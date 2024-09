'Assédio é um jogo agressivo, ofensivo, no qual só um joga', diz leitora

Denúncias

"Ministra Anielle Franco relatou assédio de Silvio Almeida a integrantes do governo Lula" (Mônica Bergamo, 5/7). Só quem já passou por um assédio sabe o que isso representa. Trata-se de um jogo agressivo, ofensivo, no qual só um joga.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

"Lula indica demissão de Silvio Almeida: ‘Não é possível a continuidade no governo’" (Política, 6/9). Será que só quando houver denúncia de assédio sexual, um ministro do governo Lula será demitido? Assédios ao dinheiro público dentro do cargo, não?

Tania Tavares (São Paulo, SP)

A decisão do presidente é a mais sensata. Fora do governo, Almeida pode se defender sem o vínculo e o desgaste que isso traz para todos.

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)

Dia da pátria

"Aliados de Nunes veem campo minado no 7 de setembro bolsonarista" (Painel, 5/9). Desfile cívico só tem validade se organizado pelas Forças Armadas e com a presença da autoridade maior do Executivo na cidade onde ocorre. Caso contrário, é bagunça.

Datafolha

"Marçal se torna mais conhecido, e rejeição é obstáculo em meio a ataques de rivais" (Política, 6/9). Nessa disputa não tem mocinho ou mocinha. Só eles acham que estão enganando os paulistanos.

Mario Lopes (São Paulo, SP)

Que poder tem um prefeito de uma cidade como São Paulo? Os grandes responsáveis por eventual desmandos e gastos fortuitos do Orçamento do município são os ministérios públicos estadual e federal, além do TCM, que praticamente não condenou quaisquer das gestões anteriores.

Ivo M. Ferreira (São Paulo, SP)

O que se vê é uma amostra do "poveco" da pior qualidade moral e política que nos revelamos ser, ao conceber Lula e Bolsonaro como líderes nacionais.

Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE)

Novo formato da Folha

Depois de saber da volta do Guia, fui à banca para conferi-lo. Senti falta do antigo formato, que facilitava o transporte, e do quadro de avaliação dos filmes. Torço para que ajustes sejam feitos no futuro, mas parabéns à Folha por trazer esse instrumento de divulgação da cultura de volta.

Sergio Mendes

"Morre Sergio Mendes, que espalhou a música brasileira pelo mundo, aos 83 anos" (Ilustrada, 6/9). Um ícone que marcou minha adolescência com o Brazil 66! Um gênio não morre, porque é imortal.

Neli Faria (São Paulo, SP)

Vai-se mais um ídolo. Esse sim, verdadeiro ícone!

Marcia Ferreira (São Paulo, SP)

Inacreditável para quem pouco viveu a ditadura como eu imaginar que gênios como esse tiveram de deixar o país por causa de extremistas megalomaníacos.

Luis Telles (Bragança Paulista, SP)

Renascer

Acompanhei-a desde o início ("Elenco de ‘Renascer’ passa bastão na Globo para ‘Mania de Você’ no Domingão", F5, 4/9). Ótimos atores, momentos brilhantes. Só achei exageradas as cenas de sexo. Além disso, os personagens beberam pinga quase o tempo todo. Sabemos que o alcoolismo traz muita violência e mortes ao país. Outro ponto fraco foram alguns diálogos em que os atores pronunciavam mal ou a música encobria o que era dito. Mas valeu o remake e viva Benedito Ruy Barbosa!

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)

Manifestação

A TV Cultura esclarece que, em referência à informação equivocada publicada pela coluna Outro Canal (Ilustrada, 6/9), a produção de novos programas não foi adiada em decorrência da suspensão de verbas pelo Governo do Estado de São Paulo, mas sim pela diminuição de receitas ligadas a publicidade e prestação de serviços para terceiros e outros. A TV Cultura tem mantido relação amistosa com o governo, com o qual tem permanente diálogo.

José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta (São Paulo, SP)

Resposta do colunista Gabriel Vaquer A coluna mantém a informação e procurou a TV Cultura antes da publicação.