RJ)

Se os homens engravidassem, esse PL já estaria aprovado a favor do aborto antes da primeira reunião sobre o assunto.

Geraldo Yamassaka (São Paulo, SP)

Tiro no pé da esquerda. Sem nenhuma empatia ou humanidade.

Matheus Battistoni (Campinas, SP)