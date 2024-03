São Paulo

Manter o cachorro ou gato identificado é fundamental para a segurança do animal e pode salvar a vida do pet.

Uma guia arrebentada durante passeio, uma porta esquecida aberta ou o barulho de fogos de artifício podem fazer com que o bichinho corra e se perca. Se estiver identificado, aumentam as chances de voltar para casa rápido e saudável, sem sofrer por muito tempo com os efeitos de viver nas ruas.

No mercado, há plaquinhas com espaço para nome e telefone do tutor, coleiras com QR code para os dados do animal e até rastreadores. Outra opção de identificação são os microchips, dispositivos do tamanho de um grão de arroz, implantados sob a pele do animal e que duram a vida toda.

Cachorro com coleira na Espanha - Vincent West -8.mar.21/Reuters

Plaquinhas e coleiras são de fácil visualização, mas podem se romper e cair durante a fuga do animal. Já o microchip depende de aparelho próprio para leitura —costuma ser encontrado em clínicas e abrigos. Por isso, ao decidir pela microchipagem, o tutor deve considerar manter também uma plaquinha no animal o tempo todo, independentemente da idade ou porte.

Em São Paulo, todo animal de estimação precisa ter um RGA (Registro Geral do Animal) na prefeitura, a animais colocados para adoção pela administração municipal já saem microchipados. No Rio, lei que estabelece a obrigatoriedade do RGA e do microchip foi regulamentada pela prefeitura no fim de janeiro. Assim, dados de cães e gatos cadastrados ficam armazenados em uma plataforma digital.

"A microchipagem também desempenha um papel crucial na prevenção do tráfico de animais e na promoção da guarda responsável. Ao vincular cada animal a um tutor específico, ela ajuda a rastrear a origem dos animais e a desencorajar atividades ilegais, como o comércio de animais de estimação sem registro e maus tratos", afirma Cinthia Paiva Pedroso, médica veterinária e coordenadora de vendas técnicas e geração de demanda da MSD Saúde Animal.

Segundo ela, a aplicação é rápida e praticamente indolor.



O que é a microchipagem? É doloroso?

A microchipagem é um procedimento simples que envolve a inserção de um pequeno microchip do tamanho de um grão de arroz sob a pele do animal. O processo não requer nenhum tipo de anestesia ou sedação. A aplicação é rápida e praticamente indolor. Este microchip contém um número único de identificação que pode ser lido por um scanner especial. O número está vinculado aos detalhes do animal e do tutor em bancos de dados disponibilizados pelos fornecedores dos microchips, aumentando as chances dos animais serem identificados e reintegrados aos seus tutores, em caso de perda ou roubo.

Quais as vantagens?

A microchipagem oferece uma série de vantagens para os animais de estimação e seus tutores. Em primeiro lugar, ela proporciona uma forma confiável de identificação, que não pode ser perdida ou removida, ao contrário das etiquetas de identificação tradicionais. É uma ferramenta muito importante para a identificação de animais perdidos e para viagens internacionais.



A microchipagem também desempenha um papel crucial na prevenção do tráfico de animais e na promoção da guarda responsável. Ao vincular cada animal a um tutor específico, ela ajuda a rastrear a origem dos animais e a desencorajar atividades ilegais, como o comércio de animais de estimação sem registro e maus tratos.



Há desvantagens?

Não consideramos que microchipar um animal de estimação tem desvantagens.



O pet pode ter alguma reação?

Qualquer procedimento invasivo pode causar a reação, no entanto, consideramos as reações do microchip são raras.



Qualquer médico veterinário pode implantar o microchip no pet?

Sim, qualquer médico veterinário qualificado pode implantar um microchip em um animal de estimação. O procedimento de inserção do microchip é relativamente simples e pode ser realizado por veterinários em consultórios, clínicas veterinárias ou mesmo em abrigos de animais.



No entanto, é importante garantir que o veterinário que realiza o procedimento seja treinado e experiente em inserir microchips. Eles devem seguir as diretrizes recomendadas pelo fabricante do microchip e estar familiarizados com a técnica adequada de inserção, além de seguir os protocolos de higiene e esterilização apropriados para garantir a segurança do animal.



Há idade mínima para a colocação do microchip?

O microchip pode ser aplicado a partir de 45 dias.

É preciso algum cuidado especial após o pet ser microchipado?

O procedimento é bem simples, então sempre recomendamos apenas um exame regular do microchip para garantir que o microchip do seu animal de estimação esteja funcionando corretamente e também acompanhar o comportamento do pet para garantir que ele não esteja demonstrando sinais de desconforto, como coçar excessivamente o local da inserção ou exibir comportamento anormal.



Qual a durabilidade do microchip? É preciso fazer manutenção?

Os microchips implantados em animais de estimação têm uma durabilidade considerada vitalícia. Isso significa que, teoricamente, o microchip deve permanecer funcional ao longo da vida do animal. Os microchips são projetados para serem encapsulados em vidro biocompatível e não têm partes móveis, o que contribui para sua durabilidade.



Não há necessidade de fazer manutenção regular no microchip, porém recomenda-se que os tutores mantenham suas informações de contato atualizadas no banco de dados do microchip.



O microchip tem rastreamento, funciona como um GPS? O leitor é facilmente encontrado pelo país?

Não, o microchip Sure PetCare da MSD Saúde Animal, assim como as opções do mercado, não funciona como um sistema de rastreamento GPS. Ele é projetado para ser lido por scanners de microchip que são comumente encontrados em abrigos de animais, clínicas veterinárias e outras instalações que cuidam de animais. É uma forma de identificação permanente para os animais de estimação.



Caso o pet se perca, é garantido que ele seja localizado pelo microchip?

O microchip é uma medida importante e altamente recomendada para aumentar as chances de identificação do pet, em caso de perda ou roubo.

Siga o Bom Pra Cachorro no Instagram, Facebook, X e Threads