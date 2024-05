Rota Literária mostra o Rio de Janeiro de Machado de Assis com uso de IA

São Paulo

A vida de Machado de Assis, um dos maiores nomes da literatura brasileira, ganhou homenagem em forma de rota turística do Rio de Janeiro, cidade onde o autor viveu, escreveu e morreu no século 19.

O autor, que recentemente viralizou a partir de um desafio de leitura no TikTok dos Estados Unidos, é tema do tour organizado pela Que Mais Tem Lá, que usa áudios ligados a mapas georreferenciados acessíveis. Com versões em inglês e português, o conteúdo é narrado pelos personagens da obra de Machado. Suas vozes foram criadas por inteligência artificial.

Interior da Confeitaria Colombo; fundada em 1894, é uma das paradas da Rota Literária machadiana - Tomás Rangel/Folhapress

A história leva através do centro do Rio de Janeiro, passando por locais que marcaram a vida do escritor —como o Tribunal de Contas do Município, onde ficava a casa em que Machado de Assis viveu com sua esposa Carolina de 1871 e 1874.

Outros pontos marcados no mapa da rota estão presentes na obra de Machado —como a esquina da rua Evaristo da Veiga com a Avenida Rio Branco, que ambiente parte do conto "A Cartomante".

A iniciativa da Rota Literária tem apoio do EmbraturLAB e da Turistech Hub. Ao lado de outras rotas literárias, ela foi apresentada em abril deste ano no Web Summit Rio 2024, com a presença do imortal da Academia Brasileira de Letras Gilberto Gil e de Marcelo Freixo, presidente da Embratur, em debate mediado por Didi Wagner.