Mordomias e serviço personalizado são chamarizes de hotéis boutique

São Paulo (SP)

Hotéis boutique são aqueles estabelecimentos que contam com pequeno número de acomodações e, consequentemente, podem oferecer um serviço cheio de mordomias e, às vezes, até personalizado para seus hóspedes.

No sexto capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis do Brasil, a Folha apresenta dez hospedagens do tipo que estão espalhadas pelas cinco regiões do país. Veja a seguir.



Alta Vista Amazon Lodge

Apesar do nome em inglês que poderia remeter a uma cadeia internacional, o Alta Vista é uma pequena pousada familiar, de apenas sete quartos, que busca oferecer conforto em meio à floresta amazônica. Às margens do rio Manacapuru, bem próximo ao seu encontro com o rio Amazonas e a 100 km de estrada de Manaus, o hotel funciona em esquema de pensão completa e ainda oferece dois passeios por dia, em que se observam muitos pássaros, macaquinhos e botos —dá até para dar um bom mergulho no rio.

Estrada Vic Japonês, 513, Manacapuru (AM). Instagram @lodgealtavista. Diárias a partir de R$ 2.200 em (92)9210-9909

Makena

No meio do caminho entre Fortaleza e Jeri fica a praia de Icaraí de Amontada. É lá que está situado este lugar que se vende como um templo do sossego. Ele mescla a vibe rústica do litoral cearense com arquitetura contemporânea e um serviço busca primar pela hospitalidade. Com 13 suítes, algumas com piscina privativa, o Makena oferece beach club, rooftop com restaurante e aulas de kitesurfe, windsurfe, ioga, meditação, funcional, massagens, além de passeios de bike e lancha.

R. Joaquim Alves Parente, Amontada (CE). Diárias a partir de R$ 1.290 em makenahotel.com.br

Suíte com piscina privativa do Makena Hotel, em Icaraí de Amontada, no Ceará - Divulgação

Awara Pousada Boutique

Todas as dez suítes desta pousada em São Miguel do Gostoso (RN) são conectadas por uma piscina de 900m², que almeja dar aos hóspedes a sensação de estar a todo tempo sobre uma espécie de paraíso flutuante. O café da manhã, generoso, é servido na ilha central, onde há também um lounge mais reservado para eventos especiais e experiências gastronômicas.

Av. dos Arrecifes, 386, São Miguel do Gostoso (RN). Diárias a partir de R$ 680 em awara.com.br

No Awara, em São Miguel do Gostoso (RN), todos os dez quartos são banhados por uma grande piscina - Divulgação

Pedras do Patacho

Bem em frente à praia do Patacho, que costuma ser bem pouco cheia e faz parte da Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte alagoano, este hotel impressiona pela sua arquitetura. Por lá, grandes paredões de pedras naturais guiam os hóspedes pela propriedade, revelando bangalôs e apartamentos com piscinas privativas, banheiras e terraços ao ar livre. Comandada pelo chef Biba Fernandes, a gastronomia que funde os sabores das cozinhas brasileira e peruana está entre os pontos altos da estadia.

Praia do Patacho, s/n, Porto de Pedras (AL). Diárias a partir de R$ 2.200 em pedrasdopatacho.com.br

Visão geral do hotel boutique Pedras do Patacho, em Porto das Pedras (AL) - Divulgação

Hotel Vila dos Orixás

Na praia do Encanto, uma faixa de areia praticamente deserta a cerca de 10km de Morro de São Paulo, no litoral baiano, existe esse hotel com apenas cinco acomodações —incluindo um bangalô pé na areia com piscina privativa. Há ainda uma piscina de uso comum, spa, academia completa e um restaurante com beach club e uma extensa carta de vinhos. O hotel ainda oferece passeios pela ilha e experiências específicas para eventos como casamentos, lua de mel e aniversários.

