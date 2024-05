Marcas de carro para viajar têm empate quíntuplo em pesquisa Datafolha

São Paulo

Que o brasileiro ama carro, ninguém discute. Mais ainda quando pode colocar as quatro rodas na estrada —segundo a pesquisa Tendências de Turismo, realizada pelo Ministério do Turismo e divulgada em janeiro, o carro próprio é o meio de transporte preferido nas férias de verão, usado por 45% dos viajantes.

A grande oferta de marcas e modelos está na raiz do empate quíntuplo, resultado que se deve à margem de erro da pesquisa Datafolha.

Ilustração de João Montanaro

Honda e Chevrolet acumulam mais vitórias —ambas com cinco conquistas em cinco edições—, seguidas por Toyota, com três; Hyundai, com duas; e Jeep, que sobe ao pódio pela primeira vez.

São muitos os critérios que tornam um carro ideal para viajar. Conforto e espaço para acomodar a família explicam por que o SUV HR-V foi o campeão de vendas da Honda, em 2023, com 48.059 unidades vendidas. No segmento dos SUVs com tração 4x4, a Jeep abocanhou 17,8% do mercado e viu os modelos Renegade, Compass e Commander entrarem no ranking dos mais vendidos no país.

Quando o assunto é segurança nas estradas, até mesmo os modelos compactos precisam vir de fábrica com tecnologia de ponta —como o sistema Hyundai SmartSense do HB20, que previne colisões e oferece assistência de permanência e centralização em faixa, além de monitoramento de ponto cego.

Os automóveis também devem ser econômicos, demanda que tem feito crescer a frota de veículos com tecnologia híbrida flex. Em 2023, a Toyota comercializou 20 mil unidades dos modelos Corolla Cross e Corolla sedã.

Até os 100% elétricos começam a ficar mais acessíveis. Na contagem regressiva para o centésimo aniversário, a Chevrolet lançou o Bolt EUV, em 2023, batendo um recorde de autonomia: em prova auditada pelo Instituto Mauá, percorreu 901,8 km com uma carga completa de bateria.