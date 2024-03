Veja as dez habilidades mais requisitadas em vagas de estágio

São Paulo

Como se destacar numa seleção de estágio? Saber o que recrutadores mais buscam ajuda.



Uma pesquisa feita pela Start Carreiras, plataforma que conecta estudantes ao mercado de trabalho, mapeou os interesses de quem contrata estagiários. Como eles fizeram isso? Analisaram mais de 1400 vagas publicadas por 757 grandes empresas brasileiras.



Veja quais são as dez habilidades mais requisitadas em vagas de estágio:

Conhecimento no pacote Office (24,63%) Vontade/capacidade de aprender (22,47%) Produtividade (20,38%) Mão na massa/espírito empreendedor (19,91%) Inglês (18,69%) Trabalho em equipe e relacionamento interpessoal (18,62) Diversidade (17,81%) Boa comunicação (16,67%) Desenvolvimento profissional e pessoal (9,24%) Resolução de problemas (6,01%)

Habilidades comportamentais são 8 dos 10 requisitos mais solicitados em vagas de estágio - Jessica/Adobe Stock

A conclusão? O foco está nas habilidades comportamentais, as famosas "soft skills". Apenas 2 dos 10 requisitos compreendem aspectos técnicos —inglês e Pacote Office.



O que isso indica? Que as empresas hoje estão avaliando mais o perfil da pessoa e buscando alinhar a cultura do profissional à da companhia, explica Roberta Saragiotto, diretora de People e Strategy na Start Carreiras.



E como desenvolver as "soft skills"?



Comece fazendo uma autoavaliação honesta de suas habilidades e identifique áreas que podem ser melhor desenvolvidas, diz Monize Oliveira, head de comunicação e marketing do Infojobs. "Você pode pedir feedback de colegas ou mentores da faculdade para uma perspectiva externa."



Então... Aposte em projetos em grupo. Eles permitem, de acordo com Oliveira, desenvolver habilidades de colaboração e liderança, praticar comunicação eficaz tanto verbal quanto escrita e ser proativo ao assumir responsabilidades.



↳ Participar de atividades extracurriculares e voluntariado, por exemplo, são formas de adquirir experiências diversas, complementa a especialista.



Beleza, mas... Como demonstrar isso na entrevista de emprego?



"A dica é contar histórias ao recrutador sobre como você se comportou em determinadas situações, que envolveram as habilidades necessárias para o trabalho", explica Monize Oliveira.



A diretora da Start Carreiras Roberta Saragiotto traz algumas reflexões usadas por recrutadores para avaliar as "soft skills". Antes de uma entrevista, é importante refletir sobre elas. Veja:

Como você lida com as demandas da sua vida? Faculdade, vida pessoal, busca por emprego...

Como você aprende algo novo?

Qual é seu papel em um grupo de amigos? Você é o que organiza os rolês? É o que faz a mediação de brigas?

Por que você quer estagiar naquela empresa?

Quais são seus sonhos e objetivos profissionais? Como eles se alinham com a empresa?

E lembre-se: não é só sobre suas habilidades, mas como elas estão alinhadas com o que a empresa procura. Preste atenção em seu currículo, deixe ele bem estruturado de acordo com a vaga, orienta Saragiotto.



"Entre no site da empresa, pesquise como ela funciona, os valores... Use o LinkedIn e o Glassdoor para coletar informações", indica. "Entenda a cultura para saber se você quer fazer parte dela. Vá preparado."

E a parte técnica?

Mesmo com um tempo limitado devido à faculdade, candidatos a vagas de estágio devem buscar o conhecimento técnico, aponta Thatyane Costa, coordenadora de recrutamento e seleção da Gateware, empresa de tecnologia.



↳ Afinal, o conhecimento no Pacote Office, que consiste em noções básicas de Word, Excel e PowerPoint, foi o requisito mais solicitado segundo a pesquisa da Start Carreiras.

Veja, então, dicas da especialista Thatyane Costa:



1. Reserve um tempo dedicado ao estudo de novas habilidades. Isso pode ser uma ou duas horas por dia ou algumas horas concentradas em um dia da semana, dependendo da sua agenda.



2. Pratique regularmente. A prática é essencial para desenvolver habilidades. Para o Pacote Office, por exemplo, crie planilhas no Excel ou apresentações no PowerPoint. Para o inglês, pratique leitura, escrita, audição e fala regularmente.



3. Participe de grupos de estudo. Junte-se a outros estagiários ou colegas da faculdade que também queiram melhorar suas habilidades. Isso pode proporcionar um ambiente de aprendizado colaborativo e motivador.



4. Aproveite ao máximo os recursos disponíveis gratuitamente. Sim, há formas de aprender essas habilidades sem pagar nada. Veja: