O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (10) que o país não pode permitir que Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), fale mal do STF (Supremo Tribunal Federal).

"O crescimento do extremismo de extrema-direita se dá ao luxo de permitir que um empresário americano que nunca produziu um pé de capim nesse país ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível", afirmou.

A declaração foi dada em evento de anúncio de construções do Minha Casa Minha Vida em áreas rurais e urbanas, no Palácio do Planalto.

"Temos uma coisa importante para brigar. Não é brigar só pela casa de vocês. Não é brigar só pela terra de vocês", disse. Segundo o presidente, a questão é pensar se a sociedade quer viver em um regime democrático.

Na terça-feira (9) ele já havia comentado o caso. O mandatário afirmou que bilionários do mundo precisam aprender a preservar a floresta, fazendo uma referência a Musk (sem citá-lo nominalmente).

