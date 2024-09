Leitor diz que origem de problemas do Minha Casa, Minha Vida vem das construtoras

Litigância predatória

"Minha Casa, Minha Vida tem explosão de ações judiciais e CNJ suspeita de indústria de indenizações" (Mercado, 4/9). A origem de todos esses problemas está nas construtoras, que entregam um péssimo produto, lucram milhões e acabam criando inúmeros transtornos para os mutuários, levando até a criação dessa indústria de indenizações. Sugiro que o ministro Barroso visite alguns desses prédios e casas e converse com seus moradores.

José Barbizan (Maringá, PR)

O Judiciário brasileiro opera para a burguesia, estão sempre reduzindo a litigiosidade, mas nunca através de condenações exemplares contra os campeões de violações.

Rodrigo de Sousa (Rio de Janeiro, RJ)

Unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim 3, em Fortaleza (CE) - Ricardo Stuckert/PR

Índice histórico

"Brasil enfrenta pior seca já registrada" (Cotidiano, 4/9). É o fim da odisseia terrestre na Terra. Nem vamos precisar de bombas atômicas. Só a estupidez humana basta.

Ivan Bastos (Nova Friburgo, RJ)

E ninguém fala em economia de água? Não há nenhuma iniciativa ou campanha de conscientização da população nesse sentido?

Alessandra Maroni (Belo Horizonte, MG)

O desmatamento e as queimadas descontroladas alteraram a dinâmica da distribuição das chuvas. Vamos torcer para que não seja para sempre. Agora, o Brasil está respirando por aparelhos.

Roberto Brunoro Ramos (São Luís de Montes Belos, GO)



Ressurreição do yuppie

"A volta do yuppie, em versão jeca" (Ruy Castro, 5/9). É sempre um prazer ler Ruy Castro. É maravilhoso ver a crítica com o costumeiro deboche de quem sabe muito.

João Orlando Santos (Cachoeira do Sul, RS)

Velhos conhecidos

"Ex-tuiteiro olha para o lado e descobre que tem esposa e filhos" (Flávia Boggio, 4/9). Eu não tenho esse X, nem Facebook, nem Instagram, nem por isso sou menos feliz. Ninguém precisa disso, só os machos de internet para pôr para fora suas frustrações.

Carlos Tardivo (São Paulo, SP)

Houve muitas surpresas depois que o X saiu do ar. Teve aquele ex-usuário em crise de abstinência do X que ficou alterado quando o adolescente lhe pediu um cigarro. Furioso, o gajo vociferou: "filho meu não fuma nesta casa!". Surpreso e sem graça, o moleque replicou: "mas eu sou o seu neto!". É, o tempo passa rápido quando a gente está no X.

Ricardo Knudsen (São Paulo, SP)

Magistocracia

"Legalidade não é armazém de secos e molhados" (Conrado Hübner Mendes, 4/9). A "magistocracia" parece ser aceitável se for anti-bolsonarista. A coragem que ele exige dos juristas falta nele, que hesita em apontar as ilegalidades de Moraes e insiste nas já repetitivas críticas a Gilmar Mendes. Embora Gilmar tenha estado nos holofotes do Judiciário brasileiro, agora o foco está em Moraes, e é intrigante o porquê de Conrado ser relutante em apontar suas falhas de forma consistente.

Izabela Patriota (Washington, EUA)



Modalidades lucrativas

"Operadoras de planos de saúde têm lucro líquido de R$ 5,1 bilhões no primeiro semestre" (Mercado, 4/9). Como digo sempre, esse pessoal funciona com tabelas atuariais, ou seja, se um ano dá prejuízo, se verifica aonde ou qual faixa, etária ou não, e se atualiza o plano de modo a ter o lucro programado. Pronto! O que não se entende é a choradeira quando um trimestre dá para trás ou a conversa de manter o equilíbrio financeiro contrato a contrato. A operadora vai dispensar o contrato que é excessivamente lucrativo? Suporto cada coisa!

Amaury Kuklinski (Campo Grande, MS)

Eleitores tech

"Apoio a Donald Trump rasga fantasia progressista do Vale do Silício" (Lúcia Guimarães, 4/9). O preocupante é que essa visão de sociedade se espalha pelo mundo junto com a tecnologia de ponta: lucre o máximo, minta o que for necessário e destrua todos os poderes instituídos que puder. Chame de meritocracia a divisão injusta de riqueza e poder e de empreendedores os camelôs que não conseguem trabalho formal.

Claudio Sander (Porto Alegre, RS)

Autoria

"A era de ouro do analfabetismo crítico" (Sérgio Rodrigues, 4/9). O que será que tem na cabeça de gente que faz esse tipo de coisa? É como você vê às vezes nas redes sociais uma frase qualquer e a foto do Einstein, Caetano Veloso e não sei mais quem!

Marcia Ferreira (São Paulo, SP)

Gostar de ler a ponto de conhecer um autor não é para qualquer um. É preciso entrega, tempo e vontade de conhecer um mundo diferente do seu povoado por desconhecidos que ao mesmo tempo são a humanidade contada por um artista da escrita.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Assistência especializada

"72% das mulheres trans e travestis usam hormônios sem prescrição médica, aponta estudo brasileiro" (Saúde, 4/9). Acredito que um dos maiores problemas relacionados aos ambulatórios trans é a questão da fila de espera. De fato, são equipes formadas por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais capacitadas. Mas são poucos profissionais para a quantidade de pessoas que buscam.

Juliana de Menezes Andrade (Brasília, DF)