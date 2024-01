Ato do MST com ministros de Lula tem desagravo a Genoino e palestinos

Guararema

Ministros do governo Lula (PT) fizeram um desagravo a José Genoino, ex-presidente do PT, em ato político na manhã deste sábado (27) em comemoração aos 40 anos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

O ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoino em evento do MST em Guararema (SP) - Zanone Fraissat/Folhapress

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho manifestou "homenagem e solidariedade" a Genoino e disse que ele está sofrendo "perseguição" por defender a causa do povo palestino.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, também se solidarizou com Genoino e os palestinos, pedindo o fim da guerra no Oriente Médio. "Aquilo é cruel e vamos protestar de toda forma contra aquela crueldade", disse.

O ato aconteceu na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema (SP). O MST foi fundado em janeiro de 1984, no 1º Encontro Nacional do movimento, em Cascavel (PR).

Ato na Escola Nacional Florestan Fernandes em comemoração aos 40 anos do MST - Zanone Fraissat/Folhapress

No último sábado (20), Genoino participou de um programa no YouTube do site de esquerda Diário do Centro do Mundo. Nele, defendeu o boicote a empresas de judeus pelo Brasil quando questionado sobre o apoio dado no início do ano pelo presidente Lula à denúncia apresentada pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça por suposto genocídio de Israel na guerra contra o grupo terrorista Hamas.

A fala de Genoino foi repudiada pela Conib (Confederação Israelita do Brasil). "É uma fala antissemita, e o antissemitismo é crime no Brasil", disse a entidade, que pediu moderação ao governo em relação ao conflito. Genoino em seguida repudiou a nota da Conib, negou ser antissemita e afirmou ter obrigação de denunciar o "genocídio do governo de Israel contra o povo palestino."

Neste sábado, ao longo do evento, líderes do MST manifestaram insatisfação com a lentidão do avanço nos assentamentos de reforma agrária no primeiro ano do terceiro mandato de Lula.

Teixeira afirmou que o governo e o MST vão estabelecer um "clima de crítica mútua" —que o MST vai criticar a administração petista e que o governo vai criticar o movimento quando divergir das estratégias adotadas. Ele disse, ainda, que ambos vão construir um ambiente de parceria para "colocar a reforma agrária para funcionar".