Leitor de 85 anos reclama de falta de novas opções na política: 'Ninguém para confrontar a ascensão da direita'

"Lula diz que governo ‘tem que agir’ contra alta do dólar e volta a criticar BC" (Mercado, 2/7). A primeira ação do governo seria seu locatário fechar a matraca. A segunda, tomar ações para reduzir a dívida pública, gastar melhor, tornar o Estado mais eficiente, fechar a torneira do desperdício. A terceira é preparar seu sucessor, alguém responsável, moderno, técnico, que possa dialogar com todas as partes. Puf, acordei do meu sonho.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

"Dólar volta a subir e atinge R$ 5,66 em dia de nova crítica de Lula ao BC" (Mercado, 2/7). O mercado surfando a super onda superficial da especulação. Nenhuma novidade. Está faltando filtro para o presidente não cair nesse tipo de armadilha, não tocar bumbo para louco dançar.

Valdo Neto (Jandira, SP)

Cenário político

Tenho 85 anos e acompanho a carreira do Lula desde o final da década de 1970, quando liderou as grandes greves do ABC. Escrevo para demonstrar meu descontentamento com a insistência da esquerda em colocá-lo como candidato à reeleição. Em breve ele terá quase 100 anos e segue sendo como a única opção, já que a esquerda não promoveu ninguém para confrontar a ascensão da direita, fenômeno que acontece em escala global.

Flávio Coelho (São Paulo, SP)

Refeição em paz

"Tarcísio posta indireta a Lula enquanto come hambúrguer: ‘Almoçando com tranquilidade’" (Política, 1º/7). Com certeza o governador de São Paulo não deve ser seguido, a começar pelo que ele ingere como refeição...

Carlos Eduardo de Carvalho (São Paulo, SP)

Tarcísio é a esperança do Brasil.

Zelis Pereira S. Junqueira (São Paulo, SP)

Postar indireta não é coisa de governador, mas sim de moleque.

Joao Cellos (Curitiba, PR)

Diálogo

"Lula diz que não tem que prestar contas a banqueiros, mas aos pobres" (Mercado, 1º/7). E ficamos aguardando as ações efetivas que façam jus ao falatório. É preciso enumerar quais são?

Graça Almeida (São Paulo, SP)

A demagogia do Lula divide o país em milionários e pobres. A classe média não existe e é ela que paga os maiores impostos, especialmente sem a renda e o patrimônio, sem qualquer isenção. Depois de vários mandatos petistas e políticas públicas equivocadas, pobres continuam pobres, milionários continuam na mesma e a classe média pagando o pato.

Giselda Araujo (Brasília, DF)

A única forma de acabar com a pobreza é com projeto de longo prazo em educação, escola em tempo integral e profissionalização. Tem que fazer os banqueiros pagarem essa conta.

Marco Aurelio Pinheiro Lima (Campinas, SP)

Renúncia

"A lição que Roma antiga poderia dar a Joe Biden" (Joel Pinheiro da Fonseca, 2/7). O colunista nem precisava voltar ao século 5º a.C. Bastava ir até Roma nos dias atuais e conferir o surpreendente ato de renúncia de Bento 16, em 2013, reconhecendo sua falta de condições físicas para governar a Igreja. Um gesto de grandeza, coragem e desprendimento das volúpias do poder.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Sistema

"Lewandowski convida idealizador de política de descriminalização de drogas em Portugal para vir ao Brasil" (Brasília Hoje, 1º/7). Se há algo excepcionalmente bom a seguir da República portuguesa é a política de descriminalização de drogas que o país tem. Espero que o Brasil seja capaz de fazer o mesmo, ou algo parecido.

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)

Tendência global

"Realidades e fantasias" (João Pereira Coutinho, 1º/7) Talvez o motivo de maior descontentamento não esteja na democracia e sim no capitalismo. Vejamos o que o tempo nos dirá.

Sérgio Pombo (Belém, PA)

Parecer teológico

"Querem abortar o aborto" (Opinião, 1º/7). Simplesmente genial o artigo de Frei Betto sobre a polêmica em torno do aborto legal. Sua análise é precisa teologicamente e necessária socialmente.

Paulo Roberto Pedrozo Rocha (Osasco, SP)

Gratidão pela sua reflexão, o que sinto muito é que os ignorantes da Câmara dos Deputados não sabem ler e entender um texto.

Valdicilia Tozzi de Lucena (São Paulo, SP)

Regras urbanísticas

"Câmara vota pacote que destrava novos prédios nas marginais, Berrini e outras áreas de SP" (Cotidiano, 1º/7). Destravam os prédios e travam, ainda mais, as marginais.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)

Sério, temos que parar de votar nesses vereadores que aí estão. Há honrosas exceções, todas de esquerda, e que não são levadas a sério. São eles que se colocam contra as barbaridades que essa turma de sempre impõe a São Paulo. Chega, não dá mais para compactuar com essa turma por preconceito contra os outros. São eles que realmente se preocupam com a cidade e as pessoas.

Cristina Pereira Campos (São Paulo, SP)

Dia a dia

"Exposição na Cinemateca retrata Brasil encurralado pela violência do Estado" (Ilustrada, 2/7). Deveriam também fazer exposições sobre a violência que o cidadão comum enfrenta todos os dias para ir ao trabalho, à escola, e que é aceita pelo Estado atual como normal.

Marisa Coan (São Caetano do Sul, SP)

Extrema direita nunca será solução, pois o que a elege é justamente a violência e o ódio.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)