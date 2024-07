Leitora questiona modelo de completude condicionado a casamento e maternidade

Padrões da misoginia

"Taylor Swift, solteira e sem filho, portanto, incompleta" (Mariliz Pereira Jorge, 2/7). Questiono se esse modelo de completude da mulher condicionado a casamento e maternidade seria, ainda, vigente no século 21. O que ainda prevalece, em todas as camadas socioeconômicas, é a distribuição desigual entre mãe e pai das responsabilidades financeira e afetiva e do tempo dedicado aos cuidados com a prole.

Jaqueline Mendes de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Interessante como esse papo é antigo. Minha mãe já observava a pressão das "amigas", quando ainda era solteira, por quando iria se casar. Quando casou, por quando seria o primeiro filho. E, depois dele, quando seria o segundo. Isso há 60 anos.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Incrível como esse rótulo é colado nas mulheres. Temos o direito às nossas escolhas. Deixem-nos em paz para procurarmos o que mais nos realiza e nos deixa feliz.

Cristina Reggiani (São Paulo, SP)

A cantora Taylor Swift durante apresentação em show da Eras Tour, em Lisboa - ANDRE DIAS NOBRE/AFP

Conduta presidencial

"Haddad e economistas se reúnem com Lula em SP e pedem moderação para inflação não explodir" (Mônica Bergamo, 2/7). Até 2022 tínhamos o irresponsável Bolsonaro no governo. Agora temos outro populista irresponsável que não consegue segurar a língua. O cara acha que pode tudo, que apenas ele tem razão. Ele não entende que está causando muitos prejuízos a investidores pequenos.

Pedro Teixeira (São Paulo, SP)

A alta do dólar não tem nada a ver com o que Lula fala, mas com a chantagem e a coação que o mercado financeiro faz aos brasileiros.

Ricardo Andrade (Brasília, DF)

O Haddad tem se mostrado um ministro de muito bom senso. O mercado é que gera inovação, dá a maior parte dos empregos, traz investimentos promissores e onde todos ganham, seja com o salário ou com o empreendedorismo. Colocar-se contra o mercado, acreditando que só o seu partido resolve, já é sinal de confusão mental. Siga o Haddad e o BC e busque harmonia.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

"Descontrolado, Lula cria problema ruim para Haddad e para o BC do ano que vem" (Vinicius Torres Freire, 2/7). O que aconteceu desde março é que Lula caiu na provocação do presidente do BC. Ser reativo quando o outro está blindado da reação não é mesmo muito inteligente. Só o expõe ao ricochete.

Joabe Souza (São Paulo, SP)

Apostas generalizadas

"Com celular, cada um leva um cassino em seu bolso" (Hélio Schwartsman, 2/7). A questão é quem controla todo esse dinheiro? São máfias como os bicheiros ou as gangues do tráfico? Quem está por trás dessa indústria?

Nelson Franco Jobim (Rio de Janeiro, RJ)

Concordo em 100% com o articulista. Apenas acho que os cassinos deveriam ficar restritos às áreas turísticas e grandes polos urbanos.

Marco Antônio Drumond (Belo Horizonte, MG)

Direito ao aborto

"Querem abortar o aborto" (Opinião, 1º/7). Artigo é denúncia que abre nova frente de mais respeito e dignidade na defesa do direito garantido ao aborto pela nossa Constituição. Frei Betto apresenta evidências éticas, biológicas, jurídicas e teológicas contra o obscurantismo que graça entre nossos parlamentares.

Pedro Portugal (Belo Horizonte, MG)

Ciência

Digo sempre que as humanidades são mais difíceis de aprender dada a heterogeneidade de métodos e estratégias de interpretação dos resultados em relação às chamadas exatas. Marcelo Viana dá a letra, com o perdão do trocadilho, e mostra que conhecimento é único e fizemos a divisão apenas para facilitar a compreensão ("Literatura e matemática, faces da mesma moeda", Marcelo Viana, 2/7). Não por menos, a versificação se dá por métricas e a matemática se vale de muitas e muitas letras.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Supostas negociações

"Ex-BBBs irritam a Globo com exageros ao tentar emplacar ‘projetos novos’ na emissora" (F5, 3/7). Passo bem longe desse tipo de conteúdo: lixo do lixo! É urgente investimento em educação, ações sociais/econômicas, que preparem cidadãos para vivenciar experiências que agreguem conhecimento, que poderão livrá-los desse limo. Mas quem se importa?

Angela Oliveira (Brasília, DF)

Controle de valores

"Governo desiste de fazer leilão de arroz e quer acordo com agro para manter preços" (Mercado, 3/7). Acho que deveria importar sim. Se tem menos arroz no mercado, e tem sim menos arroz, é claro que o preço vai subir. Como foi por uma tragédia que provocou isso, o governo deveria agir para reequilibrar o preço do arroz ao preço que estava antes da tragédia.

Luis Augusto Batista Couto (Belém, PA)

Propriedade

"Kopenhagen perde a marca Língua de Gato em briga com Cacau Show" (Painel S.A., 3/7). A juíza decidiu corretamente. Língua de Gato não significa que se trata de um produto que somente a Kopenhagen possa fabricar, não é como a Coca-Cola, que está intimamente vinculada à formula da fabricação do refrigerante. A decisão da juíza se estende para outros fabricantes de chocolates e irá estimular a concorrência.

Fabio Anderaos de Araujo (São Paulo, SP)