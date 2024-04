Como gerenciar conflitos no ambiente de trabalho

São Paulo

O trabalho muitas vezes é um ambiente propício para o surgimento de conflitos. Como, então, saber gerenciá-los?

Antes... Há dois tipos diferentes de conflitos, explicam os especialistas, e apenas um deles é ruim.



O que é saudável: o embate de ideias. Geralmente acontece durante a execução de um projeto ou em um brainstorming, por exemplo, quando duas pessoas defendem pontos de vista diferentes, às vezes opostos.

"Discordar ou fazer outra pessoa repensar é algo positivo. Pode ajudar o negócio a crescer", pontua Ana Paula Prado, CEO do Infojobs e porta-voz do Pandapé.

O que é inadequado: quando os atritos extrapolam o profissional e afetam os colaboradores em um nível pessoal. Isso costuma tornar o ambiente menos saudável, pois normalmente as discussões contam com linguagem inadequada e postura agressiva.

Para evitar conflitos, é preciso saber de onde eles vêm. Entenda as principais causas:



1. Má gestão de expectativas. É a falta de alinhamento sobre o que as lideranças esperam dos colaboradores, diz Kari Silveira, co-fundadora da Impulso. "É a gestão mal feita de combinados. São pequenos atritos, alguns vão se acumulando no dia a dia, outros afloram e explodem", explica.



2. Comunicação. Olha ela aí, sempre presente. Conflitos podem surgir quando a comunicação é uma via de mão única, sem espaço para as pessoas discutirem ou serem ouvidas, de acordo com Adriana Gattermayr, coach executiva e especialista em liderança.



↳ Adotar linguagem inadequada no ambiente de trabalho, como palavrões ou postura agressiva, também é um problema.



"Vai desde a pessoa que sempre chega atrasada nas reuniões, a que nunca entrega no prazo, aquela que fala demais na reunião e não deixa ninguém falar, ou a que sempre está com uma ideia completamente contrária à de todo o mundo, mas não explica o porquê", exemplifica Silveira.

Esses pequenos descombinados ou divergências não explicadas podem crescer até virar um conflito, conclui.

Então, o que fazer em caso de desentendimentos no trabalho?



Tente-se distanciar. No calor do momento, tudo se potencializa, diz Gattermayr. De acordo com ela, acalmar os ânimos, refletir sobre o que aconteceu e levar sua mente para um lugar mais tranquilo pode te dar o discernimento necessário para encontrar caminhos de resolver a situação.



Comunicação clara. Se ela é a causa do problema, é também a solução. "Ao expressar suas preocupações, seja claro e objetivo, evitando linguagem acusatória. Mostre empatia ao ouvir o ponto de vista do colega e demonstre que você valoriza suas opiniões", indica Ana Paula Prado, do Infojobs.

Você não precisa omitir nada. Não é errado estar bravo ou frustrado, comenta Gattermayr. Você pode comunicar que está chateado com uma situação no trabalho, mas deve fazer isso com a postura e voz calmas.

Identifique a raiz do problema. Muitas vezes, os desentendimentos têm raízes mais profundas relacionadas a expectativas não atendidas, falta de comunicação ou diferenças de estilo de trabalho, diz Prado. "Ao identificar a raiz, você estará mais apto a encontrar soluções duradouras."



Envolva um terceiro, se preciso. O melhor é sempre tentar resolver o conflito entre as pessoas que participaram dele, argumenta a CEO. Caso não seja possível, a presença de um mediador neutro —um chefe ou o RH— pode ajudar a encontrar uma solução.



Estabeleça acordos e compromissos. Superado o problema, formalize as soluções por escrito, indica Prado. "Isso ajuda a criar responsabilidade e fornece um documento de referência para futuras discussões", explica.



↳ Alô, liderança. Gestores têm papel crucial nessa história toda. As empresas precisam refletir sobre os comportamentos dos colaboradores e trabalhar para criar um ambiente menos propício ao conflito. Se os conflitos são muito frequentes, o problema pode estar na cultura organizacional.

Conselho de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Um pouco sobre a CEO: é formada em engenharia mecânica aeronáutica pelo ITA e fez MBA e mestrado na Universidade de Stanford. Atuou por mais de 12 anos na criação de produtos digitais em empresas de tecnologia, como a brasileira Geekie e as americanas BetterUp e Quizlet.



Qual conselho daria para um profissional em início de carreira?

Valorize a sua origem, trajetória e forma única de ver o mundo. Acredite que a inovação nasce ao vermos as coisas por outro ângulo —ainda que possa ser incômodo ser uma voz dissonante de todos ao redor. Por isso, nunca deixe morrer o interesse genuíno em aprender e busque conectá-lo com um desapego que te permita se reinventar quantas vezes for preciso.

Em busca de emprego?

Uma dica para te ajudar a ser contratado(a)

No mês de abril, explico o que evitar e o que questionar durante uma entrevista de emprego.



Para falar sobre oportunidades de crescimento na empresa:



Evite: questionar sobre o plano de carreira da empresa para o funcionário.

Por quê? "O plano de carreira é responsabilidade do colaborador. A organização pode oferecer cursos ou direcionamento, mas o planejamento é do candidato", explica Jaqueline Garutti, consultora de carreira e liderança.

Prefira perguntas como:

Quais são as práticas de capacitação e desenvolvimento oferecidas aos colaboradores?

Como a empresa apoia o crescimento profissional da equipe?

Como as promoções são tratadas dentro da organização?

Quais são as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento nesta função?