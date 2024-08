Brasil lidera buscas sobre estágio na América Latina; veja respostas para as perguntas mais pesquisadas

São Paulo

O Dia do Estagiário é comemorado neste domingo (18), e o Brasil é um dos lugares do mundo que mais se interessa pelo tema na internet. Segundo dados do Google Trends, o país está na primeira posição na América Latina e na quinta posição no ranking mundial, atrás apenas de Camarões, Quênia, Costa do Marfim e Singapura.

As buscas por estágio vinculadas a cursos de formação cresceram nas áreas de TI e biomedicina, que tiveram um aumento de 250% nas pesquisas; enfermagem, com 170%; e pedagogia, com 70%. Os dados abrangem os últimos cinco anos.

Quando o assunto é estagiar no Brasil, o termo que mais cresceu nesse período foi "estágio home office", com um aumento de 4.500%.

Veja respostas para algumas das perguntas mais buscadas sobre estágio nos últimos cinco anos:

O que é um estágio?

É um tipo de contrato que pode ser exercido apenas por estudantes matriculados em instituições de ensino superior, médio ou técnico. No Brasil, a Lei nº 11.788, também conhecida como Lei do Estágio, regulamenta esses contratos.

Como funciona o estágio?

O estágio deve estar vinculado à formação do estudante, por isso as atividades precisam ter correlação com seu curso e estar adequadas ao horário e calendário escolar. Além disso, devem ser supervisionadas por um coordenador designado pela instituição de ensino e por um responsável formado na área na empresa.

Quanto ganha um estagiário?

O estagiário ganha uma bolsa-auxílio e o valor vai depender de cada empresa e área de formação. Levantamento do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) mostra que a média desse benefício em 2023 foi de R$ 1.012.

Como conseguir estágio?

Vagas podem ser encontradas em feiras de profissões e orientação de carreira, anúncios nas redes sociais –especialmente no LinkedIn, nos sites de empresas e até mesmo por meio da faculdade. Conversar com pessoas que já atuam no meio também é um ótimo jeito de conhecer melhor uma área e as possibilidades de atuação nela.

Estagiário tem direito a férias?

Sim. O estagiário tem direito a um recesso de 30 dias, que deve ocorrer, preferencialmente, no mesmo período das férias escolares.

Como fazer um relatório de estágio?

O relatório deve ser solicitado à instituição de ensino em que o estudante estiver matriculado, a qual orientará o aluno.

Como colocar estágio no currículo?

Na seção "experiências profissionais". Nela, você deve descrever quais atividades foram desempenhadas durante o estágio.

Quanto tempo dura um estágio?

No máximo dois anos. Após esse período, o estudante deve ser efetivado como empregado ou sair da companhia. Além disso, o contrato pode ser renovado a cada seis meses até completar os dois anos.

Estágio assina carteira?

Não é obrigatório. Caso a empresa opte por assinar, ela deve descrever a atividade na parte destinada às "Anotações Gerais", junto com informações como: qual o curso de formação, nome da instituição de ensino, da empresa e qual será o início e término do estágio.

Estagiário tem direito a rescisão?

O estudante pode solicitar o encerramento do contrato sem a necessidade de apresentar justificativa, assim como a empresa contratante. No entanto, ele não receberá nenhum valor pelo encerramento do vínculo com a companhia, nem mesmo verbas rescisórias, já que o estágio não cria vínculo empregatício.

MEI pode ter estagiário?

Sim. O MEI pode ter um funcionário, que pode ser empregado ou estagiário.

Quantas horas um estagiário pode trabalhar? Pode fazer hora extra?

O estudante pode trabalhar no máximo 6 horas diárias ou 30 horas semanais, e horas extras não são permitidas, já que o estágio não é regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Durante o período de provas, a jornada pode ser reduzida pela metade, embora não seja obrigatório.

Estagiário tem direito a FGTS e recebe décimo terceiro?

Não, como estágio não tem vínculo empregatício, não é atendido pelos direitos trabalhistas como seguro desemprego, 13º salário ou direitos previdenciários, como se aposentar pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Posso fazer dois estágios ao mesmo tempo?

Sim, desde que a jornada de trabalho de ambos não ultrapassem o limite das 30 horas por semana. Também é preciso atender a outras condições, como compatibilidade com a área de formação e aprovação da instituição de ensino.