Praia do Encanto, s/n, Cairu (BA). Diárias a partir de R$ 695 em hotelviladosorixas.com

Suíte com piscina privativa à beira-mar do hotel boutique Vila dos Orixás, em Cairu (BA) - Divulgação

Ka Bru Beach

Na península do Maraú, bem no encontro do rio da Serra com o mar da baía de Camamu, o Ka Bru tem apenas seis acomodações, todas elas minimalistas, com mobiliário de design autoral, texturas rústicas e em meio a um jardim tropical de onde se observam as diferentes paisagens que são esculpidas pela maré ao longo do dia. Além de café da manhã, o restaurante do hotel oferece refeições de alta gastronomia durante todo o dia, sempre com um cardápio diferente e variado.

Ponta da Ingazeira, 9995, Maraú (BA). Diárias a partir de R$ 954 em kabrubrazil.com

Piscina do Ka Bru Beach Boutique Hotel, na Península do Maraú, na Bahia - Divulgação

Uxua Casa Hotel & Spa

Quando Trancoso foi redescoberta pelos hippies, nos anos 1970, havia ali apenas algumas casas dispostas ao redor de um grande gramado, o Quadrado, famoso centro histórico da cidade. Em parceria com artesãos nativos do vilarejo, 16 dessas casas foram restauradas por um ex-estilista da Diesel e hoje compõem o Uxua, que promete uma estadia com muito estilo, autenticidade e história. Entre as comodidades, o hotel oferece restaurante, spa, academia, uma piscina de quartzo e um bar de praia que tem uma agenda cheia de atividades.

Praça São João Batista, Trancoso, Porto Seguro (BA). Diárias a partir de R$ 4.800 em uxua.com

Uma das casas que fazem parte do Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso (BA) - Carla Romero/Folhapress

Capim do Mato

A cerca de 100 km de Belo Horizonte, este hotel tem apenas sete quartos, todos eles imersos na paisagem do Parque Nacional da Serra do Cipó —que, como bem dizem os mineiros, fica "logo ali". A localização garante aos hóspedes silêncio e privacidade, o que possibilita um clima perfeito para relaxar —seja no ofurô dos bangalôs ou no spa do hotel, assinado pela marca francesa L’Occitane.

Alameda Rubens Ferreira Belisário, s/n, Serra do Cipó (MG). Diárias a partir de R$ 910 em capimdomato.com.br

Deck da piscina do Capim do Mato, hotel boutique com apenas sete acomodações próximo ao Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais - Divulgação

Villa Paranaguá

No bucólico bairro de Santa Teresa, na capital fluminense, um casarão do século 20 foi totalmente reformado, mesclando as culturas brasileira e francesa. Por lá os hóspedes encontram, por exemplo, peças clássicas do design modernista brasileiro e também um terreno para praticar petanca, um famoso esporte francês. Isso sem falar no spa com sauna, um bar de culinária mediterrânea e uma generosa piscina com vista para o Pão de Açúcar.

R. Visconde de Paranaguá, 71. Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$ 1.800 em villaparanagua.com

Piscina do hotel boutique Villa Paranaguá, em um casarão no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro - Divulgação

Quinta das Videiras

Ocupando dois casarões clássicos europeus às margens da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, este hotel se destaca pelo charme da sua arquitetura, marcada pelos pés-direitos generosos, afrescos, vitrais, ladrilhos e móveis antigos e lustres de cristal. Todos os 16 quartos contam com roupa de cama egípcia, kits de amenidades da marca L’Occitane e travesseiro de plumas. O café da manhã pode ser servido onde o hóspede preferir: no quarto, no jardim ou no solarium.

Rua Afonso Luis Borba, 81, Lagoa Conceição, Florianópolis (SC). Diárias a partir de R$ 1.000 em quintadasvideiras.com.br

Quintas das Videiras, em Florianópolis (SC), que aposta na arquitetura clássica dos seus casarões às margens da Lagoa da Conceição - Divulgação