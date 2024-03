Incêndios atingem casas em PE de novo presidente da União Brasil

Brasília

Duas casas da família do novo presidente da União Brasil, Antônio Rueda, foram atingidas por incêndios nesta segunda-feira (11), de acordo com correligionários do dirigente do partido.

Os imóveis estão localizados em Toquinho, uma praia em Pernambuco. Uma das casas é do próprio Rueda e a outra, de uma irmã dele.

O novo presidente da União Brasil, Antônio Rueda. - Pedro Ladeira - 29.Fev.24/Folhapress

Rueda estava em viagem ao exterior quando soube do ocorrido. Segundo pessoas próximas, ele já está retornando ao Brasil.

A Folha procurou o Governo de Pernambuco, mas ainda não obteve resposta. Integrantes da União Brasil dizem que já comunicaram a governadora, Raquel Lyra (PSDB), e pediram prioridade na investigação. Eles também registraram um boletim de ocorrência.

Em nota, Rueda afirmou que ele e a irmã pediram à "Polícia Civil do Estado de Pernambuco célere e rigorosa investigação dos fatos" e disse que "não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias", embora não tenha dado mais detalhes.

"Antonio de Rueda e Maria Emília de Rueda [tesoureira da União Brasil] confiam na minuciosa apuração dos fatos e afirmam que não irão se intimidar diante de qualquer ameaça."

Rueda, que é vice-presidente da União Brasil, foi eleito no final do mês passado pelos correligionários para comandar a sigla a partir de junho. O atual presidente, Luciano Bivar, porém, afirma que a convenção não teve validade e contesta o resultado.

A União Brasil atravessa há meses uma série de brigas internas que opõem Bivar e o grupo de Rueda, do qual também faz parte o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.

O futuro presidente tem amplo apoio no partido. Também defendem a troca de Bivar por Rueda nomes de peso na legenda, como o senador Davi Alcolumbre (AP) e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações).

Bivar, por sua vez, chamou a convenção que elegeu Rueda de ilegítima e clandestina e falou em questioná-la na Justiça.