Rodrigo Pacheco (PSD-MG), considera a regulação das redes sociais "inevitável". Em meio aos ataques do dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, ao ministro do STF Alexandre de Moraes, o presidente do Senado afirmou que regulação não é censura ou limitação à liberdade de expressão, mas regras de uso dessas plataformas digitais.

