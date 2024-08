Lula está sendo generoso demais com o nosso dinheiro, diz leitora sobre MP que isenta medalhistas

Prêmios garantidos

"Lula assina MP que isenta medalhistas de imposto" (Mercado, 8/8). Excelente incentivo ao esporte, ciência e tecnologia. Avante, presidente Lula!

Vitoria Machado (Olinda, PE)

No momento de desenvolvimento do país em que estamos, deveríamos priorizar recursos para fomentar a prática contínua de esportes nas escolas públicas e competições escolares. Isso iria promover retenção dos jovens nas escolas, promover a saúde coletiva e estimular o comércio local. Posteriormente, estando já essa base consolidada, aí sim voltar mais recursos para o alto rendimento. Nesse meio-tempo, a iniciativa privada poderia ser a maior responsável pelo financiamento dos atletas profissionais.

Osmar Silva (Mauá, SP)

Lula está sendo generoso demais com o nosso dinheiro, dando para quem nem precisa (se um dia precisou, não precisa mais). Por outro lado, não refresca nos nossos impostos e nem melhora a qualidade dos serviços públicos, especialmente a saúde. Vem com essa MP sem o menor cabimento, mesmo com uma dívida pública enorme para pagar. Estou sem chão!

Gisele Araujo (Brasília, DF)

Design das medalhas de ouro, prata e bronze das Olimpíadas Paris-2024 - Jack Guez/AFP

Incentivo

"Brasileiro que ganhar ouro em Paris terá prêmio em dinheiro 65% maior que de americano" (Esporte, 27/7). Ainda é pouco. Conseguir medalha em um país que não tem política de Estado para o esporte é realização heroica.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)

EUA e outros países desenvolvidos não precisam pagar prêmio alto porque já investiram em seus atletas durante toda a preparação, bem diferente daqui e dos outros países com "alta premiação", onde os atletas têm de se bancar se quiserem competir.

Jorge Paulistano (São Paulo, SP)

Participação

"As Olimpíadas das mulheres" (Juca Kfouri, 7/8). As mulheres tiveram uma performance incrível nessas Olimpíadas e merecem ser reverenciadas. Essa luta ideológica não vai nos levar a nenhum lugar. Acho apenas uma ingenuidade o colunista achar que a luta ideológica no esporte é apenas travada pela direita e a esquerda é um antro de bondade. Alguns colegas não torceram, por exemplo, para o vôlei masculino.

Rodrigo Naftal (São Paulo, SP)

Me chama a atenção o quanto os atletas ficam felizes e honrados de representar o Brasil, ao passo que os jogadores da seleção masculina de futebol acham que fazem um favor quando são convocados. E mais: que a convocação os atrapalha.

Lia Chartouni Segre (São Paulo, SP)

Especialistas

Concordo com Ruy Castro ("Perrengues olímpicos", 7/8), acrescentando a delícia de ser um "coach in couch", treinador de sofá, palpitando sobre tudo e todos. Até nota para o surf estou dando!

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



Mudança climática

"Fogo atinge santuários de animais no pantanal, em cenas que repetem tragédia de 2020" (Ambiente, 7/8). Nação churrasqueira e que nunca se prepara para a temporada da seca. Nada de novo e os pobres dos animais continuam a ser queimados vivos. Tristíssimos trópicos estes daqui, viu?

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)

Toda natureza está sendo destruída. Chegará a vez dos humanos.

Eduardo Soares (Sorocaba, SP)

Espero que agora parem de culpar um governo. O assunto envolve várias situações climáticas e de ações humanas.

Elcio Simielli (São Paulo, SP)

Cenário polarizado

"China observa movimentações da turbulenta eleição dos Estados Unidos" (Ian Bremmer, 8/8). A disputa geopolítica mundial entre as duas grandes potências, Estados Unidos e China, não é mais geopolítica ideológica. É uma disputa geoeconômica e tecnológica. O Brasil ainda não entendeu esta mudança de paradigma global.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Vínculo

"Presidente de partido de Pablo Marçal diz ter ligação com PCC, mostra áudio; ouça" (Política, 8/8). Os tentáculos do crime organizado vão só se espalhando.

Sam Duart (Macapá, AP)

A extrema direita abriu um esgoto terrível.

Raimundo Nonato Martins de Santana (Diadema, SP)

Inimaginável o nível de donos de partidos de nossa política… Onde vamos parar?

Ronaldo Pereira (São Paulo, SP)