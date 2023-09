Barroso diz que não existe crise com Congresso em meio a críticas sobre pauta do STF

Brasília

O novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira (29) que não vê crise entre a corte e o Congresso e que pretende dialogar com o Legislativo de forma institucional.

"Não vejo crise", disse Barroso, em entrevista a jornalistas no Supremo. "O que existe, como em qualquer democracia é a necessidade de relações institucionais."

Barroso assumiu a presidência do STF na quinta (28) em meio à tensão entre os Poderes Judiciário e Legislativo, com acusações de invasão de competência. Um dos principais estopins para a crise foi o julgamento do marco temporal, assunto que também estava em tramitação no Congresso Nacional.

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF - Evaristo Sá - 28.set.2023/AFP

Na quarta-feira (27), em votação relâmpago, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, menos de uma semana após a tese ter sido derrubada em decisão do STF. Em outra frente, deputados liderados pela bancada ruralista chegaram a obstruir os trabalhos na Câmara para pressionar a corte e Lula.

Barroso sucede a ministra Rosa Weber na presidência. No dia 2 que de outubro ela completa 75 anos, idade limite para atuar no tribunal, e Lula assinou sua aposentadoria nesta sexta.

Questionado se o tema marco temporal deve novamente voltar ao Supremo e eventualmente ser derrubado, ele afirmou que, caso o projeto seja sancionado, pode ser questionado para o Supremo. "Isso é um bom motivo para eu não antecipar a minha decisão", afirmou.

Além do marco temporal, outros temas que foram colocados em pauta no STF nos últimos meses fizeram o Congresso afirmar que a corte estava invadindo as atribuições do Legislativo, a exemplo da descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação.

Sua antecessora na presidência, Rosa Weber, votou a favor do tema em sessão que aconteceu em plenário virtual. Em seguida, Barroso pediu destaque (para levar o processo ao plenário físico) e suspendeu a votação.

Na entrevista desta quarta, ele disse achar que "essa não seja uma questão que seja levada adiante sem um debate público relevante".

"Interrupção da gestação é uma questão controvertida em todo o mundo", afirmou. "Em alguns países esse tema foi resolvido pelos tribunais constitucionais, em outros países foi tratado por legislação. Acho perfeitamente normal que uma questão importante e divisiva da sociedade como essa seja debatida no Congresso também."

O novo presidente do Supremo evitou fazer comentários negativos sobre a possibilidade de Lula escolher um homem para suceder a ministra Rosa Weber na corte, o que tem provocado críticas de entidades favoráveis à igualdade de gênero no Judiciário.

Barroso disse que, em seu discurso de posse, já defendeu aumento de participação feminina na Justiça, mas elogiou os três nomes mais cotados à vaga de Rosa: o ministro da Justiça, Flávio Dino, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

Segundo Barroso, "a prerrogativa de escolher [ministro] é do presidente, com participação do Senado Federal".

"Os três nomes que estão com maior evidência, pessoalmente, acho que são excelentes em ponto de vista de qualificação técnica e idoneidade. Mas todo mundo viu meu discurso sobre aumentar a participação feminina", disse.

Ele também se manifestou sobre a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ter pedido que reconsidere o envio para plenário virtual dos julgamentos dos réus acusados pelos ataques de 8 de janeiro.

No plenário virtual, os votos dos ministros são apresentados num sistema da corte durante um determinado período de tempo.

O ministro afirma que a decisão de ter colocado no plenário virtual foi do relator, Alexandre de Moraes, e que acha, pessoalmente, "que o julgamento em plenário virtual, ao contrário do que às vezes se supõe, não interfere com o direito de defesa", disse Barroso.

"Na prática, o julgamento em plenário virtual dá ao ministro mais tempo de estudo e reflexão do que o voto no plenário físico."

Barroso também comentou a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de retirar as Forças Armadas e o STF da lista de entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral brasileiro, no último dia 26.

O relator da proposta e atual presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu que a participação se demonstrou "absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas".

Moraes disse que, durante sua gestão à frente do TSE, ele incluiu as Forças Armadas na comissão de transparência das eleições, e indicou militares para compor o grupo. Porém, disse que "lamentavelmente as coisas não passaram bem ali".

"No desejo de que contribuíssem para a transparência e segurança, eles trabalharam para levantar desconfiança, e foi uma pena. Mas a consequência não foi ruim porque, orientados para levantar suspeitas, eles constataram no relatório final que não houve fraude", afirmou.

Na quinta, em discurso de posse, Barroso afirmou que as "instituições venceram" no Brasil os momentos de sobressalto vividos pela democracia por aqui e em diferentes partes do mundo. E nesse momento fez um aceno às Forças Armadas.

"Em todo o mundo a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional", afirmou o novo presidente do STF.

"E justiça seja feita: na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo", completou.