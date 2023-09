Funcionário destaque? Saiba como ser mais visível no trabalho

São Paulo

"Quem não é visto, não é lembrado". Você já ouviu isso, né? Mas preciso fingir ser alguém que não sou para aumentar minha visibilidade no trabalho?

Antes, vamos entender o que é ser visível no trabalho?

Ser aquele profissional notado, reconhecido e valorizado pelas suas entregas. Quando você fornece bons resultados e apresenta boas ideias, terá mais visibilidade e será lembrado por isso.

Ser comunicativo, apresentar boas ideias e trazer soluções para os problemas da empresa são formas de ganhar visibilidade no trabalho - Drazen / Adobe Stock

Ganhei visibilidade. Quais são as vantagens?

É lembrado e recompensado com promoções de cargo ou oportunidades dentro da empresa;

Fortalece seu networking na companhia;

Recebe mais responsabilidades porque o chefe entende que você tem capacidade de assumir outros compromissos;

Maior autonomia e menor necessidade de supervisão, diz Ilana Berenholc, especialista em presença executiva;

O profissional demonstra que é uma pessoa comprometida, capaz de resolver problemas e conduzir projetos, afirma Marcelo de Elias, palestrante e professor de gestão de pessoas da FGV e da Fundação Dom Cabral.

Agora, sim, mas como se tornar mais visível no trabalho?

Participe de treinamentos e encontros promovidos pela empresa.

Lembre-se: Perguntas são importantes nesses momentos, especialmente fazer perguntas diferentes, coisas que as pessoas não estão abordando, afirma Jaqueline Garutti, consultora de carreira, marca pessoal e liderança.

Identifique quem são as pessoas que precisam conhecer o seu trabalho e solicite mentorias para buscar desenvolvimento dentro da companhia, aconselha Garutti.

Tenha clareza sobre o que você quer com essa visibilidade para traçar um caminho e atingir essa meta.

Reflita: "Eu quero me tornar visível, mas para quê? Por que isso será importante para mim? Eu quero depois buscar reconhecimento, uma promoção? Eu quero mudar de área?", indica Garutti.

Posicione-se, colabore e compartilhe suas ideias e opiniões durante as reuniões.

Por quê? "É uma forma de fazer com que as pessoas ouçam sua voz e prestem atenção em você".

Use as redes sociais (alô, LinkedIn) a seu favor.

Por quê? "Ao compartilhar informações sobre a empresa em que trabalha e suas conquistas, você também pode revelar outras facetas de seu perfil profissional", explica Berenholc.

Proponha soluções para os problemas da empresa.

Lembre-se: Posso ser uma pessoa cheia de ideias, extremamente comunicativa e extrovertida, oferecendo ideias ao meu chefe todos os dias. Mas, o que realmente chamará a atenção? O que efetivamente fiz e que trouxe resultados positivos, diz Elias.

Como identificar as oportunidades certas?

Participe de momentos de integração com o time.

Por quê? "São bons momentos para você demonstrar o que realizou em termos de atividades e o que avançou. Nesse contexto, não apenas o seu gestor, mas também a sua equipe fica ciente do que você está fazendo", diz Garutti.

Estar presente em qualquer oportunidade social, seja um café, um almoço com alguém, um happy hour ou um evento corporativo.

Cuidado com estes erros:

Não seja o "puxa-saco" do chefe ou dos colegas. Garutti dá dicas de como fugir disso:

Se há alguém na equipe com habilidades superiores às suas, observe quais são as iniciativas e características que essa pessoa possui e que fazem sentido para você adotar.

Concentre-se em ajudar os outros, não apenas em destacar suas próprias realizações. Em vez de dizer 'Eu fiz isso', é melhor mostrar o que você fez de extra e compartilhar isso durante as reuniões.

Não se fazer presente é um grande problema. Você pode até não ter habilidades naturais para isso, mas o erro mesmo é não buscar treinamento para melhorar nesse ponto, diz Berenholc.

Como melhorar? Berenholc aconselha a mapear seus pontos fracos e trabalhá-los, identificando quais deles podem prejudicar nesse contexto, além de buscar recursos para desenvolver e aprimorar habilidades que você não possui inicialmente.

O que fazer se...

...ganhei visibilidade e aumentou a cobrança para entregar ótimos resultados?

Garutti indica avaliar quanto trabalho está aceitando para evitar que isso se volte contra o profissional.

É fundamental ter cuidado ao decidir o que aceitar, considerando o que é importante para você e o que você pode entregar sem prejudicar sua reputação, diz.

Pergunte ao Especialista

Ana Letícia Magá, mentora de carreiras da geração Z - Leitor

Como se tornar mais visível trabalhando em casa?

1) Participe dos momentos em que a empresa promove para conectar os funcionários. Às vezes dá preguiça entrar em um Zoom de happy hour ou de comemoração de aniversariantes do mês, mas é importante para ser visto e lembrado.

2) Proponha momentos de descontração com a equipe. Saber um pouco mais das pessoas que você trabalha gera conexões poderosas que podem te ajudar no dia a dia da empresa.

3) Não tenha medo de falar sobre as suas conquistas. O marketing pessoal só é considerado ruim se você fizer propaganda de uma mentira, como assumir os méritos de um trabalho que foi feito por outra pessoa. Agora, se a conquista é sua, fale sobre ela e reconheça as pessoas do time que estiveram envolvidas no trabalho.

4) Crie urgentemente um LinkedIn. Se você trabalha de home office, é ainda mais necessário que você crie a sua identidade profissional digital. Ou seja, um espaço onde você possa mostrar o seu trabalho e se conectar com pessoas da sua área.

5) Ligue a câmera sempre que possível. Sei que passar o dia inteiro de câmera ligada pode causar desconforto em muitas pessoas, pois é difícil ficar muito tempo olhando a própria imagem, mas pessoas criam conexões com pessoas.

Como se tornar mais visível no primeiro estágio, especialmente aqueles que são tímidos ou introvertidos?

1) Tente encontrar tarefas que você se identifique para aumentar a sua participação. Falar sobre um assunto que não domina é difícil e pode se tornar ainda mais desafiador para uma pessoa tímida. Por isso, ao invés de se cobrar de participar de tudo, tente priorizar assuntos que você domine ou que são mais próximos da sua área de interesse.

2) Pergunte para pessoas mais experiente como que elas agiriam em situações que você se sente desconfortável. Se você tem dificuldade de receber um feedback, por exemplo, peça para alguém contar as experiências dela. Isso o ajudará a saber como como evoluir ao receber um retorno.

3) Quando o desafio é muito grande, uma boa dica é "quebrar" o problema em partes menores. Se você tem dificuldade de liderar uma reunião, coloque como meta fazer duas contribuições em uma reunião liderada por outra pessoa. Dessa forma, a pressão fica menor e você terá mais tempo para trabalhar sua autoconfiança.