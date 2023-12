Gleisi expõe críticas do PT a Judiciário, Congresso e centrão e acumula embates

São Paulo

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acumulou embates nos últimos meses em que expôs críticas do partido ao centrão e a Poderes.

Neste domingo (17), a deputada federal pelo Paraná desaprovou a pauta que defende acabar com a reeleição para o cargo de presidente da República, ideia defendida por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

Segundo Gleisi, a reeleição é benéfica para a democracia, embora tenha sido implementada de maneira oportunista pelo PSDB durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, que se aproveitou do dispositivo para se reeleger no cargo em 1998.

"Mesmo que seja para valer só a partir de 2030, a proposta para acabar com a reeleição de presidentes é oportunista e representa um retrocesso na representação democrática da maioria da população", afirmou nas redes sociais.

De acordo com Pacheco, a discussão sobre a reeleição é uma dentre outras importantes que o Congresso deve pautar ainda em 2024, a exemplo da que quer estabelecer mandatos para os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Veja outros momentos em que Gleisi estabeleceu embates públicos com o Congresso ou outros Poderes.



Influência do centrão

Em dezembro, Gleisi fez oposição a outros integrantes do PT ao defender a inclusão de um trecho que fazia críticas ao centrão em um documento oficial do partido.

Uma resolução finalizada pelo PT no dia 11 afirmava que o centrão exercia "influência desmedida sobre o Legislativo e o Executivo, atrasando, constrangendo e até tentando deformar a agenda política vitoriosa na eleição presidencial".

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), e João Guimarães (CE), liderança do governo na Câmara, queriam retirar o trecho. Um dos argumentos a favor da supressão era que a crítica poderia gerar indisposição no trato com os parlamentares.

Gleisi argumentou que o conteúdo já havia sido vazado para a imprensa e negou que pudesse trazer efeito negativo. Depois da discussão, o texto com o trecho referente ao centrão foi aprovado por 46 votos a favor e 4 contra.

Como reação, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chegou a propor uma resposta pública à crítica, mas foi demovido da ideia por líderes da base governista.

Aumento de emendas

Ainda em embate com o Congresso, Gleisi criticou a proposta de aumento de emendas parlamentares. No dia 9 de dezembro, a deputada se referiu à ideia como "barbárie", durante encontro nacional do partido em Brasília.

"É uma transferência da execução orçamentária do Executivo para o Congresso Nacional, logo o Congresso Nacional que está discutindo que não quer tanto poder para o STF e aí está se apoderando da execução. E também um calendário de execução de emendas", afirmou.

O Congresso planeja para o ano que vem aumentar o valor das emendas para cerca de R$ 50 bilhões, número recorde. O dispositivo serve para que os parlamentares possam enviar dinheiro para suas bases eleitorais, situação desejada para aumentar o capital político.

Com o aumento da verba, o governo pode perder recursos para programas e ministérios. Na reunião, Gleisi afirmou ser contra a proposta e disse que vai tentar derrubá-la.

Gleisi já havia criticado o centrão pela pressão por emendas, cargos e verbas. No dia 27 de outubro, ela afirmou que a ação do grupo tem "interesses políticos insaciáveis" e prejudica o repasse de investimento para ações necessárias do governo.

Ofensiva contra o STF

Gleisi criticou, no dia 7 de novembro, a fala de Arthur Lira sobre querer "subir o sarrafo" de quem pode acionar o STF por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs.

A deputada afirmou nas redes sociais que a medida contrariaria "a legitimidade e a autonomia dos partidos que a Constituição garante".

Ela atacou mais uma vez o centrão e insinuou que a medida seria um retrocesso "no direito de livre organização e representação, inclusive o direito, importante, de provocar a ação do STF. Não se confunde centrão com Constituição!".

Fim da Justiça Eleitoral

Em setembro, Gleisi defendeu o fim da Justiça Eleitoral durante uma sessão da comissão especial da Câmara que discutia a PEC da Anistia.

Ela criticou o valor de multas aplicadas aos partidos, as verbas entregues ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e aos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e disse que tribunais específicos para tratar de eleições são inusuais.

"Um dos únicos lugares que tem Justiça Eleitoral no mundo é no Brasil. O que já é um absurdo. E custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para a disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso, talvez a gente devesse começar aí para ver o que a gente pode mudar", afirmou.

A fala da deputada gerou a reação de Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE. O ministro disse em nota que a instituição vai continuar a combater as "forças que não acreditam no Estado democrático de Direito".

"Lamentavelmente, a própria existência da Justiça Eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento", afirmou Moraes, sem citar Gleisi nominalmente.