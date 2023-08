Vida de estagiário: veja respostas para as principais dúvidas

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaCarreiras desta segunda-feira (14). Quer recebê-la às segundas-feiras no seu email? Inscreva-se abaixo.

Folha Carreiras Receba no seu email conteúdo para profissionais em início de carreira, dicas e indicações de estágio e trainee; aberta para não assinantes. Carregando...

O Dia do Estagiário é comemorado nesta sexta-feira (18). Se você faz estágio ou está em busca de um, provavelmente tem dúvidas sobre esse tema.

Por isso, trago um presente antecipado: vou responder questionamentos enviados por leitores da newsletter na semana passada. Quero agradecer a Vinicius Garcia, Isadora Pacello, Marina Fernandes, Camila Teixeira e Anna Paola Araia pelas perguntas que ajudaram a guiar esta edição.

Antes: se você quer saber especificamente sobre direitos dos estagiários, já falei sobre o tema em uma edição anterior. Você pode ler aqui.

O Dia do Estagiário é comemorado nesta sexta-feira, 18 de agosto - Pressmaster/Adobe Stock

Então, vamos lá:

1) Como se destacar em processos seletivos online sem ter experiência profissional?



Palavras-chave no currículo. Preste atenção aos requisitos da vaga e às competências mais solicitadas pelas empresas. Inclua-as em seu currículo, diz Tiago Mavichian, CEO da Companhia de Estágios.

Por quê? Essas palavras-chave serão pesquisadas pelo recrutador para buscar pelo profissional na plataforma.

Sem experiência? O estágio se baseia na premissa de aprendizado e desenvolvimento. Portanto, não é preciso se preocupar com experiência neste momento, afirma Tey Yanagawa, especialista em pesquisa e desenvolvimento de produtos na Cia de Talentos.

Dica: projetos acadêmicos e voluntários são boas opções de experiências para colocar no currículo.

2) Encontrei a área que gosto, ainda preciso estagiar em outras áreas para ganhar experiência?



Não necessariamente. "É uma escolha pessoal e individual", diz Yanagawa. "Não existe uma regra, existe o quanto a pessoa percebe que já se encontrou ou o quanto ainda tem curiosidade em experimentar outras áreas."

3) Mas é prejudicial trabalhar em diversas áreas? Me faz parecer indeciso(a)?



Depende da empresa. Algumas podem ver isso como negativo, enquanto outras não, afinal, o estudante está na fase de experimentação e aprendizado, afirma Mavichian.

4) Recebi uma proposta de outro estágio, o que avaliar?



Avalie o básico como remuneração e pacote de benefícios, e atente-se a outros aspectos como oportunidades de aprendizado e possibilidades de efetivação.

5) Como apresentar novas ideias aos meus colegas e chefes?



Baseie-se em fatos ou evidências, e não em opiniões, diz Lilian Cidreira, especialista em carreiras e professora na ESPM. Em vez de dizer "eu acho que deveríamos ter isso...", explique por qual motivo sua proposta é interessante.

Dica: o objetivo é deixar claro como sua ideia pode solucionar um problema ou melhorar processos na companhia.

6) Como funcionam os estágios de pós-graduação?



Eles também são regidos pela Lei do Estágio. Por isso, pós-graduandos podem estagiar por até 6h diárias ou 30h por semana e o contrato pode durar no máximo dois anos.

Mas...São poucos que fazem estágio, pois as empresas tendem a considerar que pós-graduandos já completaram a formação e podem se candidatar a vagas com cargos efetivos.

7) O que devo fazer caso não esteja gostando do trabalho?



Yanagawa indica entender o que não está sendo satisfatório nessa experiência e avaliar se é possível negociar mudanças com a chefia. Caso a situação não melhore, considere explorar outras oportunidades.

8) Como equilibrar as tarefas do estágio com a faculdade e outras atividades?



Sabendo negociar tarefas e prazos.

Exemplo: se o estagiário tiver uma alta carga de trabalho e não conseguir tempo para estudar, é importante informar a chefia. Isso é útil para exercitar habilidades de diálogo e negociação, sugere Yanagawa.

Organização é a chave.

Por quê? Defina horários para estudar e descansar. A capacidade de se autogerenciar está diretamente relacionada à eficiência no uso do seu tempo, diz Cidreira.

9) Estou no último ano da graduação...

...mas não consigo estágio. Há outras oportunidades?



Busque programas de trainee que direcionam-se a estudantes no último ano de graduação ou com até dois anos de formados.



...preciso ser mais seletivo na escolha de estágio ou qualquer oportunidade vale?



É importante selecionar uma empresa e área das quais o estudante goste e que estejam alinhadas aos seus interesses, argumenta Yanagawa.

Por quê? Trabalhar apenas por obrigação não proporciona um sentimento de realização, engajamento ou mesmo interesse em continuar na experiência, diz.

....como ser efetivado?



Mostre interesse nessa promoção.

Como? Converse com seu gestor e pergunte qual caminho deve seguir na empresa para chegar nessa posição.

Peça feedback para gestores e colegas sobre o seu desempenho durante o período de estágio.

Se essa avaliação for positiva, isso demonstra que o estagiário está pronto para assumir um cargo efetivo, explica Yanagawa.

Acha difícil? Falei mais sobre como dar e pedir feedback nesta edição aqui.

Veja mais dicas na seção De Estagiário a Contratado. Dá um scroll!

De Estagiário a Contratado

Jovens dão dicas de como ser efetivado no estágio.

Carlos Falcão, 24, desempenha o cargo de comprador no nível júnior na multinacional MAN Energy Solutions; ele foi estagiário por dois anos até ser promovido em junho de 2023 - Leitor

O que ajudou a ser promovido? "Sempre recebi feedbacks muito positivos e mantive um canal de diálogo aberto com o meu gestor. Isso me permitiu estar sempre disposto a discutir essa questão, apresentar meus pontos de vista e também ouvir. No final do contrato, faltando quatro meses, comecei a levantar o assunto e busquei entender o posicionamento da empresa em relação à efetivação."



Dicas para quem deseja fazer a transição de estagiário para efetivado: "Estar aberto ao diálogo é fundamental. É essencial deixar claro o seu desejo de ser contratado e ser honesto com o seu gestor: o que preciso fazer? Será que é possível? Existe espaço para isso? Assim, você consegue se programar. Também é importante deixar a porta aberta para possibilidades futuras. Enquanto a efetivação não acontece, continue estudando e se aprimorando."

Pedro Henrique Cordeoli, 19, estudante de economia, é analista trainee na Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais); ele foi estagiário por seis meses antes de ser promovido em maio de 2023 - Leitor

O que ajudou na promoção? "Gostar do meu trabalho e ter um esforço contínuo em aprender mais sobre a função. Sempre pedia ajuda aos meus colegas ou buscava esclarecer minhas dúvidas. Quando você é capaz de agir com autonomia, permite que os outros membros da equipe se concentrem em outras atividades, o que, por sua vez, aumenta a produtividade do grupo. Isso foi bom porque meus colegas me recomendaram à gerência."



Dicas para quem deseja fazer a transição de estagiário para contratado: "Demonstre interesse em buscar novos conhecimentos e não ficar estagnado. Ao encontrar algo que não sabe fazer, em vez de passar a responsabilidade para outra pessoa, tente aprender a realizar essa tarefa. Quando você demonstra interesse, as pessoas percebem sua verdadeira vontade de contribuir. Se você tiver autonomia e assumir responsabilidades, a empresa não vai esquecer de você. Quando uma vaga surgir, poderá ser lembrado."