TJ de SP aprova por 16 a 8 promoção de 1ª juíza por regra de gênero

São Paulo

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu em sessão desta quarta-feira (10) por 16 a 8 votos promover a primeira juíza beneficiada por nova norma do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Maria de Fátima dos Santos Gomes foi promovida para o cargo de desembargadora de carreira, no critério de merecimento, decorrente da aposentadoria do desembargador José Tarciso Beraldo.



A posse administrativa da nova desembargadora será nesta quinta (11) às 10h30.

A criação pelo CNJ de uma política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância do Judiciário foi pautada pela ex-ministra Rosa Weber, a época presidente do CNJ e do STF (Supremo Tribunal Federal), às vésperas da sua aposentadoria.

Fachada do prédio do Palácio da Justiça de São Paulo, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, no centro da cidade - Eduardo Knapp - 11.out.2019/Folhapress

Em setembro, o conselho aprovou, por maioria de votos, a criação da norma, que passou a valer este ano. A regra será mantida até que cada tribunal alcance a proporção entre 40% e 60% por gênero.

O ato normativo estabelece a intercalação de uma lista exclusiva de mulheres e outra tradicional mista conforme a abertura de vagas para magistrados de carreira por critério de merecimento.

A decisão desta quarta pelo tribunal paulista ocorreu após um grupo de 20 juízes paulistas terem pedido a anulação do concurso voltado só para mulheres para a promoção de juízes de carreira de segunda instância.

O grupo havia solicitado um mandado de segurança, com pedido de liminar, questionando o ato do presidente do tribunal, Fernando Antonio Torres Garcia, que tinha determinado a abertura de concurso, apenas para mulheres, para o cargo de desembargador destinado à promoção por merecimento.

O pedido de liminar havia sido negado pelo relator, Gastão de Campos Mello Filho, que não considerou no ato ilegalidade ou abuso de poder. Mas o caso ainda seria analisado internamente.

Na semana passada, o tribunal decidiu suspender a indicação da promoção de uma juíza até que houvesse uma decisão interna sobre o caso. Durante a votação, o Órgão Especial ficou dividido e com o voto de desempate de Torres Garcia decidiu-se por suspender a nomeação.

Nesta terça (9), o desembargador Campos Mello extinguiu o mandado de segurança. Segundo o magistrado, o presidente do tribunal praticou ato de simples execução. "Se o que pretendem os impetrantes é o reconhecimento da invalidade da resolução do CNJ, é inelutável a conclusão de que a demanda foi mal endereçada."

Além de julgar extinto o mandado de segurança, o relator julgou prejudicada a apreciação do recurso apresentado contra a rejeição da liminar.

Na segunda-feira (8), um grupo de 35 magistradas inscritas no concurso afirmou que foram prejudicadas "por terem sido, contra suas vontades, arrastadas para uma disputa judicial com graves falhas processuais". Criticaram também a paralisação do concurso que adotaria, pela primeira vez, a resolução aprovada pelo CNJ.

No recurso oferecido pelos autores do mandado de segurança, os juízes afirmaram que reconhecem que a ação criou um inesperado problema político para o tribunal paulista.

"Principalmente depois de ter sido o mesmo efusivamente cumprimentado por autoridades do judiciário nacional, como divulgado no Diário Oficial, exatamente por ter aberto— e por ter sido o primeiro a fazê-lo— concurso de promoção apenas para mulheres", disseram no recurso.

Eles lamentam a situação, mas afirmaram que "sabem que não deram causa à mesma e tal circunstância não pode servir de norte para a decisão".

Às vésperas do julgamento desta quarta, a desembargadora Maria Lúcia Pizzotti afirmou que o debate sobre as regras da carreira de um dos poderes da República deveria ser feito pelo Legislativo, mas isso não ocorreu.

"Esse é um dos argumentos do mandado de segurança. É dever ser analisado e julgado pelos 25 desembargadores do Órgão Especial, de forma colegiada, e não só pelo relator", afirmou.

Antes da votação, a ministra aposentada do STJ Eliana Calmon, que é critica a decisão do CNJ, afirmou que a resolução é um demérito para as mulheres.

"O Brasil com tanta coisa séria para resolver acha pouco e procurou mais um pé de briga. Essa resolução, segundo entendo, é um demérito para as mulheres", disse à Folha.