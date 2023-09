Polícia Federal pede busca contra ministro de Lula, mas Barroso nega

Brasília

A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta (1) mandados de busca e apreensão em uma investigação que mira o ministro da Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho (União Brasil-MA).

A PF chegou a pedir buscas contra Juscelino, mas Barroso negou a solicitação.

Presidente Lula (PT) com Juscelino Filho, miistro das Comunicaçoes e alvo de investigação da PF - Ricardo Stuckert / Divulgaçao

Um dos alvos de busca é Luanna Resende, irmã de Juscelino, e prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão. Ela também foi afastada do cargo por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A investigação mira obras da construtora Construservice contratadas pela Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e bancadas com dinheiro de emendas parlamentares, algumas delas enviadas por Juscelino Filho.