'A matemática não erra: distribuir renda é sempre bom', diz leitor

Alta de 1,4%

"PIB do Brasil cresce acima do esperado no 2º trimestre com impulso de consumo e investimento" (Mercado, 3/9). Parabéns a todos os envolvidos no excelente resultado! O Brasil vai melhorar!

Madeleine Monica Athanazio (Rio de Janeiro, RJ)

Isso porque a conjuntura está "ótima"... Dólar e juros altos, guerras em curso, EUA baixando juros, economia global desacelerando, tragédia no RS. Quero ver que desculpa vão inventar.

Lucas Gomes (Jundiaí, SP)

A matemática não erra. Se você aumenta a renda dos que têm maior propensão ao consumo, o PIB cresce mais. Distribuir renda é sempre bom.

Francisco Javier Aranguren Galdos (Americana, SP)

Movimentação na rua 25 de Março, no centro de São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

Suspensão do X

"Politicídio e tecnologia: o X da questão" (Opinião, 2/9). O ponto alto é: "o X se tornou um terreno baldio" frequentado por toda sorte de extremistas. Tornou-se o ponto de reunião da marginalidade que, mediante informações falsas, visam promover o caos.

Hilario Guimaraes (Rio de Janeiro, RJ)

Causa estranheza observar "patriotas" aceitando a desobediência de um estrangeiro nas leis. É síndrome de vira-latas? Também discordo dos excessos do ministro que não se pauta pela autocontenção. Musk é um mimado rebelde, já Moraes é um paizão autoritário.

Novo formato da Folha

Achei ótimo esse novo formato. Tamanho excelente, compacto e com todas as informações do mesmo jeito. Parabéns pela iniciativa!

Miriam Miguel Ferraresi (São Paulo, SP)

Por favor, voltem com os cadernos! O novo formato complicou muito a leitura em família. Agora é assim que eu divido o jornal com o meu marido: se ele fica com as páginas mais do meio e eu com as páginas de fora, quando estou lendo sobre o STF, de repente já chego na seção de quadrinhos. Virou uma coisa sem pé nem cabeça.

Amalia Safatle (São Paulo, SP)

O design está impressionante e trouxe uma sensação de modernidade e dinamismo à publicação. A atualização das fontes e o uso de elementos visuais modernos contribuíram para uma leitura mais fluida.

Além disso, a reorganização das seções e a inclusão de infográficos melhoraram muito a clareza das informações.

Eduardo Antonio Lobo (Florianópolis, SC)

"Braplaploft craflopt tralhalhatrofscri" (Antonio Prata, 2/9). Antonio, você é o melhor da Folha. Aguardo um romance seu, desses catatau.

Márcio Correia da Rocha (São Paulo, SP)

Uma delícia de texto. Adorei.

Berenice Gaspar de Gouveia (Rio de Janeiro, RJ)

Desigualdade social

"Fui bolsista em um colégio de elite de SP e vi a segregação de perto" (Educação, 3/9). O elitismo e a desigualdade social é fruto do nosso sistema educacional. Sou absolutamente favorável a um ensino 100% público! Não deveria existir escola de rico e escola de pobre, e sim educação de qualidade e igual para todos!

Maria Ribeiro (Brasília, DF)

Manifestação

"Pará teve salto no Ideb no ano em que melhorou desempenho escolar e mudou regra de aprovação" (Educação, 2/9). Não é legítima a ponderação de que o Pará poderia ter melhorado a aprendizagem e mantido a mesma taxa de reprovação apresentada nas edições anteriores. Posto que não há nenhum estado com os níveis de aprendizagem alcançados pelo Pará na edição de 2023, com taxa de aprovação próximas a 71%. A afirmação de que a aprovação por ciclo aumentaria o abandono não se sustenta. Basta observar a taxa de participação de 92% dos estudantes do ensino médio da rede estadual do Pará, no Saeb.

Resposta das repórteres Isabela Palhares e Laura Mattos: A reportagem não faz as afirmações que a carta aponta, apenas diz que a aprovação automática foi um fator que fez o Ideb do estado aumentar, além de ouvir especialistas. O governo teve amplo espaço para apresentar seus argumentos.