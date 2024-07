Leitores parabenizam equipe de ginástica artística feminina: 'Que garotas fantásticas, fizeram um belo trabalho'

Bronze na ginástica artística

"Rebeca Andrade lidera Brasil rumo ao bronze inédito na ginástica por equipes" (Esporte, 30/7). Brasil é bronze na ginástica por equipe! Valeu o investimento nos esportes no início dos anos 2000.

Maria Araujo (Belo Horizonte, MG)

Esporte, assim como educação, dá resultados a longo prazo e quando o trabalho é sério traz muita satisfação para todos. O país e a população precisam entender isso para que o futuro seja bem sedimentado para as próximas gerações.

Bruno Miguel Avelar (Cabedelo, PB)

Essas moças representam para o Brasil hoje o que o futebol foi um dia para nosso país e provam que o Brasil tem capacidade de chegar aonde quiser. Parabéns pelo empenho, garra, motivação, alegria, esforços, dedicação e tantas outras coisas que pavimentaram o caminho para chegar aonde chegaram!

Rogerio Cerqueira (Diadema, SP)

Que garotas fantásticas, fizeram um belo trabalho e a Rebeca Andrade cravou a final com 15.100. São grandes estrelas essas meninas, parabéns ao Brasil e às famílias dessas garotas.

Rosane Passos (Salvador, BA)

Tratamento de luxo

"Éguas brasileiras que disputam Olimpíadas têm dentista, massagista, nutricionista e até manager" (Mônica Bergamo, 30/7). Achei muito bonito como a Thalita e a Ana Eliza tratam os seus animais. Pelo tratamento VIP que recebem, o que é normal para disputar as Olimpíadas, elas certamente terão um excelente desempenho na competição e com muito sucesso e muito brilho.

Silene Maria de Sousa (Goiânia, GO)

Esporte com animais é igual a exploração animal. São "bem tratados" unicamente para entregarem altas performances cujo objetivo é auferir lucro ou fama aos seus proprietários.

Paula Brügger (Florianópolis, SC)

Expulsão

"Denúncia de nadadora sobre assédio foi arquivada pelo COB por falta de provas" (Mônica Bergamo, 30/7). Assédio tem que ser investigado fielmente, doa a quem doer, mesmo que a denúncia venha de alguém com temperamento difícil.

Elisabeth Beraldo Faria (Mogi das Cruzes, SP)

Me incomoda ver tantos homens mandando nessas meninas. Difícil provar assédio. O COB deveria ter investigado, deve ter outras vítimas, mas, como não foi de interesse deles investigar, melhor acusar a vítima de não apresentar provas. Ficam a suspeita e a perda de confiança.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

Situação lamentável. Seja como for e, antes de qualquer julgamento, o que temos como certo é que a atleta desrespeitou regras ao sair com o namorado e, em nenhum momento, negou que tenha batido boca com a comissão técnica. Parece, então, que nesse ponto ela errou.

Daniel Liaz (Curitiba, PR)

Alinhamento

"‘Não tem nada de grave, nada de anormal’, diz Lula sobre eleição contestada na Venezuela" (Mundo, 30/7). Lula, está na hora de enriquecer tua biografia e limpar tua barra: Venezuela e Cuba são ditaduras que não respeitam o povo e a democracia. É hora de romper em alto e bom tom com esses regimes opressores.

Dilson Passos Júnior (Lorena, SP)

Como brasileira, não pretendo me submeter a qualquer decisão do Brasil em apoio ao regime corrupto de Maduro. A domesticação ideológica de Lula a favor do ditador não me representa. Estou ao lado dos países democráticos do mundo civilizado.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

Diplomacia

"Brasil é impotente perante a fraude de Maduro, mas pode aprender a lição" (Joel Pinheiro da Fonseca, 29/7). Muito bem, Joel, estou de acordo. Porém me surpreende você nunca ter desejado o banimento do bolsonarismo. Pelo contrário, você vem sugerindo uma possível moderação da extrema direita (uma contradição em si), vem relativizando os atos do 8 de janeiro e defendendo liberdade de expressão para pautas criminosas. Está faltando coerência, Joel, na sua defesa da democracia!

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

Obras paralelas

"Pronta há mais de um ano, ponte entre Brasil e Paraguai segue sem uso" (Painel, 29/7). Impressionante. Eles constroem a ponte e depois lembram: nossa, tem que fazer as vias de acesso. Planejamento zero.

Jorge Silva (São José dos Campos, SP)

Modelos de relacionamentos

"Construir famílias e criar filhos são desafios na não monogamia, dizem especialistas" (Equilíbrio, 27/7). Desde que haja amor e respeito, tudo vale a pena. Em pleno século 21 está na hora de quebrar crenças limitantes.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Legado gastronômico

"Morre Roberto Linguanotto, italiano considerado o inventor do tiramissu" (Comida, 30/7). Tiramissu e arroz doce com canela: são as verdadeiras delícias divinas. O sr. Linguanotto merece todas as homenagens. Descanse em paz e nossos sentimentos à família.

Marcospaulo Milagres (Barbacena, MG)

Está entre as maiores contribuições para a humanidade do século 20.

Jose Claudio Bernardina (Vila Velha, ES)

Direitos finais

"Como é a morte assistida através dos relatos de quem ajuda um ente a morrer" (Equilíbrio, 30/7). Sou absolutamente favorável à decisão de a pessoa que está doente ter o pleno direito de acabar com o sofrimento físico, mental e emocional. É inadmissível que o egoísmo de enfrentar o luto, por parte de outras pessoas próximas, se sobreponha à agonia daquele ente querido que não tem mais condições de se manter vivo!

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)