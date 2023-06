Defesa de Bolsonaro chega ao TSE e já fala em recurso ao STF após julgamento

Brasília

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao chegar no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que já admite recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) caso seja derrotada no julgamento que pode tornar o ex-presidente inelegível.

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, advogado de Bolsonaro e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral - Divulgação/TSE

O advogado Tarcísio Vieira de Carvalho entende que houve cerceamento de defesa do ex-mandatário pelo fato de o relator, ministro Benedito Gonçalves, ter incluído no processo provas das quais não teve oportunidade de se manifestar a respeito e que não têm relação com o objeto inicial da ação.

O advogado cita julgamento que cassou a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), em 2017, quando a corte não admitiu a inclusão de elementos que não estavam nos autos desde o início do processo.

Agora, no entanto, a corte eleitoral já aprovou a inserção de fatos que não estavam na ação apresentada pelo PDT.

FolhaJus+ Receba no seu email as notícias sobre o cenário jurídico e conteúdos exclusivos: análise, dicas e eventos; exclusiva para assinantes. Carregando...

O partido, que hoje faz parte da base do presidente Lula (PT), pediu a cassação dos direitos políticos de Bolsonaro pelo fato de ele ter convocado embaixadores de todo o mundo para desacreditar, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro. Na ocasião, ele também fez ataques a ministros da corte eleitoral.

O TSE, porém, aprovou a inclusão da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, revelada pela Folha e outras provas que não eram mencionados na petição inicial do partido trabalhista.